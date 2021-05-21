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Прокуратура провела обшуки в "Київтеплоенерго"

Новини Цензор.НЕТ Події

Столична прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві провела обшуки у службових приміщеннях Комунального підприємства "Київтеплоенерго" та в офісних приміщеннях підрядних підприємств в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельно-монтажних робіт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, приватне товариство упродовж 2019–2020 років на замовлення КП "Київтеплоенерго" здійснювало роботи з реконструкції теплових мереж, капітального ремонту аварійних ділянок теплових мереж по об’єктах і житлових будинках міста Києва на загальну суму 260 млн грн.

При цьому, вказана підрядна організація виконала вказані роботи не в повному обсязі та із завищенням вартості робіт та матеріалів. Крім того, при цьому здійснювалось оформлення виконання субпідрядних робіт та постачання товарів від підприємств з ознаками фіктивності.

Прокуратура провела обшуки в Київтеплоенерго 01

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На підставі ухвали суду в офісних приміщеннях вказаних підприємств, у тому числі Комунального підприємства, проведено обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України.

Автор: Анастасія Потіха
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Отопительный период прошел, пора дань в конвертах собирать
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21.05.2021 10:35 Відповісти
Воха Косовороткин прижимает Веталика,
переживает за корыто, а то рейтинги у разумкова
дорожают ...
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21.05.2021 10:49 Відповісти
Пусть они еще проведут расследование сколько денег Киевтеплоэнерго украло у потребителей, только у одного меня они украли больше 2тыс грн.
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21.05.2021 16:46 Відповісти
 
 