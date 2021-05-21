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Восемь граждан Украины задержали в Латвии с поддельными тестами на COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Восемь граждан Украины задержали в Латвии с поддельными тестами на COVID-19

В Латвии на границе задержали восемь граждан Украины, пытавшихся въехать в страну с поддельными тестами на COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.

В Баусском крае выявлено восемь нарушителей с украинским гражданством и один с литовским, а в Элейской волости Елгавского края - еще два литовца.

Против четырех граждан Украины начато административное делопроизводство, остальные призваны к административной ответственности.

С начала апреля выявлено уже около 100 нарушителей с поддельными тестами.

Также читайте: Договорились о "зеленом коридоре" для эвакуации граждан Украины из Сектора Газа через Египет, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
очень скоро Украине закроют въезд во все страны, потому как тут слишком много хитроделанных
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21.05.2021 08:18
+5
Достойный штраф, и депортацию на лет 10, чтоб другим неповадно было.
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21.05.2021 08:05
+4
Из 12 знакомых которые прилетели с семьями из Египта в апреле 9 удалили "Дію вдома" сразу после прохождения контроля. Только один повез жену с ребенком сдавать ПЦР по прибытии. Он просто не знал что можно и так.
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21.05.2021 08:11
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Достойный штраф, и депортацию на лет 10, чтоб другим неповадно было.
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21.05.2021 08:05 Ответить
Из 12 знакомых которые прилетели с семьями из Египта в апреле 9 удалили "Дію вдома" сразу после прохождения контроля. Только один повез жену с ребенком сдавать ПЦР по прибытии. Он просто не знал что можно и так.
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21.05.2021 08:11 Ответить
мій сусід літав до Турції на відпочинок, так те ж тест купив в інеті
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21.05.2021 08:13 Ответить
короче у нас народ генетически нацелен на вранье
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21.05.2021 08:17 Ответить
очень скоро Украине закроют въезд во все страны, потому как тут слишком много хитроделанных
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21.05.2021 08:18 Ответить
А тут некоторые как бодро пописывали: Вісьмох громадян України затримали в Латвії з підробленими тестами на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7911 Да че там тесты и паспорта - за 300 грн. любой дядь Вася сделает на коленке, тоже проблему нашли гыгыгы.(чуть не - "ну тупыые эти жЫрные еврогеи, даже не умеют жить в натуре правильно")
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21.05.2021 08:37 Ответить
Кто то может обьяснить смысл покупки теста???? Экономия 300-500 грн, 10-15 евро??? Это когда ты летишь за границу? У этого быдла загран паспорта забрать надо, потому что после них на тебя смотрят как на дикаря!
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21.05.2021 09:04 Ответить
Сперва объясни себе: тест при фейковой пандемии вообще нужен или нет
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21.05.2021 10:00 Ответить
Это Вам только психиатр сможет обьяснить и то не факт. Такие как Вы все отрицаете.
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21.05.2021 10:43 Ответить
Идиот, твоя никчемная душонка - сплошной фейк.
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21.05.2021 14:42 Ответить
Хорошо пукаешь дятел
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21.05.2021 19:07 Ответить
Я взагалі не розумію як можно цей вакц. пас підробити і на що ??? Там все йде через компьютер хто де коли . Дві секунди і виявляється чи то туфта чи норм. документ
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21.05.2021 09:47 Ответить
зараз готуються до масового контролю цих паспортів і тому маємо такі новини. черга дійшла до якісного виконання цього пункту. повідомлення про підробні пцр тести вже і раніше були. і ти не плутай ПАС І бумашку із результатом тесту, воно ж не у паспорті.
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21.05.2021 11:12 Ответить
Ок, але я про те що ми живемо за часів комп'ютерних технологій і за дві секунди можна пробити звідки у кого ноги ростуть, а люди які купують цю липу в інеті не вiддупляються (!)
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21.05.2021 11:23 Ответить
то ти живеш в ті часи. заробітчани можуть бути таким плінтусом!
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21.05.2021 11:31 Ответить
Tak ,можуть бути ) Це я знаю
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21.05.2021 12:55 Ответить
если так будет продолжаться, украинцам вообще закроют въезд в другие страны Вісьмох громадян України затримали в Латвії з підробленими тестами на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9646
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21.05.2021 11:51 Ответить
 
 