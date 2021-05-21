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Усі охочі будуть вакциновані проти COVID-19 безкоштовно, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Усі охочі будуть вакциновані проти COVID-19 безкоштовно, - Шмигаль

Уряд планує до кінця року вакцинувати більшу частину дорослого населення України.

Про це в парламенті заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, в постанові ВР від жовтня 2020 року йдеться про необхідність вакцинувати 40 відсотків населення за держкошти.

"Ми всіх, хто хоче вакцинуватися, вакцинуємо безкоштовно", - пообіцяв він і подякував депутатам за виділені на цей процес кошти в достатній кількості.

Прем'єр визнав, що вакцинація - це критичне питання.

Шмигаль також розповів, що на сьогодні є домовленості на поставку Україні 34 млн вакцин, а також ще 8 мільйонів за міжнародною програмою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчора вакцинували проти коронавірусу 18 913 осіб, загалом - 971 034, - МОЗ

Він підкреслив, що продовжує функціонувати Національний штаб з боротьбі з коронавірусом, у роботі якого періодично бере участь президент.

Говорячи про тестування, прем'єр зазначив, що Україна може проводити по 100 тисяч тестів на коронавірус за добу і додав, що тепер немає черг на тести.

Також він зазначив, що тепер більше українців готові вакцинуватися проти коронавірусу, про що свідчать дані опитування.

"На початку року за різними соціологічними опитуваннями майже 30, максимум 40% громадян України були готові робити щеплення. Квітневе опитування від ЮНІСЕФ виявило, що вже 63% громадян України готові вакцинуватися. Я вважаю, це досягнення для нас", - зазначив глава уряду.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
а всі небажаючі будуть вакцінуватися платно
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21.05.2021 10:40
+3
шмурдяком от 95 квартала ?
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21.05.2021 10:35
+1
Давайте я заплачу. Но не за индиско-китайский спутник. А за ту вакцину, с которой я смогу путешествовать без преград. К сожалению, в ЗЕ-країні мрій все реже хочется оставаться. Даже ТВ и новости смотреть тошно из-за рвотных рефлексов на гнусавые видосики. А одно осознание, что ты живешь в стране, в которой за ЗЕ до сих пор топит большинство, не смотря ни на что...
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21.05.2021 14:18
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шмурдяком от 95 квартала ?
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21.05.2021 10:35 Відповісти
а всі небажаючі будуть вакцінуватися платно
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21.05.2021 10:40 Відповісти
Будуть оплачувати бригаду санітарів, які будуть фіксувати паціента до ліжка? Усі охочі будуть вакциновані проти COVID-19 безкоштовно, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7826
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21.05.2021 10:48 Відповісти
Вакцинатор есчо один...
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21.05.2021 10:43 Відповісти
А все НЕжелающие - за большие деньги! Усі охочі будуть вакциновані проти COVID-19 безкоштовно, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3726
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21.05.2021 10:45 Відповісти
Що "вакцину" Шмигаль буде вибирати з калюжі, то це вже не важливо
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21.05.2021 10:46 Відповісти
все жылающийе, каторые дажывут...
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21.05.2021 10:53 Відповісти
Они экономят бюджетные деньги Украины, ждут пока все переболеют.
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21.05.2021 10:59 Відповісти
Астра - зенека, від якої зараз починають відмовлятись західні країни???
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21.05.2021 11:00 Відповісти
И вы знаете причину отказа?
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21.05.2021 18:30 Відповісти
Загроза утворення тромбів... А може істерія на цій загрозі...
У всякому разі зеленська влада просрала час, коли тре було домовлятись з виробниками і тепер кидається на будь що і будь де, ще й вкрасти на цьому намагаються...
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21.05.2021 22:32 Відповісти
Загроза утворення тромбів.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Нет.От них отказываются, потому что они не выдерживают сроки поставок. и определены,как ненадёжные поставщики.
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22.05.2021 10:27 Відповісти
к 3045 году...
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21.05.2021 11:03 Відповісти
Про яке "бальшинство желающіх " говорить цей лисий довбень?))) .Щось не бачу кілометрових черг під кабінетом вакцинації та мордобоїв за чергу ширнутися)
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21.05.2021 11:05 Відповісти
"Усі бажаючі". Не "охочі", товаришу Шмигаль. Чи "Шмуель"?
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21.05.2021 12:03 Відповісти
Вижу по комментариям, что большинство дуропоидов заботит лишь вопрос о том, что им не хватит дерьма, которое почему то назвали вакциной, дабы уколоться. Или на сайте постоянно пасутся проплаченные моральные уроды, или предположение о том, что большая часть населения Украины конченные дебилы, абсолютно верно.
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21.05.2021 12:37 Відповісти
"з пустого - в порожнє..." Начебто стєпашку вже прибрали, а брехня продовжується...
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21.05.2021 13:27 Відповісти
Давайте я заплачу. Но не за индиско-китайский спутник. А за ту вакцину, с которой я смогу путешествовать без преград. К сожалению, в ЗЕ-країні мрій все реже хочется оставаться. Даже ТВ и новости смотреть тошно из-за рвотных рефлексов на гнусавые видосики. А одно осознание, что ты живешь в стране, в которой за ЗЕ до сих пор топит большинство, не смотря ни на что...
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21.05.2021 14:18 Відповісти
И каким шмурдяком будут вакцинировать «пересичныхгромадян»?)))
А Pfizer для избранных и их родни?!?
https://www.youtube.com/watch?v=bWer9HBf1TA
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21.05.2021 14:37 Відповісти
И чего они так всех хотят вакцинировать, еще и платят за это, может что бы ввести какую-то ДНКа программу всем?
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21.05.2021 16:48 Відповісти
Для тебя это был бы неплохой шанс.
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21.05.2021 18:22 Відповісти
 
 