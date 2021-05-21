Шмигаль анонсував спрощення розмитнення автомобілів. Процес стане доступним через додаток "Дія"
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував спрощення розмитнення автомобілів. Прем'єр заявив, що розмитнити транспортний засіб можна буде через додаток і портал "Дія".
Як передає Цензор.НЕТ, про це глава уряду написав у своєму Telegram-каналі.
"Провів нараду з "Офісом простих рішень і результатів", Міністерством цифрової трансформації і Міністерством фінансів. Проєкт, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів, отримав мою повну підтримку", - зазначив прем'єр.
За словами Шмигаля, введення розмитнення автомобілів через смартфон "стане поштовхом до реформи митниці".
"Водночас розмитнення має бути справедливим для кожного. Доручив Міністерству фінансів і Мінцифрі опрацювати і подати остаточні пропозиції до згаданого проєкту", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Запомните одну вещь: ВСЕ НАЛОГИ И СБОРЫ (включая налог на прибыль) ОПЛАЧИВАЕТ КОНЕЧНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ продукции.
НДС при растаможке сдирают с вас, по той причине, что вы и есть конечный потребитель, но нет предприятия "налогового агента", который платит эти деньги авансом за вас, закладывая в продукцию (а вы ему потом возвращаете)
Настоящее предназначение данного налога - борьба с перепроизводством, именно для этого его придумали в свое время во Франции, но у нас его используют как обычный налог, удобный при расчете его базы (кроме того налог не целевой и деньги от него можно пускать на все), ну и воровать на нем тоже неплохо....
Це той що Карлсон очолює? Давненько щось не чутно було про нього.
Я вообще рад за них. И ппосто хотелось чтобы действительно всем условия были нормальные. Аминь.
Вот так вот словоблудием СН создается видимость большой работы и заботы о народе! Кушайте не обляпайтесь!!!!
Наверное в этом офисе решали продать все маски в китай, чтобы не думать как распределять госрезерв между желающими; скорей всего тут решили закатать короновирусный фонд в асфальт, чтобы не нужно было деребанить между областями 30 лрд; и вишенка на торте вакцинация: зачем покупать вакцину если нам ее просто подарят международные фонды смотря на то сколько народу загибается от ковида.
У меня при регистрации выставили сумму, оплатил и всё.