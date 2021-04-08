В Кицмани на Буковине построят спорткомплекс международного уровня, - ОГА. ФОТО
В городе Кицмань Черновицкой области местный стадион модернизируют и превратят в современный спортивный комплекс, который сможет принимать международные соревнования по легкой атлетике.
Об этом сообщает Черновицкая ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Работы стартуют уже в этом году в рамках программы Президента Украины "Большая стройка".
"Благодаря новому стадиону Кицманщина сможет подарить Украине и миру немало профессиональных спортсменов. Но, кроме высоких достижений на аренах, для нас важно культивирование здорового образа жизни. Стремимся, чтобы буковинцы ежедневно занимались физкультурой и у наших врачей было меньше работы", - отметил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук во время посещения будущей спортивной арены.
Финансировать проект будет Государственный фонд регионального развития. По словам Сергея Осачука, деньги ГФРР вложат, прежде всего, в спортивную инфраструктуру стадиона, чтобы сделать его настоящей международной легкоатлетической ареной. Часть средств также инвестирует громада.
На реконструкцию стадиона в г. Кицмань уже объявили тендер, который завершится в конце апреля.
Как сообщалось, заместитель главы Офиса Президента и координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявил, что в планах "Большой стройки" на текущий год – продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, садики - 70, стадионы - 80, бассейны - 29, приемные отделения - 177 объектов.
А в последующем и Междупланетный шахматный конгресс!
Аж сльози виступають😂😂😂.
І спортзали і площадки при школах будуйте, але щоб після уроків вони були доступні населенню
Може не бути ні старого, який знесуть під нове будівництво, ні нового не зможуть закінчити.