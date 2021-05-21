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Кабмін призначив в.о. керівника "Укравтодору" першого заступника голови агентства Кузькіна

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін призначив в.о. керівника

Кабінет міністрів України призначив виконуючим обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") першого заступника голови агентства Євгена Кузькіна.

Відповідне розпорядження від 21 травня 2021 року № 488-р оприлюднено на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства автомобільних доріг України, виконання обов'язків глави "Укравтодору" на першого заступника голови згаданого агентства Кузькіна Євгена Юрійовича", - сказано в документі.

Як повідомлялося, 20 травня Верховна Рада призначила голову "Укравтодору" Олександра Кубракова міністром інфраструктури.

Читайте також: Опозиція розкритикувала Кубракова за роботу на посаді глави "Укравтодору": Міг відмовитися закатувати в асфальт бюджетні гроші
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Топ коментарі
+7
зачет !

я тоже заподозрил что скоро появится дорожно-строительная фирма "Кузькина Мать" Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 7642
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21.05.2021 18:22
+4
В тему . Его маму будут часто вспоминать . Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 9096
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21.05.2021 18:11
+2
Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!)))
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21.05.2021 18:14
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В тему . Его маму будут часто вспоминать . Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 9096
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21.05.2021 18:11 Відповісти
зачет !

я тоже заподозрил что скоро появится дорожно-строительная фирма "Кузькина Мать" Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 7642
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21.05.2021 18:22 Відповісти
це черговий прищ з берегів річки Волга. Любого аби не хохла. Так сказав Єрмак.
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21.05.2021 19:21 Відповісти
а то хохлы на пару з малороссами гірше крадуть ?
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21.05.2021 19:38 Відповісти
В.О.голови "Пилорами" !!!)))
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21.05.2021 18:12 Відповісти
Від зміни місць доданків сума не змінюється !!!)))
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21.05.2021 18:14 Відповісти
О, проект вэлыке крадивництво скоро новых оборотов наберет.
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21.05.2021 18:24 Відповісти
Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 4203

...
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21.05.2021 18:24 Відповісти
Ужас! Ужас! Ужас!

теперь вся Украина покроется автобанами, свободного места не будет Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 6178
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21.05.2021 18:26 Відповісти
Всю неньку закатають під асфальт і "лани широкополі і Дніпро і кручі" !!!))
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21.05.2021 19:18 Відповісти
Ужас! Ужас! Ужас!

ой буде, буде..... Кабмін призначив в.о. керівника "Укравтодору" першого заступника голови агентства Кузькіна - Цензор.НЕТ 6687
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21.05.2021 19:39 Відповісти
Виявляється "Кузькіна Мать" це не ракета, а дорожня ремонтна зешобла , типу "місв адзіп" Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 2370
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21.05.2021 18:27 Відповісти
кузькін це не реката це "бомба від Єрмака"
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21.05.2021 19:22 Відповісти
Хочу автобан до с. ЗЕлупинці, Зеленського району, Кабмин назначил и.о. руководителя "Укравтодора" первого замглавы агентства Кузькина - Цензор.НЕТ 3559
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21.05.2021 18:28 Відповісти
спочатку він положить а потім його, як його земляка степашку.
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21.05.2021 19:23 Відповісти
ще одна косоворотка з моря Лаптевих
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21.05.2021 19:25 Відповісти
А ,,його мать"?
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21.05.2021 19:59 Відповісти
Теперь Зеленский будет показывать Кузькину мать вполне конкретно.
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21.05.2021 21:01 Відповісти
 
 