Паспорта вакцинации могут заработать в ЕС с 1 июля, - Еврокомиссия

Паспорта вакцинации против коронавируса начнут работать в ЕС уже 1 июля

Об этом сообищила пресс-служба Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Комиссия приветствует предварительную политическую договоренность между Европейским парламентом и Советом по Положению, регулирующему цифровой COVID-сертификат ЕС. Это означает, что сертификат (ранее назывался Цифровой зеленый сертификат) должен быть готов к концу июня, как и планировалось",- говорится в заявлении.

Однако процесс согласования еще не закончен. Далее такое решение должен согласовать Европейский парламент.

Сейчас официальной датой, когда должен заработать такой сертификат, является 1 июля. Для стран ЕС, которым требуется дополнительное время, его предоставят - переходный период составит 6 недель.

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Украинский "сертификаты вакцинации" будут соответствовать стандартам ЕС и позволят восстановить путешествия жителей Украины в страны Евросоюза.

Отметим, 20 мая Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов вакцинации.