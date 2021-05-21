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Паспорта вакцинации могут заработать в ЕС с 1 июля, - Еврокомиссия

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом Здоровье

Паспорта вакцинации могут заработать в ЕС с 1 июля, - Еврокомиссия

Паспорта вакцинации против коронавируса начнут работать в ЕС уже 1 июля

Об этом сообищила пресс-служба Еврокомиссии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

"Комиссия приветствует предварительную политическую договоренность между Европейским парламентом и Советом по Положению, регулирующему цифровой COVID-сертификат ЕС. Это означает, что сертификат (ранее назывался Цифровой зеленый сертификат) должен быть готов к концу июня, как и планировалось",- говорится в заявлении.

Однако процесс согласования еще не закончен. Далее такое решение должен согласовать Европейский парламент.

Сейчас официальной датой, когда должен заработать такой сертификат, является 1 июля. Для стран ЕС, которым требуется дополнительное время, его предоставят - переходный период составит 6 недель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС планирует разрешить въезд вакцинированным от коронавируса туристам из третьих стран, - представитель Еврокомиссии Виганд

Украинский "сертификаты вакцинации" будут соответствовать стандартам ЕС и позволят восстановить путешествия жителей Украины в страны Евросоюза.

Отметим, 20 мая Европарламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения по вопросу внедрения в Евросоюзе сертификатов вакцинации.

Автор: Ірина Дашківська
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Зачем они нужны эти паспорта??
Надо цветные бирки в ухо цеплять..
Пфайзер красная бирка...модерна оранжевая...астразенека синяя...ковидшел зеленая...и так далее..😁
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21.05.2021 15:10 Ответить
С такими темпами зе-вакцинации, по безвизу в ес смогут ездить либо гастербайтеры, которым вколят вакцину поляки прямо на границе, либо квартал95 со своими семьями, которым уже вкололи пфайзер. Для всех остальных европа будет закрыта на долгие года
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21.05.2021 15:11 Ответить
клеймуйте сразу нах єти паспорта
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21.05.2021 15:13 Ответить
шо за вопрос, вы скажите почем и где его можна купить и будем ехать
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21.05.2021 15:26 Ответить
Ну що, українців до раю пущати не будуть? Все кінець життю по-европейські?
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21.05.2021 15:30 Ответить
Це для всього світу, а не тільки для України. Скоро скажуть в ошийниках ходити, до того все йде...
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21.05.2021 17:23 Ответить
Цікаво, нам волали що Україна це Европа. Мешканці ЕС можуть переміщуватися по Европі а ми ні, так що це таке виходить? Нас обдурили?
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21.05.2021 19:22 Ответить
Фашистами были, фашистами и остались.
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21.05.2021 17:18 Ответить
Паспорта вакцинации против коронавируса начнут работать в ЕС уже 1 июля Источник: https://censor.net/ru/n3266751

ВЕТЕРИНАРНІ ПАСПОРТИ ЯК У СОБАК Паспорти вакцинації можуть запрацювати в ЄС із 1 липня, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 7397
Середні віки повертаються.
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21.05.2021 17:22 Ответить
 
 