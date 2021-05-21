УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15331 відвідувач онлайн
Новини За кордономТехнології Агресія Росії проти України
22 704 225
зброя (5747) Росія (47144) технології (202) Шойгу (573) русский мир (376) робот (28)

Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Технології

Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що його країна налагодила серійне виробництво бойових роботів.

Про це він сказав, виступаючи на марафоні "Нове знання", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"З'явилися не просто експериментальні зразки. Почалося серійне виробництво бойових роботів. Роботи, яких можна показувати у фантастичних фільмах. Коли він може самостійно воювати", - стверджує Шойгу.

Він також говорить, що у збройних сил РФ є гіперзвукова зброя, якої нібито немає більше в жодної країни у світі.

Дивіться також: "Продукт фантазії" на молодіжному форумі Путіна: пропагандисти РФ видали переодягненого в костюм танцюриста за "найсучаснішого робота". ВІДЕО+ФОТО

"Сьогодні "Авангарди" заступили на бойове чергування. Триває надходження. А ракета "Циркон" морського базування теж гіперзвукова. Для того, щоб досягти гіперзвуку, треба було зробити дуже-дуже багато", - сказав Шойгу.

Нагадаємо, у 2018 році в Росії розгорівся скандал через робота Бориса. Тоді на технічному форумі в Ярославлі показали робота Бориса, який нібито знає математику, вміє ходити, говорити і танцювати. Незабаром з'ясувалося, що "новітня розробка" - це насправді одягнений в костюм робота чоловік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ворог не розуміє, що відбувається, а ти їх одиночними підкошмарюєш, валиш. І чуєш перехват їхній, кіпіш", - ЗСУ використовує на Донбасі українські бойові роботи. ВIДЕО
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+49
Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 7821 Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 8364
показати весь коментар
21.05.2021 20:26
+46
Россия утверждает, что начала производство боевых роботов - Цензор.НЕТ 994 Россия утверждает, что начала производство боевых роботов - Цензор.НЕТ 7883
показати весь коментар
21.05.2021 20:24
+41
...зря смеешься Россия утверждает, что начала производство боевых роботов - Цензор.НЕТ 8176 Китайские зонты от дождя знаешь? Россия утверждает, что начала производство боевых роботов - Цензор.НЕТ 8625
Россия утверждает, что начала производство боевых роботов - Цензор.НЕТ 2320
показати весь коментар
21.05.2021 20:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
Дооооооооо...
показати весь коментар
22.05.2021 13:25 Відповісти
Элементная база новейших российских боевых роботов - китайские детские игрушки.
показати весь коментар
22.05.2021 13:37 Відповісти
у Гитлера перед концом Рейха тоже анонсировалось серийное производство вундервафлей..
показати весь коментар
22.05.2021 13:42 Відповісти
Та не. Тут другое. Дело не в роботах. Столтенберг своим приказом ввёл жёсткий порядок получения персоналом НАТО разрешения на наблюдения за территорией России посредством использования орбитальной группировки военно-разведывательных спутников альянса. Ограничение направлено на предотвращение случаев массового выхода из строя офицеров-наблюдателей Североатлантического блока. Причина данного решения кроется в том, что вид Сергея Кужугетовича Шойгу, скачущего с бубном и камлающего шаманские мантры вызывает среди персонала НАТО "ржачку до всрачки". А обосранный военнослужащий НАТО - уже не боец (во всяком случае, до полного подмывания и застирывания обосраных камуфлированных портков обмундирования).
показати весь коментар
22.05.2021 13:48 Відповісти
А российские роботы умеют красить траву и пить тормозную жидкость ?
показати весь коментар
22.05.2021 13:54 Відповісти
Тс-с-с... Це зкріпна військова таємниця.
показати весь коментар
22.05.2021 14:20 Відповісти
главное чтоб гордится умели и чтили дидов
показати весь коментар
22.05.2021 16:24 Відповісти
А що? Цілком може бути. Приміром, якщо до Робота Фйодора прикрутити... скажімо, бойову швабру. Вийде Бойовий Робот Фйодор. Або Шваброїд.
Колеги, я починаю боятися. І усім вам раджу починати боятися. Бо то буде моторошна штука. Напевно.
Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 1332
показати весь коментар
22.05.2021 14:18 Відповісти
все такие?
https://www.youtube.com/watch?v=NwDk_MJbeiY
показати весь коментар
22.05.2021 14:27 Відповісти
Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 9933
показати весь коментар
22.05.2021 15:01 Відповісти
Да нет там никаких роботов - они "жигуль" толковый сделать не способны.
Они просто УТВЕРЖДАЮТ, что имеют роботов. Но молчат куда именно.
показати весь коментар
22.05.2021 14:28 Відповісти
Історія з набутилочніками дає можливість припустити, що "там нє всьо так адназначна". В тому сенсі, що ще невідомо, хто кого і куди має...
показати весь коментар
22.05.2021 14:34 Відповісти
Искусственный интеллект может включить обратку
показати весь коментар
22.05.2021 14:36 Відповісти
Нехай трудяться. Головно, їм не заважати, бо холівар зі здоровим глуздом закінчується завжди однаково - Премією Дарвіна.
показати весь коментар
22.05.2021 15:00 Відповісти
Теперь ИндоПэриджан в АхырБахе(конец смотрящего=Покровские соборы)=Карабахе будет с роботами воевать? АТАМ на Родине будет драться с железом из Сибири?(Кстати эта гора на Кавказе) Кино можно снимать.Тогда нам надо оживить участников битвы Курукшетры из места Саманта БэйЧыха(Бек выходит).И посмотрим кто кого.
показати весь коментар
22.05.2021 14:53 Відповісти
робот кузя - дымит пыхтит жрет с лопаты, скоро во всех супермаркетах Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 3241
показати весь коментар
22.05.2021 14:53 Відповісти
А шайгу не казав чого за тими їхніми роботами жовтий слід тянеться і від них гівном тхне...???Чи може кацапи роботів і гадить навчили так як самі гадять чи то хтось в середи всрався.
показати весь коментар
22.05.2021 14:59 Відповісти
если робот сделан с искусственным интеллектом на раисе реально будет принимать решения самостоятельно и взвешивать все за и против в пользу человечества - то он должен напасть на Кремль и убить всё что там шевелиться вплоть до своего создателя
показати весь коментар
22.05.2021 15:07 Відповісти
робот из скрепного дерьма , для хим атак
Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 5134
показати весь коментар
22.05.2021 16:01 Відповісти
Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 5338
показати весь коментар
22.05.2021 16:22 Відповісти
Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 5093
показати весь коментар
22.05.2021 19:49 Відповісти
Шойговский (ЯК*******) епидидимит-твою мать
показати весь коментар
22.05.2021 22:01 Відповісти
Это анекдот месяца!!!
показати весь коментар
22.05.2021 20:03 Відповісти
Росія стверджує, що почала виробництво бойових роботів - Цензор.НЕТ 2928....ай,до Шойга, а й да ЯК***
показати весь коментар
22.05.2021 22:00 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 