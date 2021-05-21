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Кабмін призначив в.о. керівника "Укравтодору" першого заступника голови агентства Кузькіна
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Кабінет міністрів України призначив виконуючим обов'язки голови Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") першого заступника голови агентства Євгена Кузькіна.
Відповідне розпорядження від 21 травня 2021 року № 488-р оприлюднено на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ.
"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства автомобільних доріг України, виконання обов'язків глави "Укравтодору" на першого заступника голови згаданого агентства Кузькіна Євгена Юрійовича", - сказано в документі.
Як повідомлялося, 20 травня Верховна Рада призначила голову "Укравтодору" Олександра Кубракова міністром інфраструктури.
Топ коментарі
+7 Алекс Мышкевич
показати весь коментар21.05.2021 18:22
+4 Envoy
показати весь коментар21.05.2021 18:11
+2 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар21.05.2021 18:14
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Будь ласка, зачекайте...
я тоже заподозрил что скоро появится дорожно-строительная фирма "Кузькина Мать"
...
теперь вся Украина покроется автобанами, свободного места не будет
ой буде, буде.....