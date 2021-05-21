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Все желающие будут вакцинированы от COVID-19 бесплатно, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Все желающие будут вакцинированы от COVID-19 бесплатно, - Шмыгаль

Правительство планирует до конца года вакцинировать большую часть взрослого населения Украины.

Об этом в парламенте заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, в постановлении ВР от октября 2020 года речь идет о необходимости вакцинировать 40 процентов населения за госсредства.

"Мы всех, кто хочет вакцинироваться, вакцинируем бесплатно", - пообещал он и поблагодарил депутатов за выделенные на этот процесс средства в достаточном количестве.

Премьер признал, что вакцинация - это критический вопрос.

Шмыгаль также рассказал, что на сегодняшний день есть договоренности на поставку Украине 34 млн вакцин, а также еще 8 миллионов по международной программе.

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Он подчеркнул, что продолжает функционировать Национальный штаб по борьбе с коронавирусом, в работе которого периодически принимает участие президент.

Говоря о тестировании, премьер отметил, что Украина может проводить по 100 тысяч тестов на коронавирус за сутки и добавил, что теперь нет очередей на тесты.

Также он отметил, что в настоящее время больше украинцев готовы вакцинироваться от коронавируса, о чем свидетельствуют данные опроса.

"В начале года по разным социологическим опросам около 30, максимум 40% граждан Украины были готовы делать прививки. Апрельский опрос от ЮНИСЕФ показал, что уже 63% граждан Украины готовы вакцинироваться. Я считаю, это достижение для нас", - отметил глава правительства.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+4
а всі небажаючі будуть вакцінуватися платно
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21.05.2021 10:40
+3
шмурдяком от 95 квартала ?
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21.05.2021 10:35
+1
Давайте я заплачу. Но не за индиско-китайский спутник. А за ту вакцину, с которой я смогу путешествовать без преград. К сожалению, в ЗЕ-країні мрій все реже хочется оставаться. Даже ТВ и новости смотреть тошно из-за рвотных рефлексов на гнусавые видосики. А одно осознание, что ты живешь в стране, в которой за ЗЕ до сих пор топит большинство, не смотря ни на что...
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21.05.2021 14:18
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шмурдяком от 95 квартала ?
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21.05.2021 10:35 Ответить
а всі небажаючі будуть вакцінуватися платно
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21.05.2021 10:40 Ответить
Будуть оплачувати бригаду санітарів, які будуть фіксувати паціента до ліжка? Усі охочі будуть вакциновані проти COVID-19 безкоштовно, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7826
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21.05.2021 10:48 Ответить
Вакцинатор есчо один...
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21.05.2021 10:43 Ответить
А все НЕжелающие - за большие деньги! Усі охочі будуть вакциновані проти COVID-19 безкоштовно, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3726
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21.05.2021 10:45 Ответить
Що "вакцину" Шмигаль буде вибирати з калюжі, то це вже не важливо
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21.05.2021 10:46 Ответить
все жылающийе, каторые дажывут...
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21.05.2021 10:53 Ответить
Они экономят бюджетные деньги Украины, ждут пока все переболеют.
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21.05.2021 10:59 Ответить
Астра - зенека, від якої зараз починають відмовлятись західні країни???
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21.05.2021 11:00 Ответить
И вы знаете причину отказа?
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21.05.2021 18:30 Ответить
Загроза утворення тромбів... А може істерія на цій загрозі...
У всякому разі зеленська влада просрала час, коли тре було домовлятись з виробниками і тепер кидається на будь що і будь де, ще й вкрасти на цьому намагаються...
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21.05.2021 22:32 Ответить
Загроза утворення тромбів.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Нет.От них отказываются, потому что они не выдерживают сроки поставок. и определены,как ненадёжные поставщики.
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22.05.2021 10:27 Ответить
к 3045 году...
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21.05.2021 11:03 Ответить
Про яке "бальшинство желающіх " говорить цей лисий довбень?))) .Щось не бачу кілометрових черг під кабінетом вакцинації та мордобоїв за чергу ширнутися)
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21.05.2021 11:05 Ответить
"Усі бажаючі". Не "охочі", товаришу Шмигаль. Чи "Шмуель"?
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21.05.2021 12:03 Ответить
Вижу по комментариям, что большинство дуропоидов заботит лишь вопрос о том, что им не хватит дерьма, которое почему то назвали вакциной, дабы уколоться. Или на сайте постоянно пасутся проплаченные моральные уроды, или предположение о том, что большая часть населения Украины конченные дебилы, абсолютно верно.
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21.05.2021 12:37 Ответить
"з пустого - в порожнє..." Начебто стєпашку вже прибрали, а брехня продовжується...
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21.05.2021 13:27 Ответить
Давайте я заплачу. Но не за индиско-китайский спутник. А за ту вакцину, с которой я смогу путешествовать без преград. К сожалению, в ЗЕ-країні мрій все реже хочется оставаться. Даже ТВ и новости смотреть тошно из-за рвотных рефлексов на гнусавые видосики. А одно осознание, что ты живешь в стране, в которой за ЗЕ до сих пор топит большинство, не смотря ни на что...
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21.05.2021 14:18 Ответить
И каким шмурдяком будут вакцинировать «пересичныхгромадян»?)))
А Pfizer для избранных и их родни?!?
https://www.youtube.com/watch?v=bWer9HBf1TA
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21.05.2021 14:37 Ответить
И чего они так всех хотят вакцинировать, еще и платят за это, может что бы ввести какую-то ДНКа программу всем?
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21.05.2021 16:48 Ответить
Для тебя это был бы неплохой шанс.
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21.05.2021 18:22 Ответить
 
 