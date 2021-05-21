Заболеваемость COVID-19 в мире снижается, - ВОЗ
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Всемирная организация здравоохранения отчиталась о ситуации с COVID-19 за неделю, указав на общемировое снижение показателей заболеваемости и смертности. В то же время стремительное распространение новых вариантов коронавируса по-прежнему вызывает обеспокоенность экспертов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "24 канал".
В глобальном плане за прошедшую неделю количество новых случаев COVID-19 и смертей продолжило снижаться: всего было зарегистрировано более 4,8 миллиона случаев заражения и по меньшей мере, 86 тысяч умерших, что соответственно на 12% и на 5% меньше по сравнению с предыдущей неделей.
Ситуация с заболеваемостью в разных странах очень неоднородная:
- рост новых случаев COVID-19 в Западно-Тихоокеанском регионе составил 4%,
- в то время как в Европе наблюдается снижение на 26%,
- в восточном Средиземноморье - на 22%,
- в Юго-Восточной Азии - на 12%,
- в Африке - на 4%,
- Северной и Южной Америке - на 3%.
Самые низкие показатели смертности зафиксированы в Европе (16%) и восточном Средиземноморье (16%), самые высокие – в Юго-Восточной Азии (+7%).
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