Мы не будем покупать вакцины у страны-агрессора, - Шмыгаль

Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Об этом в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы не будем покупать вакцины у страны-агрессора. Это важный месседж", - подчеркнул он.

По словам премьера, Украина будет вакцинировать своих граждан проверенными вакцинами.

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