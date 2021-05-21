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ВР (11723) Наливайченко (99) В'ятрович (236) капелан (75)

Рада прийняла за основу проєкт Закону про Службу військового капеланства

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Рада прийняла за основу проєкт Закону про Службу військового капеланства

Парламент проголосував за основу проєкт Закону про Службу військового капеланства.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення - 299 народних депутатів.

Виступаючи в парламенті, нардеп "Батьківщини" Валентин Наливайченко підкреслив, що цим законопроєктом надається можливість, щоб "Біблія, Тора, Коран були з нашими військовослужбовцями".

У свою чергу, нардеп Володимир В'ятрович закликав проголосувати за законопроект і зазначив, що однією з історичних традицій є військове капеланство, а зараз це ще і міжнародний досвід.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капелани мають отримати статус учасника бойових дій, - міністерка у справах ветеранів Лапутіна

Автор: Анастасія Потіха
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Самый известный святой отец-фельдкурат Отто Кац
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21.05.2021 12:35 Відповісти
Всякой ерундой занимаются, лишь бы реально не модернизировать Армию.
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21.05.2021 12:41 Відповісти
этим законопроектом предоставляется возможность, чтобы "Библия, Тора, Коран были с нашими военнослужащимиИсточник: https://censor.net/ru/n3266708

А Трипитака?? Чем буддисты хуже??
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21.05.2021 12:47 Відповісти
ну всё...
Теперь начнут попы в военной форме и в званиях при военном окладе шлятся по передовой без дела ...
Обучите их хотя бы оказанию первой медицинской помощи и кашу варить! Рада прийняла за основу проєкт Закону про Службу військового капеланства - Цензор.НЕТ 5341
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21.05.2021 14:48 Відповісти
Главное, не допускать в армию гундяевских шпионов-врагов РПЦ, именующих себя почемуто УПЦ, но при этом "скромно" умалчивая приставку МП.
Это та церковь, представители которой в Раде не встали почтить память наших погибших воинов в АТО. Пусть эти гниды даже не приближаются к ВСУ.Нет им прощения

Украинская каноническая церковь ПЦУ, предстоятель Епифаний
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21.05.2021 15:35 Відповісти
 
 