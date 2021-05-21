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Ми не купуватимемо вакцини у країни-агресора, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Ми не купуватимемо вакцини у країни-агресора, - Шмигаль

Україна не купуватиме російську вакцину проти коронавірусу "Спутник V".

Про це в парламенті, відповідаючи на запитання депутатів, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"Ми не купуватимемо вакцини у країни-агресора. Це важливий меседж", - наголосив він.

За словами прем'єра, Україна вакцинуватиме своїх громадян перевіреними вакцинами.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
А говорю покупайте - и колите ею зебилов. Им то точно хуже не будет!!! Мы не будем покупать вакцины у страны-агрессора, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8626
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21.05.2021 10:53
+1
Ми не купуватимемо вакцини у країни-агресора, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8119

а почему тогда покупаете электричество и газ у страны-агрессора?
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21.05.2021 11:27
+1
А єлектрику будемо.
Вражина пряма і навіть не скрита...
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21.05.2021 11:29
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А говорю покупайте - и колите ею зебилов. Им то точно хуже не будет!!! Мы не будем покупать вакцины у страны-агрессора, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8626
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21.05.2021 10:53 Відповісти
Однако, никто не мешает покупать Спутник через посредничество Сан Марино, например. где уже 100% народа им привилось.
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21.05.2021 11:00 Відповісти
Ми не купуватимемо вакцини у країни-агресора, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8119

а почему тогда покупаете электричество и газ у страны-агрессора?
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21.05.2021 11:27 Відповісти
А єлектрику будемо.
Вражина пряма і навіть не скрита...
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21.05.2021 11:29 Відповісти
Ми в москалів практично все купуємо.Навіть телевізори,які зібрані там.Побутову хімію і тд.Ну це ж абсурд,який триває вже восьмий рік.
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21.05.2021 11:34 Відповісти
Ми - це хто? Тільки не розпочинайте писати від імені всіх українців.
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21.05.2021 13:40 Відповісти
Я особисто намагаюся не купляти москальського.Побутову техніку виготовлену на москальщині,також не купляю.
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21.05.2021 14:01 Відповісти
Но через третьи страны будем, как в случае с газом.
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21.05.2021 12:21 Відповісти
Дивно, а що є перевірені вакцини? Ще жодна не завершила 3-й етап тестування.
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21.05.2021 13:03 Відповісти
а газ, нефтепродукты, и остальное на 4,5 млрд долл в год - будем.
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22.05.2021 04:41 Відповісти
 
 