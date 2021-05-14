Закон про пільгове розмитнення "євроблях", який передбачає значне зниження штрафів, опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності
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Завтра в Україні набуде чинності закон про істотне зниження штрафів за нерозмитнені "євробляхи". Він буде введений в дію через місяць з дня набуття чинності.
Документ опублікований у виданні "Голос України", передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Він вносить зміни до Митного кодексу та знижує штраф за незаконне перебування авто в Україні зі 170 тисяч гривень до 8,5 тисячі гривень. Після сплати штрафу можна або вивезти авто за кордон або розмитнити його в Україні.
Відповідно до закону, транспортні засоби повинні бути особистого користування, що були у використанні і з року випуску яких пройшло понад 5 років. Вони повинні класифікуватися за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) згідно з УКТ ЗЕД. Мова про авто, які станом на 31 грудня 2020 року перебували в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
Виключається необхідність фізособи двічі платити в державний бюджет штраф за нерозмитнену машину в разі, коли така сплата вже відбулася при вивезенні цього транспортного засобу з території України (наприклад, з метою зняття його з обліку в іноземній країні).
До 270 днів збільшується термін дії спрощення розмитнення автомобілів для учасників бойових дій. Але за умови документального підтвердження їх перебування понад 90 днів з дня набрання чинності закону безпосередньо на території проведення операції Об'єднаних сил.
Однак пільгове митне оформлення не поширюється на:
- транспортні засоби, спеціально призначені для пересування по снігу,
- спеціальні автомобілі для перевезення спортсменів на майданчики для гри в гольф та аналогічні транспортні засоби,
- моторні транспортні засоби, обладнані для тимчасового проживання людей.
Будь ласка, зачекайте...
Такой закон необходимо в Конституционном суде обжаловать, чтобы ставки были одни для всех. ****** редчайший. Зелень просто цензурных слов нет