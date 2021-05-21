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Захворюваність на COVID-19 у світі знижується, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Захворюваність на COVID-19 у світі знижується, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я відзвітувала про ситуацію з COVID-19 за тиждень, вказавши на загальносвітове зниження показників захворюваності та смертності. Водночас стрімке поширення нових варіантів коронавірусу як і раніше викликає стурбованість експертів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

У глобальному плані за минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 і смертей продовжила знижуватися: всього було зареєстровано понад 4,8 мільйона випадків зараження і щонайменше 86 тисяч померлих, що відповідно на 12% і на 5% менше в порівнянні з попереднім тижнем .

Ситуація з коронавірусом у світі

Ситуація із захворюваністю в різних країнах дуже неоднорідна:

  • так, зростання нових випадків COVID-19 в Західно-Тихоокеанському регіоні склало 4%,
  • тоді, як у Європі спостерігається зниження на 26%,
  • в східному Середземномор'ї – на 22%,
  • в Південно-Східній Азії – на 12%,
  • в Африці – на 4%,
  • Північній і Південній Америці – на 3%.

Також читайте: Від COVID-19 в Україні за добу померли 202 людини, виявили 4984 нові випадки, 12 845 осіб побороли вірус, - МОЗ

Найнижчі показники смертності зафіксовано в Європі (-16%) і східному Середземномор'ї (-16%), найвищі – в Південно-Східній Азії (+ 7%).

Автор: Анастасія Потіха
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Так все логично: европа и сша уже вакцинировались, поэтому статистика идет на спад. А в Украине у степашки куртка за 600тыс и красивые видосики преЗЕрватива остановили недуг.
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21.05.2021 10:09 Відповісти
Чего уж так пессимистично. Последние две недели в среднем меньше 5500 заболеваний за день. С учётом, что народ последнее время, как с цепи сорвался: кафе, рестораны, караоке, Мак Дональдсы и толпы экскурсантов. Посмотрим , что будет на следующей неделе - может пронесёт.
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21.05.2021 11:11 Відповісти
Чучело дурное это воз
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21.05.2021 13:50 Відповісти
ВОЗ прикрывает Китай с его биологическим оружием
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06.10.2021 08:09 Відповісти
 
 