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Вісьмох громадян України затримали в Латвії з підробленими тестами на COVID-19
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
У Латвії на кордоні затримали вісьмох громадян України, які намагалися в'їхати в країну з підробленими тестами на COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
У Баусському краї виявлено вісім порушників з українським громадянством і одного з литовським, а в Елейській волості Єлгавського краю - ще двох литовців.
Проти чотирьох громадян України розпочато адміністративне провадження, інших притягнуто до адміністративної відповідальності.
Від початку квітня виявлено вже приблизно 100 порушників з підробленими тестами.
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