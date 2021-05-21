Захворюваність на COVID-19 у світі знижується, - ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я відзвітувала про ситуацію з COVID-19 за тиждень, вказавши на загальносвітове зниження показників захворюваності та смертності. Водночас стрімке поширення нових варіантів коронавірусу як і раніше викликає стурбованість експертів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

У глобальному плані за минулий тиждень кількість нових випадків COVID-19 і смертей продовжила знижуватися: всього було зареєстровано понад 4,8 мільйона випадків зараження і щонайменше 86 тисяч померлих, що відповідно на 12% і на 5% менше в порівнянні з попереднім тижнем .

Ситуація з коронавірусом у світі

Ситуація із захворюваністю в різних країнах дуже неоднорідна:

так, зростання нових випадків COVID-19 в Західно-Тихоокеанському регіоні склало 4%,

тоді, як у Європі спостерігається зниження на 26%,

в східному Середземномор'ї – на 22%,

в Південно-Східній Азії – на 12%,

в Африці – на 4%,

Північній і Південній Америці – на 3%.

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Найнижчі показники смертності зафіксовано в Європі (-16%) і східному Середземномор'ї (-16%), найвищі – в Південно-Східній Азії (+ 7%).