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Заболеваемость COVID-19 в мире снижается, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Заболеваемость COVID-19 в мире снижается, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения отчиталась о ситуации с COVID-19 за неделю, указав на общемировое снижение показателей заболеваемости и смертности. В то же время стремительное распространение новых вариантов коронавируса по-прежнему вызывает обеспокоенность экспертов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".

В глобальном плане за прошедшую неделю количество новых случаев COVID-19 и смертей продолжило снижаться: всего было зарегистрировано более 4,8 миллиона случаев заражения и по меньшей мере, 86 тысяч умерших, что соответственно на 12% и на 5% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Ситуация с заболеваемостью в разных странах очень неоднородная:

- рост новых случаев COVID-19 в Западно-Тихоокеанском регионе составил 4%,
- в то время как в Европе наблюдается снижение на 26%,
- в восточном Средиземноморье - на 22%,
- в Юго-Восточной Азии - на 12%,
- в Африке - на 4%,
- Северной и Южной Америке - на 3%.

Самые низкие показатели смертности зафиксированы в Европе (16%) и восточном Средиземноморье (16%), самые высокие – в Юго-Восточной Азии (+7%).

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Автор: Богдан Гуньковський
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Так все логично: европа и сша уже вакцинировались, поэтому статистика идет на спад. А в Украине у степашки куртка за 600тыс и красивые видосики преЗЕрватива остановили недуг.
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21.05.2021 10:09 Ответить
Чего уж так пессимистично. Последние две недели в среднем меньше 5500 заболеваний за день. С учётом, что народ последнее время, как с цепи сорвался: кафе, рестораны, караоке, Мак Дональдсы и толпы экскурсантов. Посмотрим , что будет на следующей неделе - может пронесёт.
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21.05.2021 11:11 Ответить
Чучело дурное это воз
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21.05.2021 13:50 Ответить
ВОЗ прикрывает Китай с его биологическим оружием
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06.10.2021 08:09 Ответить
 
 