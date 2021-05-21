Рада прийняла за основу проєкт Закону про Службу військового капеланства

Парламент проголосував за основу проєкт Закону про Службу військового капеланства.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 299 народних депутатів.

Виступаючи в парламенті, нардеп "Батьківщини" Валентин Наливайченко підкреслив, що цим законопроєктом надається можливість, щоб "Біблія, Тора, Коран були з нашими військовослужбовцями".

У свою чергу, нардеп Володимир В'ятрович закликав проголосувати за законопроект і зазначив, що однією з історичних традицій є військове капеланство, а зараз це ще і міжнародний досвід.

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