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АМКУ дозволив Тігіпку купити три агрокомпанії на Чернігівщині

Новини Цензор.НЕТ Політика України

АМКУ дозволив Тігіпку купити три агрокомпанії на Чернігівщині

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив бізнесмену Сергію Тігіпку купівлю трьох агрокомпаній у Чернігівській області: ПСП "Червоний маяк", СТОВ "Дружба" (обидва - с. Сядрине) і ТОВ "Полісся СЛ" (с. Хотіївка), власниками яких є нардеп Максим Єфімов (по 40% акцій кожної компанії) та Олександр Левицький (60%).

Відповідний запит АМКУ схвалив на засіданні 7 травня, а 21 травня оприлюднив деталі цього рішення на сайті, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з Єдиним держреєстром декларацій, станом на 31 березня пакетом у 40% акцій кожної з трьох компаній володів народний депутат Максим Єфімов. Також він задекларував фінансове зобов'язання у розмірі 2,85 млн грн перед ПСП "Червоний маяк", а також отримання від нього 3,4 млн грн дивідендів.

Фінзвітність усіх трьох компаній за 2020 рік поки що відсутня. ПСП "Червоний маяк" наростив чистий прибуток у 2019 році у 1,73 раза порівняно з 2018 роком - до 27,02 млн грн, його виручка зросла на 22,7% - 111,19 млн грн.

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СТОВ "Дружба" у 2019 році наростило чистий збиток у 21 раз порівняно з 2018 роком - до 3,75 млн грн при зниженні виручки на 37,8% - до 39,59 млн грн.

ТОВ "Полісся СЛ" не вело господарську діяльність із 2015 року, і в 2019 році показало 411 тис. грн чистого збитку.

Ці компанії займаються змішаним сільським господарством, вирощуванням зернових та бобових культур, а також насіння олійних культур.

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Борьба с олигархами ведется нарастающими темпами.
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21.05.2021 16:38 Відповісти
На манеже всё те же.Вже 30 рокiв Тигипко,щось продаэ та купляэ включно з собою.В нього походу карт бланш от АМКУ АМКУ дозволив Тігіпку купити три агрокомпанії на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 7832
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21.05.2021 16:39 Відповісти
вічний комсорг.
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21.05.2021 16:51 Відповісти
Українці почали скупляти землю, щоб не дісталась іноземним басурманам!

Ось що робить чудотворний закон про ринок землі)
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21.05.2021 17:05 Відповісти
"АМКУ разрешил "

"З 2020 року АМКУ очолює Олена Піщанська, подруга дружини президента Олени Зеленської. Сестра голови АМКУ Світлана Піщанська після обрання Володимира Зеленського президентом стала власником фірми, що управляє його нерухомістю в Італії."
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21.05.2021 17:09 Відповісти
А чого ефективного для України можна очікувати від теперішньої влади, якщо шапіто-95 державні інститути перетворили в приватно-родинні!
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21.05.2021 17:15 Відповісти
Закон про землю, вони ще не доробили. Намагаються протягти правки, які його перевернуть з ніг на голову. Тому розпродають кацапам і підкацапникам Україну через подружку ВАЗеленських з амку.
Антимонопольный комитет разрешил компании, связанной с россиянами, в частности соратником Путина Александром Бабаковым, взять под контроль две столичные гостиницы
17 апреля 2021 г.
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21.05.2021 17:27 Відповісти
Борьба с монополиями, говорили он...
Посадим Медведчука, говорили они....
..................................... АМКУ дозволив Тігіпку купити три агрокомпанії на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 329 АМКУ дозволив Тігіпку купити три агрокомпанії на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 27 АМКУ дозволив Тігіпку купити три агрокомпанії на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 982
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21.05.2021 21:08 Відповісти
 
 