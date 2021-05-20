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Відновлювати міжнародні подорожі ще рано, - представник ВООЗ Клюге

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Відновлювати міжнародні подорожі ще рано, - представник ВООЗ Клюге

Директор Європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге виступив проти відновлення міжнародних подорожей. За його словами, прогрес у боротьбі з пандемією коронавірусу все ще крихкий.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство ANSA.

Як зазначив Клюге на пресконференції, відновлювати міжнародні поїздки "поки небезпечно".

"Прямо зараз, перед лицем загрози, що зберігається, і нової невизначеності, ми повинні й надалі проявляти обережність і переосмислити або уникати міжнародних поїздок", - сказав він.

Про відновлення міжнародних поїздок у світі заговорили враховуючи темпи вакцинації від коронавірусу. Наприклад, сьогодні Рада ЄС дозволила в'їзд вакцинованим проти COVID туристам.

Нагадаємо, вже найближчим часом Європейський союз планує запустити систему COVID-паспортів, що дасть змогу вже цього літа відновити туризм.

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Так это... как его... А если тур горящий, по хорошей цене и в агентстве обещают порашать вопрос со справками????
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20.05.2021 17:50 Відповісти
Гляньте на эту похабную рожу и вам станет ясно, что роже лучше бы, если все будут сидеть по своим баракам и не высовывать носа.
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20.05.2021 19:58 Відповісти
Ему первому запретить выходить с 2-х комнатной квартиры... И тогда порешается всё быстрее...
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20.05.2021 22:24 Відповісти
 
 