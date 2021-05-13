Київська прокуратура повідомляє, що розкрила схеми заволодіння бюджетними грошима: підозри вручено 11 чиновникам

Прокуратура, Нацполіція, СБУ і ДФС упродовж 2 днів провели низку обшуків у департаментах КМДА і на комунальних підприємствах. Розкрито масштабну схему заволодіння коштами київського і державного бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Обшуки проведено в комунальному об'єднанні Київзеленбуд, КП Спецжитлофонд, у корпорації Київавтодор, Департамент соцполітики, Містобудування та архітектури, земельних ресурсів КМДА, КП Київміськсвітло", - сказано в повідомленні.

Справи, в межах яких проведено слідчі дії, стосуються незаконного заволодіння коштами бюджету, умисного ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем, поборів із підприємців, "кришування" нелегального бізнесу.

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"Вручено повідомлення про підозру 11 особам, зокрема чинним працівникам департаментів КМДА, комунальних і підрядних підприємств, у тому числі і керівникам", - зазначили в прокуратурі.

Слідчі дії тривають.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 11 і 12 травня прокуратура провела низку обшуків на київських комунальних підприємствах. Мер міста Віталій Кличко назвав це тиском з боку влади.