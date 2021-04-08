УКР
У Кіцмані на Буковині побудують спорткомплекс міжнародного рівня, - ОДА. ФОТО

У місті Кіцмань Чернівецької області місцевий стадіон модернізують та перетворять на сучасний спортивний комплекс, який зможе приймати міжнародні змагання з легкої атлетики.

Про це повідомляє Чернівецька ОДА, передає Цензор.НЕТ.

У Кіцмані на Буковині побудують спорткомплекс міжнародного рівня, - ОДА 01

Роботи стартують уже цього року у межах програми Президента України "Велике будівництво".

"Завдяки новому стадіону Кіцманщина зможе подарувати Україні і світу чимало професійних спортсменів. Але, окрім високих здобутків на аренах, для нас важливим є культивування здорового способу життя. Прагнемо, аби буковинці щоденно займалися фізкультурою і у наших лікарів було менше роботи", – зазначив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук під час відвідин майбутньої спортивної арени.

Фінансуватиме проєкт Державний фонд регіонального розвитку. За словами Сергія Осачука, гроші ДФРР вкладуть насамперед у спортивну інфраструктуру стадіону, аби зробити його справжньою міжнародною легкоатлетичною ареною. Частину коштів також інвестує громада.

На реконструкцію стадіону у Кіцмані вже оголосили тендер, який завершиться наприкінці квітня.

Як повідомлялось, заступник голови Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко заявив, що у планах "Великого будівництва" на цей рік – продовження розбудови соціальної інфраструктури: школи – 95, садочки – 70, стадіони – 80, басейни – 29, приймальні відділення – 177 об'єктів.

Буковина ОДА спорт стадіон будівництво Велике будівництво
зачем?
08.04.2021 08:40 Відповісти
+5
Проще было бы организовать "Шахматный клуб четырёх коней" и провести Международный кицманский шахматный турнир.
А в последующем и Междупланетный шахматный конгресс!
08.04.2021 08:46 Відповісти
+5
В школах туалети в приміщеннях зробіть.
І спортзали і площадки при школах будуйте, але щоб після уроків вони були доступні населенню
08.04.2021 09:16 Відповісти
зачем?
08.04.2021 08:40 Відповісти
Таке саме питання. З огляду на нескінчені карантини годилося би побудувати лікарню. Хоча би морг...
08.04.2021 08:44 Відповісти
Щоб бути сильним та спритним і цигарки більше і спритніше переправляти в Румунію
08.04.2021 08:44 Відповісти
Очевидно,по п'ятсот померлих за добу-малувато.
Здійснюються додаткові заходи...
08.04.2021 08:47 Відповісти
самое время
08.04.2021 08:45 Відповісти
Проще было бы организовать "Шахматный клуб четырёх коней" и провести Международный кицманский шахматный турнир.
А в последующем и Междупланетный шахматный конгресс!
08.04.2021 08:46 Відповісти
Где Кицмань, большая деревня хрен знает где, и где "международные соревнования"?! Вам что некуда деть госсредства??? Придурки, блдь, полнейшие!
08.04.2021 08:48 Відповісти
Кому,воно потрібно в карантинному Світі - Нью-Васюки
08.04.2021 08:49 Відповісти
Благодаря новому стадиону Кицманщина сможет подарить Украине и миру немало профессиональных спортсменовИсточник: https://censor.net/ru/p3258386
Аж сльози виступають😂😂😂.
08.04.2021 08:49 Відповісти
Алимпиаду будем принимать?
08.04.2021 09:14 Відповісти
В школах туалети в приміщеннях зробіть.
І спортзали і площадки при школах будуйте, але щоб після уроків вони були доступні населенню
08.04.2021 09:16 Відповісти
а от можно ещё перед этим шо на фото стадионом, отрезок трассы для формулы 1 построить, хоть пару километров. тож ничо так будет для засветки кицмани на международном уровне.
08.04.2021 09:25 Відповісти
Іва́н Тара́сович Гешко́ ( https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 , Кіцмань) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD спортсмен , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 м в приміщенні, учасник Олімпійських ігор в Сіднеї, Афінах (5 місце) та Пекіні.
08.04.2021 09:39 Відповісти
Для чого ліквідовувати старе, не збудувавши нового.
Може не бути ні старого, який знесуть під нове будівництво, ні нового не зможуть закінчити.
08.04.2021 09:42 Відповісти
Краще б виготовили за ці гроші НЕПТУНИ!
08.04.2021 09:43 Відповісти
Лучше б крематорий.
08.04.2021 09:46 Відповісти
Скажите спасибо, что не космодром
08.04.2021 11:36 Відповісти
Мдя, уявляю як охрініють іноземні спортсмени, доки їх довезуть до Кіцманя по нашим дорогам.
08.04.2021 12:44 Відповісти
Владимир Александрович полтора года назад на перерезании ленточки по случаю окончания ремонта школьной столовой обещал за 2 года построить в Украине 100 школ, 100 больниц и 100 стадионов. Теперь останется построить стадионов всего 99.
08.04.2021 14:42 Відповісти
 
 