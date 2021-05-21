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ВР (28721) Наливайченко (893) Вятрович (274) капеллан (91)

Рада приняла за основу проект Закона о Службе военного капелланства

Новости Цензор.НЕТ Общество

Рада приняла за основу проект Закона о Службе военного капелланства

Парламент проголосовал за основу проект Закона о Службе военного капелланства.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 299 народных депутатов.

Выступая в парламенте, нардеп "Батькивщины" Валентин Наливайченко подчеркнул, что этим законопроектом предоставляется возможность, чтобы "Библия, Тора, Коран были с нашими военнослужащими".

В свою очередь, нардеп Владимир Вятрович призвал проголосовать за законопроект и отметил, что одной з исторических традиций является военное капелланство, а сейчас это еще и международный опыт.

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Автор: Ірина Дашківська
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Самый известный святой отец-фельдкурат Отто Кац
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21.05.2021 12:35 Ответить
Всякой ерундой занимаются, лишь бы реально не модернизировать Армию.
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21.05.2021 12:41 Ответить
этим законопроектом предоставляется возможность, чтобы "Библия, Тора, Коран были с нашими военнослужащимиИсточник: https://censor.net/ru/n3266708

А Трипитака?? Чем буддисты хуже??
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21.05.2021 12:47 Ответить
ну всё...
Теперь начнут попы в военной форме и в званиях при военном окладе шлятся по передовой без дела ...
Обучите их хотя бы оказанию первой медицинской помощи и кашу варить! Рада прийняла за основу проєкт Закону про Службу військового капеланства - Цензор.НЕТ 5341
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21.05.2021 14:48 Ответить
Главное, не допускать в армию гундяевских шпионов-врагов РПЦ, именующих себя почемуто УПЦ, но при этом "скромно" умалчивая приставку МП.
Это та церковь, представители которой в Раде не встали почтить память наших погибших воинов в АТО. Пусть эти гниды даже не приближаются к ВСУ.Нет им прощения

Украинская каноническая церковь ПЦУ, предстоятель Епифаний
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21.05.2021 15:35 Ответить
 
 