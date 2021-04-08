У Кіцмані на Буковині побудують спорткомплекс міжнародного рівня, - ОДА. ФОТО

У місті Кіцмань Чернівецької області місцевий стадіон модернізують та перетворять на сучасний спортивний комплекс, який зможе приймати міжнародні змагання з легкої атлетики.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА, передає Цензор.НЕТ.

Роботи стартують уже цього року у межах програми Президента України "Велике будівництво".

"Завдяки новому стадіону Кіцманщина зможе подарувати Україні і світу чимало професійних спортсменів. Але, окрім високих здобутків на аренах, для нас важливим є культивування здорового способу життя. Прагнемо, аби буковинці щоденно займалися фізкультурою і у наших лікарів було менше роботи", – зазначив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час відвідин майбутньої спортивної арени.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На вантовому мосту в Запоріжжі змонтували всі головні балки, - "Укравтодор". ФОТОрепортаж

Фінансуватиме проєкт Державний фонд регіонального розвитку. За словами Сергія Осачука, гроші ДФРР вкладуть насамперед у спортивну інфраструктуру стадіону, аби зробити його справжньою міжнародною легкоатлетичною ареною. Частину коштів також інвестує громада.

На реконструкцію стадіону у Кіцмані вже оголосили тендер, який завершиться наприкінці квітня.

Як повідомлялось, заступник голови Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що у планах "Великого будівництва" на цей рік – продовження розбудови соціальної інфраструктури: школи – 95, садочки – 70, стадіони – 80, басейни – 29, приймальні відділення – 177 об'єктів.