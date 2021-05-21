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Паспорти вакцинації можуть запрацювати в ЄС із 1 липня, - Єврокомісія

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Паспорти вакцинації можуть запрацювати в ЄС із 1 липня, - Єврокомісія

Паспорти про вакцинацію проти коронавірусу почнуть працювати в ЄС уже 1 липня.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Комісія вітає попередню політичну домовленість між Європейським парламентом та Радою щодо Положення, що регулює цифровий COVID-сертифікат ЄС. Це означає, що сертифікат (який раніше називався Цифровий зелений сертифікат) має бути готовий до кінця червня, як і планувалося", - йдеться в заяві.

Проте процес узгодження ще не закінчено. Далі таке рішення має узгодити Європейський парламент.

Наразі офіційною датою, коли має запрацювати такий сертифікат, є 1 липня. Для країн ЄС, яким потрібен додатковий час, його нададуть - перехідний період становитиме 6 тижнів.

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Українські "сертифікати вакцинації" будуть відповідати стандартам ЄС і дозволять відновити подорожі жителів України до країн Євросоюзу.

Зазначимо, 20 травня Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої угоди з питання впровадження в Євросоюзі сертифікатів вакцинації.

Автор: Наталя Джума
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Зачем они нужны эти паспорта??
Надо цветные бирки в ухо цеплять..
Пфайзер красная бирка...модерна оранжевая...астразенека синяя...ковидшел зеленая...и так далее..😁
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21.05.2021 15:10 Відповісти
С такими темпами зе-вакцинации, по безвизу в ес смогут ездить либо гастербайтеры, которым вколят вакцину поляки прямо на границе, либо квартал95 со своими семьями, которым уже вкололи пфайзер. Для всех остальных европа будет закрыта на долгие года
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21.05.2021 15:11 Відповісти
клеймуйте сразу нах єти паспорта
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21.05.2021 15:13 Відповісти
шо за вопрос, вы скажите почем и где его можна купить и будем ехать
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21.05.2021 15:26 Відповісти
Ну що, українців до раю пущати не будуть? Все кінець життю по-европейські?
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21.05.2021 15:30 Відповісти
Це для всього світу, а не тільки для України. Скоро скажуть в ошийниках ходити, до того все йде...
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21.05.2021 17:23 Відповісти
Цікаво, нам волали що Україна це Европа. Мешканці ЕС можуть переміщуватися по Европі а ми ні, так що це таке виходить? Нас обдурили?
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21.05.2021 19:22 Відповісти
Фашистами были, фашистами и остались.
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21.05.2021 17:18 Відповісти
Паспорта вакцинации против коронавируса начнут работать в ЕС уже 1 июля Источник: https://censor.net/ru/n3266751

ВЕТЕРИНАРНІ ПАСПОРТИ ЯК У СОБАК Паспорти вакцинації можуть запрацювати в ЄС із 1 липня, - Єврокомісія - Цензор.НЕТ 7397
Середні віки повертаються.
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21.05.2021 17:22 Відповісти
 
 