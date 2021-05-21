Рада приняла за основу проект Закона о Службе военного капелланства
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Парламент проголосовал за основу проект Закона о Службе военного капелланства.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 299 народных депутатов.
Выступая в парламенте, нардеп "Батькивщины" Валентин Наливайченко подчеркнул, что этим законопроектом предоставляется возможность, чтобы "Библия, Тора, Коран были с нашими военнослужащими".
В свою очередь, нардеп Владимир Вятрович призвал проголосовать за законопроект и отметил, что одной з исторических традиций является военное капелланство, а сейчас это еще и международный опыт.
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А Трипитака?? Чем буддисты хуже??
Теперь начнут попы в военной форме и в званиях при военном окладе шлятся по передовой без дела ...
Обучите их хотя бы оказанию первой медицинской помощи и кашу варить!
Это та церковь, представители которой в Раде не встали почтить память наших погибших воинов в АТО. Пусть эти гниды даже не приближаются к ВСУ.Нет им прощения
Украинская каноническая церковь ПЦУ, предстоятель Епифаний