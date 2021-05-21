АМКУ разрешил Тигипко купить три агрокомпании на Черниговщине
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил бизнесмену Сергею Тигипко покупку трех агрокомпаний в Черниговской области: ЧСП "Красный маяк", СООО "Дружба" (оба – с. Сядрино) и ООО "Полисся СЛ" (с. Хотеевка), владельцами которых являются нардеп Максим Ефимов (по 40% акций каждой компании) и Александр Левицкий (60%).
Соответствующий запрос АМКУ одобрил на заседании 7 мая, а 21 мая обнародовал детали данного решения на сайте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Согласно Единому госреестру деклараций, по состоянию на 31 марта пакетом в 40% акций каждой из трех компаний владел народный депутат Максим Ефимов. Также он задекларировал финансовое обязательство в размере 2,85 млн грн перед ЧСП "Красный маяк", а также получение от него 3,4 млн грн дивидендов.
Финотчетность всех трех компаний за 2020 год пока отсутствует. ЧСП "Красный маяк" нарастил чистую прибыль в 2019 году в 1,73 раза по сравнению с 2018 годом – до 27,02 млн грн, его выручка возросла на 22,7% - 111,19 млн грн.
СООО "Дружба" в 2019 году нарастила чистый убыток в 21 раз по сравнению с 2018 годом – до 3,75 млн грн при снижении выручки на 37,8% - до 39,59 млн грн.
ООО "Полисся СЛ" не вела хозяйственную деятельность с 2015 года, и в 2019 году показала 411 тыс. грн чистого убытка.
Данные компании занимаются смешанным сельским хозяйством, выращиванием зерновых и бобовых культур, а также семян масличных культур.
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