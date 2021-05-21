Все желающие будут вакцинированы от COVID-19 бесплатно, - Шмыгаль

Правительство планирует до конца года вакцинировать большую часть взрослого населения Украины.

Об этом в парламенте заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, в постановлении ВР от октября 2020 года речь идет о необходимости вакцинировать 40 процентов населения за госсредства.

"Мы всех, кто хочет вакцинироваться, вакцинируем бесплатно", - пообещал он и поблагодарил депутатов за выделенные на этот процесс средства в достаточном количестве.

Премьер признал, что вакцинация - это критический вопрос.

Шмыгаль также рассказал, что на сегодняшний день есть договоренности на поставку Украине 34 млн вакцин, а также еще 8 миллионов по международной программе.

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Он подчеркнул, что продолжает функционировать Национальный штаб по борьбе с коронавирусом, в работе которого периодически принимает участие президент.

Говоря о тестировании, премьер отметил, что Украина может проводить по 100 тысяч тестов на коронавирус за сутки и добавил, что теперь нет очередей на тесты.

Также он отметил, что в настоящее время больше украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, о чем свидетельствуют данные опроса.

"В начале года по разным социологическим опросам около 30, максимум 40% граждан Украины были готовы делать прививки. Апрельский опрос от ЮНИСЕФ показал, что уже 63% граждан Украины готовы вакцинироваться. Я считаю, это достижение для нас", - отметил глава правительства.