Усі охочі будуть вакциновані проти COVID-19 безкоштовно, - Шмигаль

Уряд планує до кінця року вакцинувати більшу частину дорослого населення України.

Про це в парламенті заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, в постанові ВР від жовтня 2020 року йдеться про необхідність вакцинувати 40 відсотків населення за держкошти.

"Ми всіх, хто хоче вакцинуватися, вакцинуємо безкоштовно", - пообіцяв він і подякував депутатам за виділені на цей процес кошти в достатній кількості.

Прем'єр визнав, що вакцинація - це критичне питання.

Шмигаль також розповів, що на сьогодні є домовленості на поставку Україні 34 млн вакцин, а також ще 8 мільйонів за міжнародною програмою.

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Він підкреслив, що продовжує функціонувати Національний штаб з боротьбі з коронавірусом, у роботі якого періодично бере участь президент.

Говорячи про тестування, прем'єр зазначив, що Україна може проводити по 100 тисяч тестів на коронавірус за добу і додав, що тепер немає черг на тести.

Також він зазначив, що тепер більше українців готові вакцинуватися проти коронавірусу, про що свідчать дані опитування.

"На початку року за різними соціологічними опитуваннями майже 30, максимум 40% громадян України були готові робити щеплення. Квітневе опитування від ЮНІСЕФ виявило, що вже 63% громадян України готові вакцинуватися. Я вважаю, це досягнення для нас", - зазначив глава уряду.