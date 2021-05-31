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Россия утверждает, что начала производство боевых роботов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Технологии

Россия утверждает, что начала производство боевых роботов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что его страна наладила серийное производство боевых роботов.

Об этом он сказал, выступая на марафоне "Новое знание", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Появились не просто экспериментальные образцы. Началось серийное производство боевых роботов. Роботы, которых можно показывать в фантастических фильмах. Когда он в состоянии самостоятельно воевать", - утверждает Шойгу.

Он также говорит, что у вооруженных сил РФ есть гиперзвуковое оружие, которого якобы нет больше ни у одной страны в мире.

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"Сегодня "Авангарды" заступили на боевое дежурство. Продолжается поступление. А ракета "Циркон" морского базирования тоже гиперзвуковая. Для того, чтобы достичь гиперзвука, надо было сделать очень-очень много", - сказал Шойгу.

Напомним, в 2018 году в России разгорелся скандал из-за робота Бориса. Тогда на техническом форуме в Ярославле показали робота Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать. Вскоре выяснилось, что "новейшая разработка" - это на самом деле одетый в костюм робота мужчина.

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Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
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21.05.2021 20:26
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21.05.2021 20:24
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...зря смеешься Россия утверждает, что начала производство боевых роботов - Цензор.НЕТ 8176 Китайские зонты от дождя знаешь? Россия утверждает, что начала производство боевых роботов - Цензор.НЕТ 8625
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21.05.2021 20:20
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Дооооооооо...
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22.05.2021 13:25 Ответить
Элементная база новейших российских боевых роботов - китайские детские игрушки.
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22.05.2021 13:37 Ответить
у Гитлера перед концом Рейха тоже анонсировалось серийное производство вундервафлей..
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22.05.2021 13:42 Ответить
Та не. Тут другое. Дело не в роботах. Столтенберг своим приказом ввёл жёсткий порядок получения персоналом НАТО разрешения на наблюдения за территорией России посредством использования орбитальной группировки военно-разведывательных спутников альянса. Ограничение направлено на предотвращение случаев массового выхода из строя офицеров-наблюдателей Североатлантического блока. Причина данного решения кроется в том, что вид Сергея Кужугетовича Шойгу, скачущего с бубном и камлающего шаманские мантры вызывает среди персонала НАТО "ржачку до всрачки". А обосранный военнослужащий НАТО - уже не боец (во всяком случае, до полного подмывания и застирывания обосраных камуфлированных портков обмундирования).
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22.05.2021 13:48 Ответить
А российские роботы умеют красить траву и пить тормозную жидкость ?
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22.05.2021 13:54 Ответить
Тс-с-с... Це зкріпна військова таємниця.
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22.05.2021 14:20 Ответить
главное чтоб гордится умели и чтили дидов
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22.05.2021 16:24 Ответить
А що? Цілком може бути. Приміром, якщо до Робота Фйодора прикрутити... скажімо, бойову швабру. Вийде Бойовий Робот Фйодор. Або Шваброїд.
Колеги, я починаю боятися. І усім вам раджу починати боятися. Бо то буде моторошна штука. Напевно.
Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 1332
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22.05.2021 14:18 Ответить
все такие?
https://www.youtube.com/watch?v=NwDk_MJbeiY
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22.05.2021 14:27 Ответить
Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 9933
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22.05.2021 15:01 Ответить
Да нет там никаких роботов - они "жигуль" толковый сделать не способны.
Они просто УТВЕРЖДАЮТ, что имеют роботов. Но молчат куда именно.
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22.05.2021 14:28 Ответить
Історія з набутилочніками дає можливість припустити, що "там нє всьо так адназначна". В тому сенсі, що ще невідомо, хто кого і куди має...
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22.05.2021 14:34 Ответить
Искусственный интеллект может включить обратку
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22.05.2021 14:36 Ответить
Нехай трудяться. Головно, їм не заважати, бо холівар зі здоровим глуздом закінчується завжди однаково - Премією Дарвіна.
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22.05.2021 15:00 Ответить
Теперь ИндоПэриджан в АхырБахе(конец смотрящего=Покровские соборы)=Карабахе будет с роботами воевать? АТАМ на Родине будет драться с железом из Сибири?(Кстати эта гора на Кавказе) Кино можно снимать.Тогда нам надо оживить участников битвы Курукшетры из места Саманта БэйЧыха(Бек выходит).И посмотрим кто кого.
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22.05.2021 14:53 Ответить
робот кузя - дымит пыхтит жрет с лопаты, скоро во всех супермаркетах Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 3241
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22.05.2021 14:53 Ответить
А шайгу не казав чого за тими їхніми роботами жовтий слід тянеться і від них гівном тхне...???Чи може кацапи роботів і гадить навчили так як самі гадять чи то хтось в середи всрався.
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22.05.2021 14:59 Ответить
если робот сделан с искусственным интеллектом на раисе реально будет принимать решения самостоятельно и взвешивать все за и против в пользу человечества - то он должен напасть на Кремль и убить всё что там шевелиться вплоть до своего создателя
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22.05.2021 15:07 Ответить
робот из скрепного дерьма , для хим атак
Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 5134
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22.05.2021 16:01 Ответить
Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 5338
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22.05.2021 16:22 Ответить
Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 5093
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22.05.2021 19:49 Ответить
Шойговский (ЯК*******) епидидимит-твою мать
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22.05.2021 22:01 Ответить
Это анекдот месяца!!!
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22.05.2021 20:03 Ответить
Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 2928....ай,до Шойга, а й да ЯК***
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22.05.2021 22:00 Ответить
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