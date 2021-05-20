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Возобновлять международные путешествия еще рано, - представитель ВОЗ Клюге

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Возобновлять международные путешествия еще рано, - представитель ВОЗ Клюге

Директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге выступил против возобновление международных путешествий. По его словам, прогресс в борьбе с пандемией коронавируса все еще хрупок.

Как передае Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство ANSA.

Как отметил Клюге на пресс-конференции, возобновлять международные поездки "пока опасно".

"Прямо сейчас, перед лицом сохраняющейся угрозы и новой неопределенности, мы должны продолжать проявлять осторожность и переосмыслить или избегать международных поездок", - сказал он.

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О возобновлении международных поездок в мире заговорили учитывая темпы вакцинации от коронавируса. Например, сегодня Совет ЕС разрешил въезд вакцинированным от COVID туристам.

Напомним, уже в ближайшее время Европейский союз планирует запустить систему COVID-паспортов, что позволит уже этим летом возобновить туризм.

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Автор: Роман Свиридович
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Так это... как его... А если тур горящий, по хорошей цене и в агентстве обещают порашать вопрос со справками????
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20.05.2021 17:50 Ответить
Гляньте на эту похабную рожу и вам станет ясно, что роже лучше бы, если все будут сидеть по своим баракам и не высовывать носа.
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20.05.2021 19:58 Ответить
Ему первому запретить выходить с 2-х комнатной квартиры... И тогда порешается всё быстрее...
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20.05.2021 22:24 Ответить
 
 