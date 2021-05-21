Ми не купуватимемо вакцини у країни-агресора, - Шмигаль

Україна не купуватиме російську вакцину проти коронавірусу "Спутник V".

Про це в парламенті, відповідаючи на запитання депутатів, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми не купуватимемо вакцини у країни-агресора. Це важливий меседж", - наголосив він.

За словами прем'єра, Україна вакцинуватиме своїх громадян перевіреними вакцинами.

Читайте також: Усі охочі будуть вакциновані проти COVID-19 безкоштовно, - Шмигаль