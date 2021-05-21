Паспорти вакцинації можуть запрацювати в ЄС із 1 липня, - Єврокомісія

Паспорти про вакцинацію проти коронавірусу почнуть працювати в ЄС уже 1 липня.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

"Комісія вітає попередню політичну домовленість між Європейським парламентом та Радою щодо Положення, що регулює цифровий COVID-сертифікат ЄС. Це означає, що сертифікат (який раніше називався Цифровий зелений сертифікат) має бути готовий до кінця червня, як і планувалося", - йдеться в заяві.

Проте процес узгодження ще не закінчено. Далі таке рішення має узгодити Європейський парламент.

Наразі офіційною датою, коли має запрацювати такий сертифікат, є 1 липня. Для країн ЄС, яким потрібен додатковий час, його нададуть - перехідний період становитиме 6 тижнів.

Читайте також: ЄС готовий запустити "зелені перепустки" для туристів у середині червня, - прем'єр-міністр Італії Драгі

Українські "сертифікати вакцинації" будуть відповідати стандартам ЄС і дозволять відновити подорожі жителів України до країн Євросоюзу.

Зазначимо, 20 травня Європарламент і Рада ЄС досягли попередньої угоди з питання впровадження в Євросоюзі сертифікатів вакцинації.