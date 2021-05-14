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авто (4069) растаможка (177) евробляхи (196)

Закон о льготной растаможке "евроблях", предусматривающий значительное снижение штрафов, опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Закон о льготной растаможке

Завтра в Украине вступит в силу закон о существенном снижении штрафов за нерастаможенные "евробляхи". Он будет введен в действие спустя месяц с дня вступления в силу.

Документ опубликован в издании "Голос Украины", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он вносит изменения в Таможенный кодекс и снижает штраф за незаконное пребывание авто в Украине со 170 тысяч гривен до 8,5 тысячи гривен. После уплаты штрафа можно или вывезти авто за границу или растаможить его в Украине.

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Согласно закону, транспортные средства должны быть личного пользования, бывшие в использовании и с года выпуска которых прошло более 5 лет. Они должны классифицироваться по товарным позициям 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонны) согласно УКТ ВЭД. Речь об авто, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Исключается необходимость физлица дважды платить в государственный бюджет штраф за нерастаможенную машину в случае, когда такая уплата уже состоялась при вывозе этого транспортного средства с территории Украины (например, с целью снятия его с учета в иностранной стране).

До 270 дней увеличивается срок действия упрощения растаможки автомобилей для участников боевых действий. Но при условии документального подтверждения их пребывания более 90 дней со дня вступления в силу закона непосредственно на территории проведения операции Объединенных сил.

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Однако льготное таможенное оформление не распространяется на:

  • транспортные средства, специально предназначенные для передвижения по снегу,
  • специальные автомобили для перевозки спортсменов на площадки для игры в гольф и аналогичные транспортные средства,
  • моторные транспортные средства, оборудованные для временного проживания людей.
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Топ комментарии
+10
Лохами оказались все законопослушные налогоплательщики, граждане Украины, которые полностью уплатили все налоги и сборы при покупке авто. Закон о льготной растаможке "евроблях", предусматривающий значительное снижение штрафов, опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу - Цензор.НЕТ 9474
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14.05.2021 11:07
+4
по справедливости Зеля теперь обязан вернуть все уплаченные ввозные пошлины и штрафы, тем кто добросовестно растаможился))) а если серьезно, неужели этому ******** не рассказывают советники что такими решениями он своему вялому рейтингу делает только хуже?
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14.05.2021 11:23
+3
Аферистам в Україні все, законопослушним громадянам - дуля...
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14.05.2021 11:37
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Лохами оказались все законопослушные налогоплательщики, граждане Украины, которые полностью уплатили все налоги и сборы при покупке авто. Закон о льготной растаможке "евроблях", предусматривающий значительное снижение штрафов, опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу - Цензор.НЕТ 9474
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14.05.2021 11:07 Ответить
Та да, понакупали в салонах новые машины и ездят как лохи. Нет что бы за 1000 евро привезти конструктор "Лего" из Европы и через год дол за 500 скинуть его на разборку. Реально Лохи...
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14.05.2021 11:11 Ответить
а почему они должны платить ввозные пошлины в полном обьеме, а корчеебы нет? Пусть вообще на все отменят ввозные пошлины, скажем САССАТЬ всем пенсионерам и бюджетникам? Что это ***** за каста избранных - корчеебы?
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14.05.2021 11:21 Ответить
Может что бы купить машину и ездить на ней спокойно а не думать что с ней делать через год или уже завтра? Когда у тебя нет денег на ремонт в квартире а Беху хочется аж свербит, в голову лезут мысли как нагнуть систему и стать счастливым обладателем этого чуда немецкого автопрома, пусть даже на год, пусть даже она будет собрана из китайских запчастей или из трех разхеряченых Бех, но это будет тачка из Европы и владелец не лох!
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14.05.2021 11:31 Ответить
по справедливости Зеля теперь обязан вернуть все уплаченные ввозные пошлины и штрафы, тем кто добросовестно растаможился))) а если серьезно, неужели этому ******** не рассказывают советники что такими решениями он своему вялому рейтингу делает только хуже?
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14.05.2021 11:23 Ответить
В мене IPHONE не офіційний. Нічого страшного як що я походжу з ним ще декілька років?
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14.05.2021 11:29 Ответить
Сірі тачки теж повертати?! І всю контрабанду?
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14.05.2021 11:30 Ответить
а че, вышел, помахал флагами - и набивай морду дальше! ох и пропадло зеленая.... ****** Закон про пільгове розмитнення "євроблях", який передбачає значне зниження штрафів, опубліковано в "Голосі України": завтра він набуде чинності - Цензор.НЕТ 8012
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14.05.2021 11:31 Ответить
Аферистам в Україні все, законопослушним громадянам - дуля...
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14.05.2021 11:37 Ответить
Конституция Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Такой закон необходимо в Конституционном суде обжаловать, чтобы ставки были одни для всех. ****** редчайший. Зелень просто цензурных слов нет
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14.05.2021 12:24 Ответить
А бюджет будет теперь пополнять Зеленский из своего кармана или из партийной воровитой касссы???
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14.05.2021 13:24 Ответить
 
 