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Новости Происшествия
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Киев (24529) обыск (1844) прокуратура (4863) Киевтеплоэнерго (21)

Прокуратура провела обыски в "Киевтеплоэнерго"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Столичная прокуратура совместно с ГФС провела обыски в служебных помещениях коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" и в офисных помещениях подрядных предприятий в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами при выполнении строительно-монтажных работ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Согласно материалам следствия, частное общество на протяжении 2019-2020 гг по заказу КП "Киевтеплоэнерго" осуществляло работы по реконструкции тепловых сетей, капитальному ремонту аварийных участков тепловых сетей по объектам и жилым домам Киева на общую сумму 260 млн грн.

При этом, указанная подрядная организация выполнила указанные работы не в полном объеме и с завышением стоимости работ и материалов. Кроме того, при этом осуществлялось оформление выполнения субподрядных работ и поставки товаров от предприятий с признаками фиктивности.

Прокуратура провела обыски в Киевтеплоэнерго 01

На основании постановления суда в офисных помещениях указанных предприятий, в том числе коммунального предприятия, проведены обыски с целью поиска первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Отопительный период прошел, пора дань в конвертах собирать
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21.05.2021 10:35 Ответить
Воха Косовороткин прижимает Веталика,
переживает за корыто, а то рейтинги у разумкова
дорожают ...
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21.05.2021 10:49 Ответить
Пусть они еще проведут расследование сколько денег Киевтеплоэнерго украло у потребителей, только у одного меня они украли больше 2тыс грн.
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21.05.2021 16:46 Ответить
 
 