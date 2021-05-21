Шмигаль анонсував спрощення розмитнення автомобілів. Процес стане доступним через додаток "Дія"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував спрощення розмитнення автомобілів. Прем'єр заявив, що розмитнити транспортний засіб можна буде через додаток і портал "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду написав у своєму Telegram-каналі.

"Провів нараду з "Офісом простих рішень і результатів", Міністерством цифрової трансформації і Міністерством фінансів. Проєкт, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів, отримав мою повну підтримку", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, введення розмитнення автомобілів через смартфон "стане поштовхом до реформи митниці".

"Водночас розмитнення має бути справедливим для кожного. Доручив Міністерству фінансів і Мінцифрі опрацювати і подати остаточні пропозиції до згаданого проєкту", - додав він.

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