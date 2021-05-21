ЕИБ выделит Украине 50 млн евро на проведение COVID-вакцинации, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на проведение COVID-вакцинации.
Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Есть соглашение со Всемирным банком, кроме этого, на 90 млн долларов, из которых будет часть использована на закупку вакцин. Еще 50 млн евро получим от Европейского инвестиционного банка на вакцинацию в государстве", - сказал премьер-министр.
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Vasilij VG
показать весь комментарий21.05.2021 11:08 Ответить Мне нравится 1
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