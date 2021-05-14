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Новини Політика України
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авто (2019) розмитнення (156) євробляхи (192)

Закон про пільгове розмитнення "євроблях", який передбачає значне зниження штрафів, опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Закон про пільгове розмитнення

Завтра в Україні набуде чинності закон про істотне зниження штрафів за нерозмитнені "євробляхи". Він буде введений в дію через місяць з дня набуття чинності.

Документ опублікований у виданні "Голос України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він вносить зміни до Митного кодексу та знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон або розмитнити його в Україні.

Відповідно до закону, транспортні засоби повинні бути особистого користування, що були у використанні і з року випуску яких пройшло понад 5 років. Вони повинні класифікуватися за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згідно з УКТ ЗЕД. Мова про авто, які станом на 31 грудня 2020 року перебували в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

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Виключається необхідність фізособи двічі платити в державний бюджет штраф за нерозмитнену машину в разі, коли така сплата вже відбулася при вивезенні цього транспортного засобу з території України (наприклад, з метою зняття його з обліку в іноземній країні).

До 270 днів збільшується термін дії спрощення розмитнення автомобілів для учасників бойових дій. Але за умови документального підтвердження їх перебування понад 90 днів з дня набрання чинності закону безпосередньо на території проведення операції Об'єднаних сил.

Однак пільгове митне оформлення не поширюється на:

  • транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу,
  • спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби,
  • моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Лохами оказались все законопослушные налогоплательщики, граждане Украины, которые полностью уплатили все налоги и сборы при покупке авто. Закон о льготной растаможке "евроблях", предусматривающий значительное снижение штрафов, опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу - Цензор.НЕТ 9474
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14.05.2021 11:07
+4
по справедливости Зеля теперь обязан вернуть все уплаченные ввозные пошлины и штрафы, тем кто добросовестно растаможился))) а если серьезно, неужели этому ******** не рассказывают советники что такими решениями он своему вялому рейтингу делает только хуже?
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14.05.2021 11:23
+3
Аферистам в Україні все, законопослушним громадянам - дуля...
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14.05.2021 11:37
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Лохами оказались все законопослушные налогоплательщики, граждане Украины, которые полностью уплатили все налоги и сборы при покупке авто. Закон о льготной растаможке "евроблях", предусматривающий значительное снижение штрафов, опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу - Цензор.НЕТ 9474
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14.05.2021 11:07 Відповісти
Та да, понакупали в салонах новые машины и ездят как лохи. Нет что бы за 1000 евро привезти конструктор "Лего" из Европы и через год дол за 500 скинуть его на разборку. Реально Лохи...
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14.05.2021 11:11 Відповісти
а почему они должны платить ввозные пошлины в полном обьеме, а корчеебы нет? Пусть вообще на все отменят ввозные пошлины, скажем САССАТЬ всем пенсионерам и бюджетникам? Что это ***** за каста избранных - корчеебы?
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14.05.2021 11:21 Відповісти
Может что бы купить машину и ездить на ней спокойно а не думать что с ней делать через год или уже завтра? Когда у тебя нет денег на ремонт в квартире а Беху хочется аж свербит, в голову лезут мысли как нагнуть систему и стать счастливым обладателем этого чуда немецкого автопрома, пусть даже на год, пусть даже она будет собрана из китайских запчастей или из трех разхеряченых Бех, но это будет тачка из Европы и владелец не лох!
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14.05.2021 11:31 Відповісти
по справедливости Зеля теперь обязан вернуть все уплаченные ввозные пошлины и штрафы, тем кто добросовестно растаможился))) а если серьезно, неужели этому ******** не рассказывают советники что такими решениями он своему вялому рейтингу делает только хуже?
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14.05.2021 11:23 Відповісти
В мене IPHONE не офіційний. Нічого страшного як що я походжу з ним ще декілька років?
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14.05.2021 11:29 Відповісти
Сірі тачки теж повертати?! І всю контрабанду?
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14.05.2021 11:30 Відповісти
а че, вышел, помахал флагами - и набивай морду дальше! ох и пропадло зеленая.... ****** Закон про пільгове розмитнення "євроблях", який передбачає значне зниження штрафів, опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності - Цензор.НЕТ 8012
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14.05.2021 11:31 Відповісти
Аферистам в Україні все, законопослушним громадянам - дуля...
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14.05.2021 11:37 Відповісти
Конституция Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Такой закон необходимо в Конституционном суде обжаловать, чтобы ставки были одни для всех. ****** редчайший. Зелень просто цензурных слов нет
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14.05.2021 12:24 Відповісти
А бюджет будет теперь пополнять Зеленский из своего кармана или из партийной воровитой касссы???
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14.05.2021 13:24 Відповісти
 
 