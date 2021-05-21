Ми не купуватимемо вакцини у країни-агресора, - Шмигаль
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Україна не купуватиме російську вакцину проти коронавірусу "Спутник V".
Про це в парламенті, відповідаючи на запитання депутатів, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
"Ми не купуватимемо вакцини у країни-агресора. Це важливий меседж", - наголосив він.
За словами прем'єра, Україна вакцинуватиме своїх громадян перевіреними вакцинами.
Топ коментарі
+2 Підлога Маккартні
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+1 Mganga Zambezi
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+1 Валерій Стрюков
показати весь коментар21.05.2021 11:29
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а почему тогда покупаете электричество и газ у страны-агрессора?
Вражина пряма і навіть не скрита...