Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей. Процесс станет доступным через приложение "Дія"
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей. Премьер заявил, что растаможить транспортное средство можно будет через приложение и портал "Дия".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правительства написал в своем Telegram-канале.
"Провел совещание с "Офисом простых решений и результатов", Министерством цифровой трансформации и Министерством финансов. Проект, который должен облегчить процедуру растаможки автомобилей, получил мою полную поддержку", - отметил премьер.
По словам Шмыгаля, введение растаможки автомобилей через смартфон "станет толчком к реформе таможни".
"В то же время растаможка должна быть справедливой для каждого. Поручил Министерству финансов и Минцифре проработать и подать окончательные предложения к указанному проекту", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Запомните одну вещь: ВСЕ НАЛОГИ И СБОРЫ (включая налог на прибыль) ОПЛАЧИВАЕТ КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ продукции.
НДС при растаможке сдирают с вас, по той причине, что вы и есть конечный потребитель, но нет предприятия "налогового агента", который платит эти деньги авансом за вас, закладывая в продукцию (а вы ему потом возвращаете)
Настоящее предназначение данного налога - борьба с перепроизводством, именно для этого его придумали в свое время во Франции, но у нас его используют как обычный налог, удобный при расчете его базы (кроме того налог не целевой и деньги от него можно пускать на все), ну и воровать на нем тоже неплохо....
Це той що Карлсон очолює? Давненько щось не чутно було про нього.
Я вообще рад за них. И ппосто хотелось чтобы действительно всем условия были нормальные. Аминь.
Вот так вот словоблудием СН создается видимость большой работы и заботы о народе! Кушайте не обляпайтесь!!!!
Наверное в этом офисе решали продать все маски в китай, чтобы не думать как распределять госрезерв между желающими; скорей всего тут решили закатать короновирусный фонд в асфальт, чтобы не нужно было деребанить между областями 30 лрд; и вишенка на торте вакцинация: зачем покупать вакцину если нам ее просто подарят международные фонды смотря на то сколько народу загибается от ковида.
У меня при регистрации выставили сумму, оплатил и всё.