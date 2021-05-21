Мы не будем покупать вакцины у страны-агрессора, - Шмыгаль
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Украина не будет покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Об этом в парламенте, отвечая на вопросы депутатов, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы не будем покупать вакцины у страны-агрессора. Это важный месседж", - подчеркнул он.
По словам премьера, Украина будет вакцинировать своих граждан проверенными вакцинами.
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а почему тогда покупаете электричество и газ у страны-агрессора?
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