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Новости Политика Украины
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ОГА (2375) Полтава (679) строительство (1946) Синегубов (479) Большая стройка (722)

В Полтаве строится спорткомплекс, соответствующий требованиям международной федерации плавания, - ОГА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Полтава сможет принимать чемпионаты Украины и международные соревнования по плаванию. В рамках программы "Большая стройка" здесь строится комплекс водных видов спорта, отвечающий мировым стандартам.

Об этом говорится в сообщении Полтавской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В Полтаве строится спорткомплекс, соответствующий требованиям международной федерации плавания, - ОГА 01

"Этот спорткомплекс уникален для области. Во-первых, он разработан на основе стандартов и правил проведения соревнований Международной федерации плавания FINA и отвечает всем требованиям доступности. Во-вторых, здесь можно проводить национальные и международные соревнования, сборы национальных команд. В-третьих, активно привлекать детей и молодежь к спорту, улучшать социальную, экономическую и инвестиционную привлекательность Полтавщины", - сказал глава Полтавской ОГА Олег Синегубов.

Спорткомплекс на улице Юрченко в Полтаве станет крупнейшим спортивным объектом региона, здесь будут тренироваться олимпийская и паралимпийская сборные Украины. В комплексе будут обеспечены комфортные условия для занятий спортивным плаванием, водным поло, синхронным плаванием, плаванием среди спортсменов-дефлимпийцев и паралимпийцев. Также здесь будут расположены залы для занятий дзюдо, греко-римской, вольной борьбой и другими видами единоборств.

Комплекс будет состоять из трех бассейнов для плавания: основного длиной 50 метров, 25-метрового тренировочного и физкультурно-оздоровительного. Общая площадь всего здания составит более 7,8 тыс. квадратных метров. Зрительские трибуны комплекса рассчитаны на 500 человек.

Спорткомплекс долгое время находился в недостроенном состоянии. Благодаря президентской программе "Большая стройка" его строительство удалось разморозить. На сегодняшний день его готовность составляет 55%. В этом году на его достройку из областного бюджета уже было выделено 23 млн грн. Для завершения строительстванеобходимо еще 105 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый бассейн в сельской местности строят на Днепропетровщине, - ОГА

"Мы подали соответствующие заявки на финансирование из госбюджета, а 17 мая презентовали и защитили проект на заседании соответствующей комиссии. Жители всей Полтавщины рассчитывают на поддержку", - сказал глава Полтавской ОГА.

В Полтаве строится спорткомплекс, соответствующий требованиям международной федерации плавания, - ОГА 02
В Полтаве строится спорткомплекс, соответствующий требованиям международной федерации плавания, - ОГА 03
В Полтаве строится спорткомплекс, соответствующий требованиям международной федерации плавания, - ОГА 04

Также смотрите: Строительство подземного паркинга для 50 автомобилей скорой помощи завершают в Полтаве, - ОГА. ФОТОрепортаж

Напомним, в рамках программы "Большая стройка" в 2021 году в Украине планируется построить и реконструировать 29 бассейнов и 80 стадионов.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
А казармы для Украинской армии и Склады с боеприпасами во время войны это уже не актуально похоже.
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18.05.2021 19:44
+4
Блин, больше 10 лет уже строят! Уже целых две ротации властей обогатились.
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18.05.2021 19:44
+1
їм простіше, всі вони мадяри і католики...
а в україні, сам знаєш, який різнобій заважає злитись в єдиному пориві...
прикинь, русскоязичниє хочуть хокею і рпц в україні...
зате велику роботу суркіса по уроках футболу в школах благополучно завалили...при цьому ребров тренує мадярів, а не навпаки...
все інше мало би віддаватись на розсуд місцевих отг, але на кошти тих намагаються накласти лапу зверху...для вертикалі влади керівництву країни необхідні міцні голови ода
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18.05.2021 21:16
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Блин, больше 10 лет уже строят! Уже целых две ротации властей обогатились.
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18.05.2021 19:44 Ответить
А кто их проверяет? В нашей стране никто ничего не проверяет, даже продукты. Строят по всем масонским правилам, а у масонов есть поговорка - что наверху, то и внизу. Если наверху воруют, то чего бы и им не красть десятилетиями с этой недостройки?
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18.05.2021 23:46 Ответить
А казармы для Украинской армии и Склады с боеприпасами во время войны это уже не актуально похоже.
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18.05.2021 19:44 Ответить
Так склади за часів пана Петра Олексійовича повибухали геть!
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18.05.2021 19:47 Ответить
Андрюха Полтава постарался походу В Полтаве строится спорткомплекс, соответствующий требованиям международной федерации плавания, - ОГА - Цензор.НЕТ 3023
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18.05.2021 19:58 Ответить
щось дуже слабенько для мiжнародного рiвня... мiстечковий, районий хiба що...
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18.05.2021 19:58 Ответить
а у него что чертежей нет? зачем долбить только что построенное? на таких стройках каждая (дирочка) обозначена. за проект заплачено миллионы грн.
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18.05.2021 20:15 Ответить
25 метров, правильно?
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18.05.2021 20:31 Ответить
Были на соревнованиях в Венгрии, там в каждом селе по два бассейна, на 25 и на 40 метров. Я спросил почему на 40, а не на 50. Ответили, что у них по закону на спортобъектах, соответствующих олимпийским стандартам должны ежегодно проводиться международные соревнования, мол в каждом селе устанешь проводить.
Потом были на соревнованиях в Венгрии, село Мондок, недалеко от Закарпатья. Соревнования были приурочены к открытию нового регбийного стадиона, на котором после наших детских команд состоялся официальный матч сборных Венгрии и Норвегии.
И все эти объекты у них не чьи то пафосные достижения, а выполнение давней программы по оздоровлению нации
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18.05.2021 20:52 Ответить
їм простіше, всі вони мадяри і католики...
а в україні, сам знаєш, який різнобій заважає злитись в єдиному пориві...
прикинь, русскоязичниє хочуть хокею і рпц в україні...
зате велику роботу суркіса по уроках футболу в школах благополучно завалили...при цьому ребров тренує мадярів, а не навпаки...
все інше мало би віддаватись на розсуд місцевих отг, але на кошти тих намагаються накласти лапу зверху...для вертикалі влади керівництву країни необхідні міцні голови ода
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18.05.2021 21:16 Ответить
Не только рускоязычные любят хоккей )) Закарпатские хоккейные команды часто играют в Чехии и Словакии, и в Ужгороде каждую зиму международные турниры ))
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18.05.2021 21:19 Ответить
успіхи закарпатського хокею на слуху у багатьох, вони заздрять по-білому))...
невже одні закарпатські греко-католики в нього грають чи, таки, все ті ж прихожани рпц?))
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18.05.2021 21:41 Ответить
Сектантов тут конечно много, но большинство празднует Різдво, а не рождество )) И многие 25.12
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18.05.2021 21:49 Ответить
до різдва ще й старий новий рік додасться і, тоді вже цілий місяць не до хокею на больну голову...
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18.05.2021 21:59 Ответить
Краще дорогу Хорол-Кременчук зробіть. Повністю, а не через кілометр.
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18.05.2021 21:18 Ответить
хіба тільки її одну роблять через кілометр...
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18.05.2021 21:45 Ответить
Звісно ні. Але частенько доводилось по ній їздити. Тільки розслабився і знову лютий треш з коліями від фур та ямами в пів колеса. А який шарман на переїзді у Семенівці. Там ямені з добрих півметру. Але не виключаю, що ця ділянка під відповідальністю УЗ, а не місцевої влади.
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18.05.2021 21:51 Ответить
от учора писали, що на окружній харкова місцями підсилюватимуть основу під полотном, бо просадки...
а та основа така скрізь, бо самі тяжкі фури були, то колхіди
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18.05.2021 21:56 Ответить
Ну серед дня у спеку гасають. У тещі на дачу дорогу так зерновози роздовбали, що місцями по десятку метрів треба їхати 3 км/на годину щоб колеса не втратити.
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18.05.2021 22:08 Ответить
мрази, это тупо распил бабла
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18.05.2021 22:53 Ответить
синегубов решил попиарится
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19.05.2021 00:11 Ответить
 
 