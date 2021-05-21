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Новости Политика Украины
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Кабмин (13798) назначение (2047) Укравтодор (661)

Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин назначил и.о. руководителя

Кабинет министров Украины назначил исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") первого заместителя главы агентства Евгения Кузькина.

Соответствующее распоряжение от 21 мая 2021 года № 488-р обнародовано на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.

"Положить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины, исполнение обязанностей главы" Укравтодора "на первого заместителя главы указанного агентства Кузькина Евгения Юрьевича", - говорится в документе.

Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада назначила главу "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры.
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Топ комментарии
+7
зачет !

я тоже заподозрил что скоро появится дорожно-строительная фирма "Кузькина Мать" Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 7642
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21.05.2021 18:22
+4
В тему . Его маму будут часто вспоминать . Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 9096
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21.05.2021 18:11
+2
Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!)))
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21.05.2021 18:14
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В тему . Его маму будут часто вспоминать . Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 9096
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21.05.2021 18:11 Ответить
зачет !

я тоже заподозрил что скоро появится дорожно-строительная фирма "Кузькина Мать" Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 7642
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21.05.2021 18:22 Ответить
це черговий прищ з берегів річки Волга. Любого аби не хохла. Так сказав Єрмак.
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21.05.2021 19:21 Ответить
а то хохлы на пару з малороссами гірше крадуть ?
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21.05.2021 19:38 Ответить
В.О.голови "Пилорами" !!!)))
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21.05.2021 18:12 Ответить
Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!)))
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21.05.2021 18:14 Ответить
О, проект вэлыке крадивництво скоро новых оборотов наберет.
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21.05.2021 18:24 Ответить
Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 4203

...
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21.05.2021 18:24 Ответить
Ужас! Ужас! Ужас!

теперь вся Украина покроется автобанами, свободного места не будет Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 6178
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21.05.2021 18:26 Ответить
Всю неньку закатають під асфальт і "лани широкополі і Дніпро і кручі" !!!))
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21.05.2021 19:18 Ответить
Ужас! Ужас! Ужас!

ой буде, буде..... Кабмін призначив в.о. керівника "Укравтодору" першого заступника голови агентства Кузькіна - Цензор.НЕТ 6687
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21.05.2021 19:39 Ответить
Виявляється "Кузькіна Мать" це не ракета, а дорожня ремонтна зешобла , типу "місв адзіп" Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 2370
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21.05.2021 18:27 Ответить
кузькін це не реката це "бомба від Єрмака"
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21.05.2021 19:22 Ответить
Хочу автобан до с. ЗЕлупинці, Зеленського району, Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 3559
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21.05.2021 18:28 Ответить
спочатку він положить а потім його, як його земляка степашку.
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21.05.2021 19:23 Ответить
ще одна косоворотка з моря Лаптевих
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21.05.2021 19:25 Ответить
А ,,його мать"?
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21.05.2021 19:59 Ответить
Теперь Зеленский будет показывать Кузькину мать вполне конкретно.
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21.05.2021 21:01 Ответить
 
 