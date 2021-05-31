Россия утверждает, что начала производство боевых роботов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что его страна наладила серийное производство боевых роботов.

Об этом он сказал, выступая на марафоне "Новое знание", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Появились не просто экспериментальные образцы. Началось серийное производство боевых роботов. Роботы, которых можно показывать в фантастических фильмах. Когда он в состоянии самостоятельно воевать", - утверждает Шойгу.

Он также говорит, что у вооруженных сил РФ есть гиперзвуковое оружие, которого якобы нет больше ни у одной страны в мире.

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"Сегодня "Авангарды" заступили на боевое дежурство. Продолжается поступление. А ракета "Циркон" морского базирования тоже гиперзвуковая. Для того, чтобы достичь гиперзвука, надо было сделать очень-очень много", - сказал Шойгу.

Напомним, в 2018 году в России разгорелся скандал из-за робота Бориса. Тогда на техническом форуме в Ярославле показали робота Бориса, который якобы знает математику, умеет ходить, говорить и танцевать. Вскоре выяснилось, что "новейшая разработка" - это на самом деле одетый в костюм робота мужчина.

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