В Кицмани на Буковине построят спорткомплекс международного уровня, - ОГА. ФОТО

В городе Кицмань Черновицкой области местный стадион модернизируют и превратят в современный спортивный комплекс, который сможет принимать международные соревнования по легкой атлетике.

Об этом сообщает Черновицкая ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Работы стартуют уже в этом году в рамках программы Президента Украины "Большая стройка".

"Благодаря новому стадиону Кицманщина сможет подарить Украине и миру немало профессиональных спортсменов. Но, кроме высоких достижений на аренах, для нас важно культивирование здорового образа жизни. Стремимся, чтобы буковинцы ежедневно занимались физкультурой и у наших врачей было меньше работы", - отметил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время посещения будущей спортивной арены.

Финансировать проект будет Государственный фонд регионального развития. По словам Сергея Осачука, деньги ГФРР вложат, прежде всего, в спортивную инфраструктуру стадиона, чтобы сделать его настоящей международной легкоатлетической ареной. Часть средств также инвестирует громада.

На реконструкцию стадиона в г. Кицмань уже объявили тендер, который завершится в конце апреля.

Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год – продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, садики - 70, стадионы - 80, бассейны - 29, приемные отделения - 177 объектов.

+5
зачем?
08.04.2021 08:40 Ответить
+5
Проще было бы организовать "Шахматный клуб четырёх коней" и провести Международный кицманский шахматный турнир.
А в последующем и Междупланетный шахматный конгресс!
08.04.2021 08:46 Ответить
+5
В школах туалети в приміщеннях зробіть.
І спортзали і площадки при школах будуйте, але щоб після уроків вони були доступні населенню
08.04.2021 09:16 Ответить
зачем?
08.04.2021 08:40 Ответить
Таке саме питання. З огляду на нескінчені карантини годилося би побудувати лікарню. Хоча би морг...
08.04.2021 08:44 Ответить
Щоб бути сильним та спритним і цигарки більше і спритніше переправляти в Румунію
08.04.2021 08:44 Ответить
Очевидно,по п'ятсот померлих за добу-малувато.
Здійснюються додаткові заходи...
08.04.2021 08:47 Ответить
самое время
08.04.2021 08:45 Ответить
Проще было бы организовать "Шахматный клуб четырёх коней" и провести Международный кицманский шахматный турнир.
А в последующем и Междупланетный шахматный конгресс!
08.04.2021 08:46 Ответить
Где Кицмань, большая деревня хрен знает где, и где "международные соревнования"?! Вам что некуда деть госсредства??? Придурки, блдь, полнейшие!
08.04.2021 08:48 Ответить
Кому,воно потрібно в карантинному Світі - Нью-Васюки
08.04.2021 08:49 Ответить
Благодаря новому стадиону Кицманщина сможет подарить Украине и миру немало профессиональных спортсменов
Аж сльози виступають😂😂😂.
08.04.2021 08:49 Ответить
Алимпиаду будем принимать?
08.04.2021 09:14 Ответить
В школах туалети в приміщеннях зробіть.
І спортзали і площадки при школах будуйте, але щоб після уроків вони були доступні населенню
08.04.2021 09:16 Ответить
а от можно ещё перед этим шо на фото стадионом, отрезок трассы для формулы 1 построить, хоть пару километров. тож ничо так будет для засветки кицмани на международном уровне.
08.04.2021 09:25 Ответить
Іва́н Тара́сович Гешко́ ( https://uk.wikipedia.org/wiki/1979 1979 , Кіцмань) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD спортсмен , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83 заслужений майстер спорту України з легкої атлетики, чемпіон Європи та світу з бігу на 1500 м в приміщенні, учасник Олімпійських ігор в Сіднеї, Афінах (5 місце) та Пекіні.
08.04.2021 09:39 Ответить
Для чого ліквідовувати старе, не збудувавши нового.
Може не бути ні старого, який знесуть під нове будівництво, ні нового не зможуть закінчити.
08.04.2021 09:42 Ответить
Краще б виготовили за ці гроші НЕПТУНИ!
08.04.2021 09:43 Ответить
Лучше б крематорий.
08.04.2021 09:46 Ответить
Скажите спасибо, что не космодром
08.04.2021 11:36 Ответить
Мдя, уявляю як охрініють іноземні спортсмени, доки їх довезуть до Кіцманя по нашим дорогам.
08.04.2021 12:44 Ответить
Владимир Александрович полтора года назад на перерезании ленточки по случаю окончания ремонта школьной столовой обещал за 2 года построить в Украине 100 школ, 100 больниц и 100 стадионов. Теперь останется построить стадионов всего 99.
08.04.2021 14:42 Ответить
 
 