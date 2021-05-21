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Совет Европы должен внести свой вклад в Крымскую платформу, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Совет Европы должен внести свой вклад в Крымскую платформу, - Кулеба

Продолжающаяся вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины, систематическое невыполнение Москвой обязательных решений Европейского суда по правам человека, отравления политических оппонентов и другие действия показали безрезультатность политики уступок в отношении РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Уступки России в 2019 году, когда ПАСЕ вернула ее делегацию, обосновывались необходимостью привлечения Москвы к диалогу для защиты прав человека. Сейчас, за два года, они совсем не кажутся результативными. Российская агрессия продолжается и продолжает подпитывать нарушения прав человека", - напомнил Кулеба на онлайн-заседании Комитета министров Совета Европы.

Кулеба отметил, что с учетом ухудшения ситуации с правами человека на оккупированных Россией украинских территориях, Украина нуждается более активном привлечении мониторинговых механизмов, в частности комиссара Совета Европы по правам человека.

Он поблагодарил партнеров за поддержку украинской инициативы и принятие решения Комитета министров Совета Европы "Ситуация с правами человека в Автономной республике Крым и г. Севастополь (Украина)". Он отметил важность дальнейшей совместной работы для его надлежащей имплементации.

"Украина сейчас готовит запуск Крымской платформы - инициативы, которая призвана дать ответ на вызовы российской оккупации Крыма. Совет Европы должен сделать собственный вклад в достижение ее справедливых целей", - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что Украина всячески поддерживать усилия венгерского председательства по повышению эффективности деятельности Совета Европы и выразил убеждение, что визит Петера Сийярто на Донбасс в июне в качестве председателя Комитета министров Совета Европы будет способствовать дальнейшим совместным усилиям по восстановлению мира и демократической безопасности в Европе.

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Автор: Роман Свиридович
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Ніхто тобі, дурнику - нічого не винен....... Совет Европы должен внести свой вклад в Крымскую платформу, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2730
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21.05.2021 18:58 Ответить
Європолитики говорили Клоуну, чтобы тот не общался на прямую с ху#лом и не заглядывал ему в .... Поэтому сейчас Ослу Оманскому никто ничего не должен.... сам, сам, сам...

Кстати, а что там с санкциями против Бени, Дубинского, Деркача? Где разбирательство на уровне Украины, где открытые уголовные дела, или власти Украины не доверяют свои партнёрам??? Если так, о какой поддержке может идти речь???
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21.05.2021 19:19 Ответить
Ага, совет Европы уже проявил "солидарность" с Чехией по поводу взрывов. Ровно нулевую солидарность...
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21.05.2021 20:44 Ответить
как часто слышно от украинской верхушки что им кто то что то должен почаще бы еще такое слышать, лучше каждый день
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21.05.2021 21:43 Ответить
 
 