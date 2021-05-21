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Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет министров Украины назначил исполняющий обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") первого заместителя главы агентства Евгения Кузькина.
Соответствующее распоряжение от 21 мая 2021 года № 488-р обнародовано на сайте правительства, передает Цензор.НЕТ.
"Положить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины, исполнение обязанностей главы" Укравтодора "на первого заместителя главы указанного агентства Кузькина Евгения Юрьевича", - говорится в документе.
Как сообщалось, 20 мая Верховная Рада назначила главу "Укравтодора" Александра Кубракова министром инфраструктуры.
Топ комментарии
+7 Алекс Мышкевич
показать весь комментарий21.05.2021 18:22
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показать весь комментарий21.05.2021 18:11
+2 Дмитро Черних 794bd8a2
показать весь комментарий21.05.2021 18:14
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я тоже заподозрил что скоро появится дорожно-строительная фирма "Кузькина Мать"
...
теперь вся Украина покроется автобанами, свободного места не будет
ой буде, буде.....