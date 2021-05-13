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КМДА (1463) Київ (13850) обшук (1343) прокуратура (3173) комунальне підприємство (60)

Київська прокуратура повідомляє, що розкрила схеми заволодіння бюджетними грошима: підозри вручено 11 чиновникам

Новини Цензор.НЕТ Події Київські новини

Київська прокуратура повідомляє, що розкрила схеми заволодіння бюджетними грошима: підозри вручено 11 чиновникам

Прокуратура, Нацполіція, СБУ і ДФС упродовж 2 днів провели низку обшуків у департаментах КМДА і на комунальних підприємствах. Розкрито масштабну схему заволодіння коштами київського і державного бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Обшуки проведено в комунальному об'єднанні Київзеленбуд, КП Спецжитлофонд, у корпорації Київавтодор, Департамент соцполітики, Містобудування та архітектури, земельних ресурсів КМДА, КП Київміськсвітло", - сказано в повідомленні.

Справи, в межах яких проведено слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння коштами бюджету, умисного ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, поборів із підприємців, "кришування" нелегального бізнесу.

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"Вручено повідомлення про підозру 11 особам, зокрема чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних і підрядних підприємств, у тому числі і керівникам", - зазначили в прокуратурі.

Слідчі дії тривають.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 і 12 травня прокуратура провела низку обшуків на київських комунальних підприємствах. Мер міста Віталій Кличко назвав це тиском з боку влади.
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Топ коментарі
+1
"Рыба гниёт с головы"...
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13.05.2021 16:06
+1
Таки да. Бургомистр Берлина Клаус Воверайт гордо вопит: Я гей, и это хорошо!/ То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Никогда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
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13.05.2021 16:48
+1
Бюджет Киева лакомый кусочек для кодлана Коломойского. Ему нужен на раздаче свой человечек. Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа". Но хрен кодлану а не Кличко.На Поворознике кодлан жидко обделался.
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13.05.2021 16:53
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Тихою сапою.
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13.05.2021 16:01 Відповісти
Ще Сєня заборонив перевірки)
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13.05.2021 16:03 Відповісти
"Рыба гниёт с головы"...
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13.05.2021 16:06 Відповісти
Таки да. Бургомистр Берлина Клаус Воверайт гордо вопит: Я гей, и это хорошо!/ То, что Меркель не пойдет против Путина стало очевидным после отказа Германии поставить в Украину оружие и яростные призывы к миру. Никогда не изменять своим идеалам! - это девиз преданного агента КГБ и Ангела Меркель ему не изменяет. -Ангела Меркель агент КГБ. 5 сентября 2014.
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13.05.2021 16:48 Відповісти
Почему граждане ФРГ не хотят разобраться с своим, германским , дерьмом? Боятся вякнуть на гниющие германские головы?
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13.05.2021 17:31 Відповісти
А Віталя? Поза підозрою, чи в Німеччині обшук неможливо провести?
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13.05.2021 16:26 Відповісти
Уже было.14.04.20 Первый замглавы КГГА Поворозник уличен в получении взятки, задержан посредник с $60 тысячами, в мэрии Киева идут обыски.Согласно информации, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере $125 тыс. Он действовал через посредника, который задержан сотрудниками СБУ при получении $60 тыс. Также обсуждались планы получения $246 тыс. по другому объекту строительства.
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13.05.2021 16:31 Відповісти
Бюджет Киева лакомый кусочек для кодлана Коломойского. Ему нужен на раздаче свой человечек. Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа". Но хрен кодлану а не Кличко.На Поворознике кодлан жидко обделался.
показати весь коментар
13.05.2021 16:53 Відповісти
 
 