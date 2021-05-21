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стадіон (56) Сумська область (2195) Велике будівництво (718)

Шкільний стадіон європейського зразка побудовано на Сумщині, - ОДА. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На Сумщині за програмою "Велике будівництво" завершили зведення сучасного стадіону європейського зразка для Стецьківської загальноосвітньої школи I-III ступенів. Зараз об'єкт готують до здачі в експлуатацію.

Про це повідомляє Сумська ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Шкільний стадіон європейського зразка побудовано на Сумщині, - ОДА 01

"Так як на цьому місці болотиста місцевість, будівельникам довелося додатково здійснити заходи щодо водозниження, облаштування газону і зробити все необхідне, щоб зробити стадіон, який відповідає європейським вимогам. Невдовзі цей об’єкт буде зданий в експлуатацію й Стецьківська школа отримає сучасний стадіон для школярів", - зазначив голова регіону Василь Хома.

Школа впродовж десяти років була без спортивного майданчика і стадіону. Керівництво закладу зверталося до влади всіх рівнів.

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У 2020 році об’єкт включили в програму Президента України "Велике будівництво", на реалізацію проєкту виділено 6,9 млн грн, у тому числі майже 6,3 млн грн – з державного бюджету та 661 тис. грн з місцевого бюджету. 

Шкільний стадіон європейського зразка побудовано на Сумщині, - ОДА 02

"Сьогодні завдяки співпраці керівництва держави, області, району та громади з’явилася прикраса нашого закладу – сучасний стадіон. Тож тепер діти мають змогу займатися футболом, легкою атлетикою, іншими видами спорту", - сказала директор школи Тетяна Папушенко.

Нагадаємо, в 2021 році в рамках програми "Велике будівництво" планують побудувати 80 стадіонів.
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Топ коментарі
+5
Зеленского просят восстановить дворцово-парковый комплекс "Усадьба" в Шаровке и музей Сковороды в Харьковской области - в 2022 году 300-летия со дня рождения философа.

https://2day.kh.ua/kharkow/zelenskogo-prosyat-vosstanovit-sharovku-i-muzey-skovorody-v-kharkovskoy-oblasti

Одна из самых знаменитых достопримечательностей в Харьковской области, которая давно нуждается в реконструкции, - дворцовый комплекс в Шаровке в список не попал.


Вот вам и «Большая реставрация» от Зе.

https://stroyobzor.ua/ru/kharkov/news-city/sharovki-ne-budet-kakie-zdaniya-v-kharkove-popali-pod-bolshuyu-restavraciyu

Шкільний стадіон європейського зразка побудований на Сумщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8576
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21.05.2021 00:59
+4
Газон небось зробили на заводику Павелка і він вийшов дорожчим за німецький...
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21.05.2021 00:19
+4
І при ЗЕ вони збільшили свої статки, не витрачаючись на будівництво.
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21.05.2021 06:18
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Искусственный газон через месяц увезут на новую большую стройку века.
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20.05.2021 23:48 Відповісти
Газон небось зробили на заводику Павелка і він вийшов дорожчим за німецький...
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21.05.2021 00:19 Відповісти
купи себе вентилятор и горшок.
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21.05.2021 05:40 Відповісти
Вы шо, на приколе? А шо CNN говорит?
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20.05.2021 23:49 Відповісти
7млн гривен? 6 млн откат лично гнусавому нелоху пошло
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20.05.2021 23:50 Відповісти
Неплохо. Теперь осталось построить всего 99 стадионов, но все еще 100 школ и 100 больниц. Скорее всего президент оставит выполнение этого обещания на свой второй срок, который хочет нам сделать неожиданным сюрпизом.
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21.05.2021 00:26 Відповісти
А чем он отличается от "азиатского образца"?
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21.05.2021 00:50 Відповісти
Зеленского просят восстановить дворцово-парковый комплекс "Усадьба" в Шаровке и музей Сковороды в Харьковской области - в 2022 году 300-летия со дня рождения философа.

https://2day.kh.ua/kharkow/zelenskogo-prosyat-vosstanovit-sharovku-i-muzey-skovorody-v-kharkovskoy-oblasti

Одна из самых знаменитых достопримечательностей в Харьковской области, которая давно нуждается в реконструкции, - дворцовый комплекс в Шаровке в список не попал.


Вот вам и «Большая реставрация» от Зе.

https://stroyobzor.ua/ru/kharkov/news-city/sharovki-ne-budet-kakie-zdaniya-v-kharkove-popali-pod-bolshuyu-restavraciyu

Шкільний стадіон європейського зразка побудований на Сумщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8576
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21.05.2021 00:59 Відповісти
думаю что восстановит. а что ж твой бог вальцам только косюку и ахметову на дворцы выделял?
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21.05.2021 05:41 Відповісти
І при ЗЕ вони збільшили свої статки, не витрачаючись на будівництво.
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21.05.2021 06:18 Відповісти
Купи себе вентилятор и горшок (с)
А лучше меньше смотри сватов)))
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21.05.2021 09:07 Відповісти
А хто такий вальцам?
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21.05.2021 09:47 Відповісти
А що з цієі нагоди СОБІ ПОСТРОІЛ голова Сумської держ. адміністраціі? Шкільний стадіон європейського зразка побудовано на Сумщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 9499
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21.05.2021 04:42 Відповісти
Можливо і не один він, в цій справі важливий командний дух.
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21.05.2021 06:15 Відповісти
Так-так... Там мабуть ще і дільничий інспектор, з цих грошей, побудував будку своїй собацюрі
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21.05.2021 10:18 Відповісти
Бо на території України, яка є частиною Європи.
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21.05.2021 06:14 Відповісти
Евроремонт, теперь евростадион,-может как -то по-другому назвать это безобразие. Настелили искусственный ковролин на землю - евростадион.
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21.05.2021 08:43 Відповісти
Зебилоиды схавают)))
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21.05.2021 09:08 Відповісти
Починати треба з туалетів. Спочатку - в усіх школах, дитячих садках, та лікарнях. Потім - на вокзалах, та автостанціях. Охоплення має бути 100%. А ще раніше - прийняти закон. Без загальнодоступного туалету не має видаватися дозвіл на будівництво жодного об'єкту в громадських містах. Коли в державі буде вирішена проблема туалетів на 100%, можна буде заводити розмову про ЄС та НАТО.
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21.05.2021 08:59 Відповісти
Велике будівниицтво Шкільний стадіон європейського зразка побудовано на Сумщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 7885 .. Сходи на небеса .
Шкільний стадіон європейського зразка побудовано на Сумщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 843 .
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21.05.2021 09:19 Відповісти
У нас ще до великого крадівництва біля КОЖНОЇ школи побудували нові спортмайданчики з штучним покриттям та гарними спорт-снарядами. Про що новина?
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21.05.2021 09:46 Відповісти
 
 