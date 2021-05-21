РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13053 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
572 3
вакцина (3815) карантин (16730) Шмыгаль Денис (2317) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

ЕИБ выделит Украине 50 млн евро на проведение COVID-вакцинации, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЕИБ выделит Украине 50 млн евро на проведение COVID-вакцинации, - Шмыгаль

Глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на проведение COVID-вакцинации.

Об этом он заявил в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Есть соглашение со Всемирным банком, кроме этого, на 90 млн долларов, из которых будет часть использована на закупку вакцин. Еще 50 млн евро получим от Европейского инвестиционного банка на вакцинацию в государстве", - сказал премьер-министр.

Также читайте: Мы не будем покупать вакцины у страны-агрессора, - Шмыгаль

Напомним, ранее премьер-министр заявил, что правительство планирует до конца года вакцинировать большую часть взрослого населения Украины. Все желающие будут вакцинированы от COVID-19 бесплатно.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зря дают. Клоуны все разворуют.
показать весь комментарий
21.05.2021 11:08 Ответить
 
 