АМКУ дозволив Тігіпку купити три агрокомпанії на Чернігівщині
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Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив бізнесмену Сергію Тігіпку купівлю трьох агрокомпаній у Чернігівській області: ПСП "Червоний маяк", СТОВ "Дружба" (обидва - с. Сядрине) і ТОВ "Полісся СЛ" (с. Хотіївка), власниками яких є нардеп Максим Єфімов (по 40% акцій кожної компанії) та Олександр Левицький (60%).
Відповідний запит АМКУ схвалив на засіданні 7 травня, а 21 травня оприлюднив деталі цього рішення на сайті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з Єдиним держреєстром декларацій, станом на 31 березня пакетом у 40% акцій кожної з трьох компаній володів народний депутат Максим Єфімов. Також він задекларував фінансове зобов'язання у розмірі 2,85 млн грн перед ПСП "Червоний маяк", а також отримання від нього 3,4 млн грн дивідендів.
Фінзвітність усіх трьох компаній за 2020 рік поки що відсутня. ПСП "Червоний маяк" наростив чистий прибуток у 2019 році у 1,73 раза порівняно з 2018 роком - до 27,02 млн грн, його виручка зросла на 22,7% - 111,19 млн грн.
СТОВ "Дружба" у 2019 році наростило чистий збиток у 21 раз порівняно з 2018 роком - до 3,75 млн грн при зниженні виручки на 37,8% - до 39,59 млн грн.
ТОВ "Полісся СЛ" не вело господарську діяльність із 2015 року, і в 2019 році показало 411 тис. грн чистого збитку.
Ці компанії займаються змішаним сільським господарством, вирощуванням зернових та бобових культур, а також насіння олійних культур.
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