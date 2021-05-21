Захворюваність на COVID-19 у світі знижується, - ВООЗ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Всесвітня організація охорони здоров'я відзвітувала про ситуацію з COVID-19 за тиждень, вказавши на загальносвітове зниження показників захворюваності та смертності. Водночас стрімке поширення нових варіантів коронавірусу як і раніше викликає стурбованість експертів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".
У глобальному плані за минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 і смертей продовжила знижуватися: всього було зареєстровано понад 4,8 мільйона випадків зараження і щонайменше 86 тисяч померлих, що відповідно на 12% і на 5% менше в порівнянні з попереднім тижнем .
Ситуація з коронавірусом у світі
Ситуація із захворюваністю в різних країнах дуже неоднорідна:
- так, зростання нових випадків COVID-19 в Західно-Тихоокеанському регіоні склало 4%,
- тоді, як у Європі спостерігається зниження на 26%,
- в східному Середземномор'ї – на 22%,
- в Південно-Східній Азії – на 12%,
- в Африці – на 4%,
- Північній і Південній Америці – на 3%.
Найнижчі показники смертності зафіксовано в Європі (-16%) і східному Середземномор'ї (-16%), найвищі – в Південно-Східній Азії (+ 7%).
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