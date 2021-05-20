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Новости Политика Украины
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стадион (184) Сумская область (1836) Большая стройка (722)

Школьный стадион европейского образца построен на Сумщине, - ОГА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На Сумщине по программе "Большая стройка" завершили возведение современного стадиона европейского образца для Стецковской общеобразовательной школы I-III ступеней. Сейчас объект готовят к сдаче в эксплуатацию.

Об этом сообщает Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Школьный стадион европейского образца построен на Сумщине, - ОГА 01

"Поскольку на этом месте болотистая местность, строителям пришлось дополнительно осуществить мероприятия по водопонижению, устройству газона и сделать все необходимое, чтобы стадион отвечал европейским требованиям. Вскоре этот объект будет сдан в эксплуатацию и Стецковская школа получит современный стадион", - отметил глава региона Василий Хома.

Школа в течение десяти лет была без спортивной площадки и стадиона. Руководство заведения обращалось к властям всех уровней.

В 2020 году объект включили в программу Президента Украины "Большая стройка", на реализацию проекта выделили 6,9 млн грн, в том числе почти 6,3 млн грн - из государственного бюджета и 661 тыс. грн из местного бюджета.

Школьный стадион европейского образца построен на Сумщине, - ОГА 02

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"Сегодня благодаря сотрудничеству руководства государства, области, района и общества появилось украшение нашего заведения - современный стадион. И теперь дети могут заниматься футболом, легкой атлетикой, прочими видами спорта", - сказала директор школы Татьяна Папушенко.

Напомним, в 2021 году в рамках программы "Большая стройка" планируют построить 80 стадионов.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
Зеленского просят восстановить дворцово-парковый комплекс "Усадьба" в Шаровке и музей Сковороды в Харьковской области - в 2022 году 300-летия со дня рождения философа.

https://2day.kh.ua/kharkow/zelenskogo-prosyat-vosstanovit-sharovku-i-muzey-skovorody-v-kharkovskoy-oblasti

Одна из самых знаменитых достопримечательностей в Харьковской области, которая давно нуждается в реконструкции, - дворцовый комплекс в Шаровке в список не попал.


Вот вам и «Большая реставрация» от Зе.

https://stroyobzor.ua/ru/kharkov/news-city/sharovki-ne-budet-kakie-zdaniya-v-kharkove-popali-pod-bolshuyu-restavraciyu

Шкільний стадіон європейського зразка побудований на Сумщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8576
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21.05.2021 00:59
+4
Газон небось зробили на заводику Павелка і він вийшов дорожчим за німецький...
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21.05.2021 00:19
+4
І при ЗЕ вони збільшили свої статки, не витрачаючись на будівництво.
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21.05.2021 06:18
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Правила форума Совет форумчан
Искусственный газон через месяц увезут на новую большую стройку века.
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20.05.2021 23:48 Ответить
Газон небось зробили на заводику Павелка і він вийшов дорожчим за німецький...
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21.05.2021 00:19 Ответить
купи себе вентилятор и горшок.
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21.05.2021 05:40 Ответить
Вы шо, на приколе? А шо CNN говорит?
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20.05.2021 23:49 Ответить
7млн гривен? 6 млн откат лично гнусавому нелоху пошло
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20.05.2021 23:50 Ответить
Неплохо. Теперь осталось построить всего 99 стадионов, но все еще 100 школ и 100 больниц. Скорее всего президент оставит выполнение этого обещания на свой второй срок, который хочет нам сделать неожиданным сюрпизом.
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21.05.2021 00:26 Ответить
А чем он отличается от "азиатского образца"?
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21.05.2021 00:50 Ответить
Зеленского просят восстановить дворцово-парковый комплекс "Усадьба" в Шаровке и музей Сковороды в Харьковской области - в 2022 году 300-летия со дня рождения философа.

https://2day.kh.ua/kharkow/zelenskogo-prosyat-vosstanovit-sharovku-i-muzey-skovorody-v-kharkovskoy-oblasti

Одна из самых знаменитых достопримечательностей в Харьковской области, которая давно нуждается в реконструкции, - дворцовый комплекс в Шаровке в список не попал.


Вот вам и «Большая реставрация» от Зе.

https://stroyobzor.ua/ru/kharkov/news-city/sharovki-ne-budet-kakie-zdaniya-v-kharkove-popali-pod-bolshuyu-restavraciyu

Шкільний стадіон європейського зразка побудований на Сумщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8576
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21.05.2021 00:59 Ответить
думаю что восстановит. а что ж твой бог вальцам только косюку и ахметову на дворцы выделял?
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21.05.2021 05:41 Ответить
І при ЗЕ вони збільшили свої статки, не витрачаючись на будівництво.
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21.05.2021 06:18 Ответить
Купи себе вентилятор и горшок (с)
А лучше меньше смотри сватов)))
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21.05.2021 09:07 Ответить
А хто такий вальцам?
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21.05.2021 09:47 Ответить
А що з цієі нагоди СОБІ ПОСТРОІЛ голова Сумської держ. адміністраціі? Шкільний стадіон європейського зразка побудовано на Сумщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 9499
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21.05.2021 04:42 Ответить
Можливо і не один він, в цій справі важливий командний дух.
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21.05.2021 06:15 Ответить
Так-так... Там мабуть ще і дільничий інспектор, з цих грошей, побудував будку своїй собацюрі
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21.05.2021 10:18 Ответить
Бо на території України, яка є частиною Європи.
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21.05.2021 06:14 Ответить
Евроремонт, теперь евростадион,-может как -то по-другому назвать это безобразие. Настелили искусственный ковролин на землю - евростадион.
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21.05.2021 08:43 Ответить
Зебилоиды схавают)))
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21.05.2021 09:08 Ответить
Починати треба з туалетів. Спочатку - в усіх школах, дитячих садках, та лікарнях. Потім - на вокзалах, та автостанціях. Охоплення має бути 100%. А ще раніше - прийняти закон. Без загальнодоступного туалету не має видаватися дозвіл на будівництво жодного об'єкту в громадських містах. Коли в державі буде вирішена проблема туалетів на 100%, можна буде заводити розмову про ЄС та НАТО.
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21.05.2021 08:59 Ответить
Велике будівниицтво Шкільний стадіон європейського зразка побудовано на Сумщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 7885 .. Сходи на небеса .
Шкільний стадіон європейського зразка побудовано на Сумщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 843 .
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21.05.2021 09:19 Ответить
У нас ще до великого крадівництва біля КОЖНОЇ школи побудували нові спортмайданчики з штучним покриттям та гарними спорт-снарядами. Про що новина?
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21.05.2021 09:46 Ответить
 
 