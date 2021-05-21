РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11874 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
3 067 8
Тигипко (1849) Черниговщина (1342) Антимонопольный комитет (473)

АМКУ разрешил Тигипко купить три агрокомпании на Черниговщине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

АМКУ разрешил Тигипко купить три агрокомпании на Черниговщине

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил бизнесмену Сергею Тигипко покупку трех агрокомпаний в Черниговской области: ЧСП "Красный маяк", СООО "Дружба" (оба – с. Сядрино) и ООО "Полисся СЛ" (с. Хотеевка), владельцами которых являются нардеп Максим Ефимов (по 40% акций каждой компании) и Александр Левицкий (60%).

Соответствующий запрос АМКУ одобрил на заседании 7 мая, а 21 мая обнародовал детали данного решения на сайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно Единому госреестру деклараций, по состоянию на 31 марта пакетом в 40% акций каждой из трех компаний владел народный депутат Максим Ефимов. Также он задекларировал финансовое обязательство в размере 2,85 млн грн перед ЧСП "Красный маяк", а также получение от него 3,4 млн грн дивидендов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": АМКУ помог российскому олигарху Мордашову обойти санкции за оккупацию Крыма, - Загребельская

Финотчетность всех трех компаний за 2020 год пока отсутствует. ЧСП "Красный маяк" нарастил чистую прибыль в 2019 году в 1,73 раза по сравнению с 2018 годом – до 27,02 млн грн, его выручка возросла на 22,7% - 111,19 млн грн.

СООО "Дружба" в 2019 году нарастила чистый убыток в 21 раз по сравнению с 2018 годом – до 3,75 млн грн при снижении выручки на 37,8% - до 39,59 млн грн.

ООО "Полисся СЛ" не вела хозяйственную деятельность с 2015 года, и в 2019 году показала 411 тыс. грн чистого убытка.

Также читайте: Тигипко и Хорошковский рассматривались на должность премьера, Зеленский сам вел с ними диалог, - замглавы ОП Трофимов

Данные компании занимаются смешанным сельским хозяйством, выращиванием зерновых и бобовых культур, а также семян масличных культур.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Борьба с олигархами ведется нарастающими темпами.
показать весь комментарий
21.05.2021 16:38 Ответить
На манеже всё те же.Вже 30 рокiв Тигипко,щось продаэ та купляэ включно з собою.В нього походу карт бланш от АМКУ АМКУ дозволив Тігіпку купити три агрокомпанії на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 7832
показать весь комментарий
21.05.2021 16:39 Ответить
вічний комсорг.
показать весь комментарий
21.05.2021 16:51 Ответить
Українці почали скупляти землю, щоб не дісталась іноземним басурманам!

Ось що робить чудотворний закон про ринок землі)
показать весь комментарий
21.05.2021 17:05 Ответить
"АМКУ разрешил "

"З 2020 року АМКУ очолює Олена Піщанська, подруга дружини президента Олени Зеленської. Сестра голови АМКУ Світлана Піщанська після обрання Володимира Зеленського президентом стала власником фірми, що управляє його нерухомістю в Італії."
показать весь комментарий
21.05.2021 17:09 Ответить
А чого ефективного для України можна очікувати від теперішньої влади, якщо шапіто-95 державні інститути перетворили в приватно-родинні!
показать весь комментарий
21.05.2021 17:15 Ответить
Закон про землю, вони ще не доробили. Намагаються протягти правки, які його перевернуть з ніг на голову. Тому розпродають кацапам і підкацапникам Україну через подружку ВАЗеленських з амку.
Антимонопольный комитет разрешил компании, связанной с россиянами, в частности соратником Путина Александром Бабаковым, взять под контроль две столичные гостиницы
17 апреля 2021 г.
показать весь комментарий
21.05.2021 17:27 Ответить
Борьба с монополиями, говорили он...
Посадим Медведчука, говорили они....
..................................... АМКУ дозволив Тігіпку купити три агрокомпанії на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 329 АМКУ дозволив Тігіпку купити три агрокомпанії на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 27 АМКУ дозволив Тігіпку купити три агрокомпанії на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 982
показать весь комментарий
21.05.2021 21:08 Ответить
 
 