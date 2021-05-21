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Шмигаль анонсував спрощення розмитнення автомобілів. Процес стане доступним через додаток "Дія"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Шмигаль анонсував спрощення розмитнення автомобілів. Процес стане доступним через додаток

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував спрощення розмитнення автомобілів. Прем'єр заявив, що розмитнити транспортний засіб можна буде через додаток і портал "Дія".

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду написав у своєму Telegram-каналі.

"Провів нараду з "Офісом простих рішень і результатів", Міністерством цифрової трансформації і Міністерством фінансів. Проєкт, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів, отримав мою повну підтримку", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, введення розмитнення автомобілів через смартфон "стане поштовхом до реформи митниці".

"Водночас розмитнення має бути справедливим для кожного. Доручив Міністерству фінансів і Мінцифрі опрацювати і подати остаточні пропозиції до згаданого проєкту", - додав він.

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Топ коментарі
+7
Ни одна марка автомобиля не может ущемлять украинский автопром...по той простой причине что украинского автопрома не существует..
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21.05.2021 21:31
+6
Для этого сделают специальное приложение...Дия-кожа...😁
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21.05.2021 21:29
+4
"В то же время растаможка должна быть справедливой для каждого" Надеюсь имеется в виду что не только евробляхеры могут растаможивать по нормальной цене. А то капец как несправедливо. Им Ренж Ровер за 1000евро, а другим за 3-4 тыс тачку попроще.
Я вообще рад за них. И ппосто хотелось чтобы действительно всем условия были нормальные. Аминь.
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21.05.2021 21:31
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А как же кожаный салон. Как его расстамаживать будут
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21.05.2021 21:24 Відповісти
Для этого сделают специальное приложение...Дия-кожа...😁
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21.05.2021 21:29 Відповісти
дия-шкира Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей. Процесс станет доступным через приложение "Дія" - Цензор.НЕТ 8467
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21.05.2021 21:44 Відповісти
Думаю что марки автомобилей,независимо от их годов выпуска,не являющихся ущемлением украинкому автопрому не являютсся предметом поборов украинского правительства и не обосновано Законом Украины а только является не подтвержденными указами ВР Украины которые не опубликованные в государственных СМИ и не являются Законом принятым к действию.
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21.05.2021 21:28 Відповісти
Ни одна марка автомобиля не может ущемлять украинский автопром...по той простой причине что украинского автопрома не существует..
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21.05.2021 21:31 Відповісти
Вот именно,что то что не угрожает экономике Украины,по Законам Украины, не должно обкладываться никакими налогами так как и мы.украинцы не должны на украинскую продукцию оплачивать никакие 20% ПДВ так как мы налог уже оплатитли из официально зарабортаных денег
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21.05.2021 21:45 Відповісти
Вы сильно удивитесь, но НДС вы оплачиваете каждый день покупая товары в магазине.
Запомните одну вещь: ВСЕ НАЛОГИ И СБОРЫ (включая налог на прибыль) ОПЛАЧИВАЕТ КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ продукции.
НДС при растаможке сдирают с вас, по той причине, что вы и есть конечный потребитель, но нет предприятия "налогового агента", который платит эти деньги авансом за вас, закладывая в продукцию (а вы ему потом возвращаете)
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21.05.2021 22:06 Відповісти
Удивлятся не стану,но что такое является само НДС?
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21.05.2021 22:15 Відповісти
Налог на Добавленную Стоимость - есть стоимость, которую добавили в товар, на нее и накручивается НДС. В случае с импортом, добавленная стоимость, равна всей стоимости (в Украине у вас была машина на 0 дол. стала на 1000 дол - плати 20%).
Настоящее предназначение данного налога - борьба с перепроизводством, именно для этого его придумали в свое время во Франции, но у нас его используют как обычный налог, удобный при расчете его базы (кроме того налог не целевой и деньги от него можно пускать на все), ну и воровать на нем тоже неплохо....
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22.05.2021 08:09 Відповісти
Возможно я дебил,так обясните мне популярно что такое НДС на оплату мной услуг из уже налогообложенных денег?Я еще понимаю НДС на полученые товаты или услуги из-за бугра как защиту внутрешнего изготовителя.Но НДС на нашу продукцию это грабеж государства своего народа.
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21.05.2021 22:28 Відповісти
это такой налог, основная фишка и профит для гос-ва в том, что оно гарантированно получит свой кусок пирога, как бы нелегально и неофициально не работали бы компании и потребители. Особо эффективен в странах, где доля теневой экономики превышает все немыслимые размеры, так как дает гарантию и четкое понимание сколько государство соберет денег в казну с помощью пары простейших формул, учитывающих монетарную базу. Плюс есть гарантия что даже если вдруг все налогоплательщики страны перестанут работать, то кушать, болеть и в целом потреблять товары они не перестанут - а значит будет денежка и в казне
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22.05.2021 02:42 Відповісти
Да к тому и веду,что никакая ни разтаможка ни ограничение в возрасте автомобиля является НЕЗАКОННЫМИ действиями правительства Украины так как небыли опубликованными в государственных СМИ.А любой закон не приводится в действие или не отменяется до тех пор пока НЕ ОПУБЛИКОВАН В ГОСУДАРСТВЕНН
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21.05.2021 22:08 Відповісти
"Провел совещание с "Офисом простых решений и результатов"

Це той що Карлсон очолює? Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей. Процесс станет доступным через приложение "Дія" - Цензор.НЕТ 6389 Давненько щось не чутно було про нього. Шмыгаль анонсировал упрощение растаможки автомобилей. Процесс станет доступным через приложение "Дія" - Цензор.НЕТ 6389
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21.05.2021 21:29 Відповісти
"В то же время растаможка должна быть справедливой для каждого" Надеюсь имеется в виду что не только евробляхеры могут растаможивать по нормальной цене. А то капец как несправедливо. Им Ренж Ровер за 1000евро, а другим за 3-4 тыс тачку попроще.
Я вообще рад за них. И ппосто хотелось чтобы действительно всем условия были нормальные. Аминь.
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21.05.2021 21:31 Відповісти
А сколько стоит у Вас разтаможка автомобиля купленного в Австралии и перевезенного в Германию?
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21.05.2021 21:47 Відповісти
Укажите мне номер издания газеты где подтверждено решение об налогах на авомобили и не только .Иначе любое решение или указ даже Президента будет незаконным.
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21.05.2021 22:12 Відповісти
Про "растаможку по нормальной цене" вам никто не обещал, просто сказали, что растаможка "станет доступной через "Дию", а не просто "станет доступной"! И в довесок, сказал фразу про "должна быть по нормальной цене", и тем самым закрепил в вашей голове ложный посыл, что они что то там улучшили.
Вот так вот словоблудием СН создается видимость большой работы и заботы о народе! Кушайте не обляпайтесь!!!!
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22.05.2021 08:22 Відповісти
"Офисом простых решений и результатов"

Наверное в этом офисе решали продать все маски в китай, чтобы не думать как распределять госрезерв между желающими; скорей всего тут решили закатать короновирусный фонд в асфальт, чтобы не нужно было деребанить между областями 30 лрд; и вишенка на торте вакцинация: зачем покупать вакцину если нам ее просто подарят международные фонды смотря на то сколько народу загибается от ковида.
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21.05.2021 21:46 Відповісти
Наконец то Саакашвили их допек!
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21.05.2021 22:10 Відповісти
А ЧЕГО ТОЛЬКО МАШИН !!!???
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21.05.2021 22:10 Відповісти
А мацацикли?
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21.05.2021 22:21 Відповісти
Зато дія з розмитненням
Шмигаль анонсував спрощення розмитнення автомобілів. Процес стане доступним через додаток "Дія" - Цензор.НЕТ 3636
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21.05.2021 22:22 Відповісти
Я не думаю , шо за это автомайдан будет тянуть массу за зетупня.
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22.05.2021 04:01 Відповісти
а автомайдан у кого на підсосі...
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22.05.2021 10:00 Відповісти
А в чем проблема с растоможкой?
У меня при регистрации выставили сумму, оплатил и всё.
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22.05.2021 10:40 Відповісти
 
 