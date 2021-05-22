Рада Європи має зробити власний внесок у Кримську платформу, - Кулеба

Збройна агресія Російської Федерації проти України, що триває, систематичне невиконання Москвою обов'язкових рішень Європейського суду з прав людини, отруєння політичних опонентів та інші дії довели безрезультатність політики поступок стосовно РФ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Поступки Росії у 2019 році, коли ПАРЄ повернула її делегацію, обґрунтовувалися необхідністю залучення Москви до діалогу для захисту прав людини. Нині, через два роки, вони зовсім не видаються результативними. Російська агресія триває і продовжує підживлювати порушення прав людини", - нагадав Кулеба на онлайн-засіданні Комітету міністрів Ради Європи.

Кулеба зазначив, що з урахуванням погіршення ситуації з правами людини на окупованих Росією українських територіях Україна потребує активнішого залучення моніторингових механізмів, зокрема комісара Ради Європи з прав людини.

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Він подякував партнерам за підтримку української ініціативи й ухвалення рішення Комітету міністрів Ради Європи "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і м. Севастополі (Україна)". Він наголосив на важливості подальшої спільної роботи для його належної імплементації.

"Україна наразі готує запуск "Кримської платформи" - ініціативи, покликаної дати відповідь на виклики російської окупації Криму. Рада Європи має зробити власний внесок у досягнення її справедливих цілей", - заявив міністр.

Кулеба наголосив, що Україна всіляко підтримуватиме зусилля угорського головування із підвищення ефективності діяльності Ради Європи, й висловив переконання, що візит Петера Сіярто на Донбас у червні як голови Комітету міністрів Ради Європи сприятиме подальшим спільним зусиллям для відновлення миру й демократичної безпеки в Європі.

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