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Вісьмох громадян України затримали в Латвії з підробленими тестами на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Вісьмох громадян України затримали в Латвії з підробленими тестами на COVID-19

У Латвії на кордоні затримали вісьмох громадян України, які намагалися в'їхати в країну з підробленими тестами на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

У Баусському краї виявлено вісім порушників з українським громадянством і одного з литовським, а в Елейській волості Єлгавського краю - ще двох литовців.

Проти чотирьох громадян України розпочато адміністративне провадження, інших притягнуто до адміністративної відповідальності.

Від початку квітня виявлено вже приблизно 100 порушників з підробленими тестами.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
очень скоро Украине закроют въезд во все страны, потому как тут слишком много хитроделанных
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21.05.2021 08:18
+5
Достойный штраф, и депортацию на лет 10, чтоб другим неповадно было.
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21.05.2021 08:05
+4
Из 12 знакомых которые прилетели с семьями из Египта в апреле 9 удалили "Дію вдома" сразу после прохождения контроля. Только один повез жену с ребенком сдавать ПЦР по прибытии. Он просто не знал что можно и так.
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21.05.2021 08:11
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Достойный штраф, и депортацию на лет 10, чтоб другим неповадно было.
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21.05.2021 08:05 Відповісти
Из 12 знакомых которые прилетели с семьями из Египта в апреле 9 удалили "Дію вдома" сразу после прохождения контроля. Только один повез жену с ребенком сдавать ПЦР по прибытии. Он просто не знал что можно и так.
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21.05.2021 08:11 Відповісти
мій сусід літав до Турції на відпочинок, так те ж тест купив в інеті
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21.05.2021 08:13 Відповісти
короче у нас народ генетически нацелен на вранье
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21.05.2021 08:17 Відповісти
очень скоро Украине закроют въезд во все страны, потому как тут слишком много хитроделанных
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21.05.2021 08:18 Відповісти
А тут некоторые как бодро пописывали: Вісьмох громадян України затримали в Латвії з підробленими тестами на COVID-19 - Цензор.НЕТ 7911 Да че там тесты и паспорта - за 300 грн. любой дядь Вася сделает на коленке, тоже проблему нашли гыгыгы.(чуть не - "ну тупыые эти жЫрные еврогеи, даже не умеют жить в натуре правильно")
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21.05.2021 08:37 Відповісти
Кто то может обьяснить смысл покупки теста???? Экономия 300-500 грн, 10-15 евро??? Это когда ты летишь за границу? У этого быдла загран паспорта забрать надо, потому что после них на тебя смотрят как на дикаря!
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21.05.2021 09:04 Відповісти
Сперва объясни себе: тест при фейковой пандемии вообще нужен или нет
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21.05.2021 10:00 Відповісти
Это Вам только психиатр сможет обьяснить и то не факт. Такие как Вы все отрицаете.
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21.05.2021 10:43 Відповісти
Идиот, твоя никчемная душонка - сплошной фейк.
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21.05.2021 14:42 Відповісти
Хорошо пукаешь дятел
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21.05.2021 19:07 Відповісти
Я взагалі не розумію як можно цей вакц. пас підробити і на що ??? Там все йде через компьютер хто де коли . Дві секунди і виявляється чи то туфта чи норм. документ
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21.05.2021 09:47 Відповісти
зараз готуються до масового контролю цих паспортів і тому маємо такі новини. черга дійшла до якісного виконання цього пункту. повідомлення про підробні пцр тести вже і раніше були. і ти не плутай ПАС І бумашку із результатом тесту, воно ж не у паспорті.
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21.05.2021 11:12 Відповісти
Ок, але я про те що ми живемо за часів комп'ютерних технологій і за дві секунди можна пробити звідки у кого ноги ростуть, а люди які купують цю липу в інеті не вiддупляються (!)
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21.05.2021 11:23 Відповісти
то ти живеш в ті часи. заробітчани можуть бути таким плінтусом!
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21.05.2021 11:31 Відповісти
Tak ,можуть бути ) Це я знаю
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21.05.2021 12:55 Відповісти
если так будет продолжаться, украинцам вообще закроют въезд в другие страны Вісьмох громадян України затримали в Латвії з підробленими тестами на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9646
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21.05.2021 11:51 Відповісти
 
 