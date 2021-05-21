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Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей. Процесс станет доступным через приложение "Дія"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей. Процесс станет доступным через приложение

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей. Премьер заявил, что растаможить транспортное средство можно будет через приложение и портал "Дия".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства написал в своем Telegram-канале.

"Провел совещание с "Офисом простых решений и результатов", Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов. Проект, который должен облегчить процедуру растаможки автомобилей, получил мою полную поддержку", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, введение растаможки автомобилей через смартфон "станет толчком к реформе таможни".

"В то же время растаможка должна быть справедливой для каждого. Поручил Министерству финансов и Минцифре проработать и подать окончательные предложения к указанному проекту", - добавил он.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+7
Ни одна марка автомобиля не может ущемлять украинский автопром...по той простой причине что украинского автопрома не существует..
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21.05.2021 21:31
+6
Для этого сделают специальное приложение...Дия-кожа...😁
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21.05.2021 21:29
+4
"В то же время растаможка должна быть справедливой для каждого" Надеюсь имеется в виду что не только евробляхеры могут растаможивать по нормальной цене. А то капец как несправедливо. Им Ренж Ровер за 1000евро, а другим за 3-4 тыс тачку попроще.
Я вообще рад за них. И ппосто хотелось чтобы действительно всем условия были нормальные. Аминь.
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21.05.2021 21:31
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А как же кожаный салон. Как его расстамаживать будут
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21.05.2021 21:24 Ответить
Для этого сделают специальное приложение...Дия-кожа...😁
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21.05.2021 21:29 Ответить
дия-шкира Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей. Процесс станет доступным через приложение "Дія" - Цензор.НЕТ 8467
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21.05.2021 21:44 Ответить
Думаю что марки автомобилей,независимо от их годов выпуска,не являющихся ущемлением украинкому автопрому не являютсся предметом поборов украинского правительства и не обосновано Законом Украины а только является не подтвержденными указами ВР Украины которые не опубликованные в государственных СМИ и не являются Законом принятым к действию.
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21.05.2021 21:28 Ответить
Ни одна марка автомобиля не может ущемлять украинский автопром...по той простой причине что украинского автопрома не существует..
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21.05.2021 21:31 Ответить
Вот именно,что то что не угрожает экономике Украины,по Законам Украины, не должно обкладываться никакими налогами так как и мы.украинцы не должны на украинскую продукцию оплачивать никакие 20% ПДВ так как мы налог уже оплатитли из официально зарабортаных денег
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21.05.2021 21:45 Ответить
Вы сильно удивитесь, но НДС вы оплачиваете каждый день покупая товары в магазине.
Запомните одну вещь: ВСЕ НАЛОГИ И СБОРЫ (включая налог на прибыль) ОПЛАЧИВАЕТ КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ продукции.
НДС при растаможке сдирают с вас, по той причине, что вы и есть конечный потребитель, но нет предприятия "налогового агента", который платит эти деньги авансом за вас, закладывая в продукцию (а вы ему потом возвращаете)
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21.05.2021 22:06 Ответить
Удивлятся не стану,но что такое является само НДС?
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21.05.2021 22:15 Ответить
Налог на Добавленную Стоимость - есть стоимость, которую добавили в товар, на нее и накручивается НДС. В случае с импортом, добавленная стоимость, равна всей стоимости (в Украине у вас была машина на 0 дол. стала на 1000 дол - плати 20%).
Настоящее предназначение данного налога - борьба с перепроизводством, именно для этого его придумали в свое время во Франции, но у нас его используют как обычный налог, удобный при расчете его базы (кроме того налог не целевой и деньги от него можно пускать на все), ну и воровать на нем тоже неплохо....
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22.05.2021 08:09 Ответить
Возможно я дебил,так обясните мне популярно что такое НДС на оплату мной услуг из уже налогообложенных денег?Я еще понимаю НДС на полученые товаты или услуги из-за бугра как защиту внутрешнего изготовителя.Но НДС на нашу продукцию это грабеж государства своего народа.
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21.05.2021 22:28 Ответить
это такой налог, основная фишка и профит для гос-ва в том, что оно гарантированно получит свой кусок пирога, как бы нелегально и неофициально не работали бы компании и потребители. Особо эффективен в странах, где доля теневой экономики превышает все немыслимые размеры, так как дает гарантию и четкое понимание сколько государство соберет денег в казну с помощью пары простейших формул, учитывающих монетарную базу. Плюс есть гарантия что даже если вдруг все налогоплательщики страны перестанут работать, то кушать, болеть и в целом потреблять товары они не перестанут - а значит будет денежка и в казне
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22.05.2021 02:42 Ответить
Да к тому и веду,что никакая ни разтаможка ни ограничение в возрасте автомобиля является НЕЗАКОННЫМИ действиями правительства Украины так как небыли опубликованными в государственных СМИ.А любой закон не приводится в действие или не отменяется до тех пор пока НЕ ОПУБЛИКОВАН В ГОСУДАРСТВЕНН
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21.05.2021 22:08 Ответить
"Провел совещание с "Офисом простых решений и результатов"

Це той що Карлсон очолює? Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей. Процесс станет доступным через приложение "Дія" - Цензор.НЕТ 6389 Давненько щось не чутно було про нього. Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей. Процесс станет доступным через приложение "Дія" - Цензор.НЕТ 6389
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21.05.2021 21:29 Ответить
"В то же время растаможка должна быть справедливой для каждого" Надеюсь имеется в виду что не только евробляхеры могут растаможивать по нормальной цене. А то капец как несправедливо. Им Ренж Ровер за 1000евро, а другим за 3-4 тыс тачку попроще.
Я вообще рад за них. И ппосто хотелось чтобы действительно всем условия были нормальные. Аминь.
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21.05.2021 21:31 Ответить
А сколько стоит у Вас разтаможка автомобиля купленного в Австралии и перевезенного в Германию?
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21.05.2021 21:47 Ответить
Укажите мне номер издания газеты где подтверждено решение об налогах на авомобили и не только .Иначе любое решение или указ даже Президента будет незаконным.
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21.05.2021 22:12 Ответить
Про "растаможку по нормальной цене" вам никто не обещал, просто сказали, что растаможка "станет доступной через "Дию", а не просто "станет доступной"! И в довесок, сказал фразу про "должна быть по нормальной цене", и тем самым закрепил в вашей голове ложный посыл, что они что то там улучшили.
Вот так вот словоблудием СН создается видимость большой работы и заботы о народе! Кушайте не обляпайтесь!!!!
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22.05.2021 08:22 Ответить
"Офисом простых решений и результатов"

Наверное в этом офисе решали продать все маски в китай, чтобы не думать как распределять госрезерв между желающими; скорей всего тут решили закатать короновирусный фонд в асфальт, чтобы не нужно было деребанить между областями 30 лрд; и вишенка на торте вакцинация: зачем покупать вакцину если нам ее просто подарят международные фонды смотря на то сколько народу загибается от ковида.
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21.05.2021 21:46 Ответить
Наконец то Саакашвили их допек!
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21.05.2021 22:10 Ответить
А ЧЕГО ТОЛЬКО МАШИН !!!???
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21.05.2021 22:10 Ответить
А мацацикли?
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21.05.2021 22:21 Ответить
Зато дія з розмитненням
Шмигаль анонсував спрощення розмитнення автомобілів. Процес стане доступним через додаток "Дія" - Цензор.НЕТ 3636
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21.05.2021 22:22 Ответить
Я не думаю , шо за это автомайдан будет тянуть массу за зетупня.
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22.05.2021 04:01 Ответить
а автомайдан у кого на підсосі...
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22.05.2021 10:00 Ответить
А в чем проблема с растоможкой?
У меня при регистрации выставили сумму, оплатил и всё.
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22.05.2021 10:40 Ответить
 
 