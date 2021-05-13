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КГГА (2932) Киев (24550) обыск (1845) прокуратура (4868) коммунальное предприятие (88)

Киевская прокуратура сообщает, что раскрыла схемы завладения бюджетными деньгами: подозрения вручены 11 чиновникам

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

Киевская прокуратура сообщает, что раскрыла схемы завладения бюджетными деньгами: подозрения вручены 11 чиновникам

Прокуратура, Нацполиция, СБУ и ГФС в течение 2 дней провели ряд обысков в департаментах КГГА и на коммунальных предприятиях. Раскрыта масштабная схема завладения средствами киевского и государственного бюджетов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Обыски проведены в коммунальном объединении Киевзеленстрой, КП Спецжилфонд, в корпорации Киевавтодор, Департамент соцполитики, Градостроительства и архитектуры, земельных ресурсов КГГА, КП Киевгорсвет", - сказано в сообщении.

Дела, в рамках которых были проведены следственные действия, касаются незаконного завладения средствами бюджета, умышленного уклонения от уплаты налогов, злоупотребления служебным положением, поборов с предпринимателей, крышевания нелегального бизнеса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Трое действующих и 4 экс-чиновника Департамента соцполитики КГГА уведомлены о подозрении в хищении 13,5 млн грн бюджетных средств, - прокуратура

"Вручено уведомление о подозрении 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям", - отметили в прокуратуре.

Следственные действия продолжаются.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 11 и 12 мая прокуратура провела ряд обысков на киевских коммунальных предприятиях. Мэр города Виталий Кличко назвал это давлением со стороны властей.

Также на Цензор.НЕТ: "Кошмарят столичную власть". Кличко рассказал о заказчиках обысков в коммунальных учреждениях Киева

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+1
"Рыба гниёт с головы"...
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13.05.2021 16:06
+1
Таки да. Бургомистр Берлина Клаус Воверайт гордо вопит: Я гей, и это хорошо!/ То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Никогда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
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13.05.2021 16:48
+1
Бюджет Киева лакомый кусочек для кодлана Коломойского. Ему нужен на раздаче свой человечек. Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа". Но хрен кодлану а не Кличко.На Поворознике кодлан жидко обделался.
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13.05.2021 16:53
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Тихою сапою.
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13.05.2021 16:01 Ответить
Ще Сєня заборонив перевірки)
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13.05.2021 16:03 Ответить
"Рыба гниёт с головы"...
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13.05.2021 16:06 Ответить
Таки да. Бургомистр Берлина Клаус Воверайт гордо вопит: Я гей, и это хорошо!/ То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Никогда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
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13.05.2021 16:48 Ответить
Почему граждане ФРГ не хотят разобраться с своим, германским , дерьмом? Боятся вякнуть на гниющие германские головы?
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13.05.2021 17:31 Ответить
А Віталя? Поза підозрою, чи в Німеччині обшук неможливо провести?
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13.05.2021 16:26 Ответить
Уже было.14.04.20 Первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски.Согласно информации, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс. Он действовал через посредника, который задержан сотрудниками СБУ при получении $60 тыс. Также обсуждались планы получения $246 тыс. по другому объекту строительства.
показать весь комментарий
13.05.2021 16:31 Ответить
Бюджет Киева лакомый кусочек для кодлана Коломойского. Ему нужен на раздаче свой человечек. Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа". Но хрен кодлану а не Кличко.На Поворознике кодлан жидко обделался.
показать весь комментарий
13.05.2021 16:53 Ответить
 
 