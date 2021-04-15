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Рада на полгода продлила льготное растаможивание "евроблях"

Рада на полгода продлила льготное растаможивание

Верховная Рада на полгода продлила льготное растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией, приняв в целом законопроекты 4643-д и 4644-д. За" указанные законопроекты во втором чтении проголосовали 235 и 237 народных депутатов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Законы предусматривают установление срока в 180 дней для льготного налогообложения налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом транспортных средств личного пользователя, ввезенных в Украину с нарушениями таможенного законодательства. Также на этот срок устанавливается льготное таможенное оформление автомобилей, включая освобождение от пошлины.

При этом устанавливается отдельный срок - 270 дней для участников боевых действий при условии документального подтверждения их пребывания на территории ООС более чем 90 дней.

Законы конкретизируют требования к транспортным средствам, которые будут подлежать льготному таможенному оформлению или могут быть вывезены из Украины на льготных условиях. Это должны быть автомобили личного пользования, которые были в использовании, и с года выпуска которых прошло больше пяти лет. Также они должны классифицироваться по товарным позициям 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонн).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о льготной растаможке "евроблях": Это разумный компромисс

Законы распространяются на автомобили, завезенные в Украину до 1 января 2021 года.

Под действие законов будут попадать все транспортные средства с европейской регистрацией с датой производства после 1995 года и стандартами не ниже Евро-2. Разрешается растаможить одно транспортное средство одной категории на одного человека.

Также читайте: Рада в этом году примет закон о снижении стоимости растаможки всех автомобилей, - "Слуга народа" Ковальчук

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авто (4220) ВР (29285) растаможка (178) евробляхи (206)


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Топ комментарии
+22
Смысл платить налоги, если тем кто умышленно не платит налоги, зеленые гомодрилы у власти разрешают не платить?!
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15.04.2021 21:42 Ответить
+12
Это уже какой раз?
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15.04.2021 21:36 Ответить
+11
Зелена пліснява , це імітація державної влади !!!))))
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15.04.2021 21:50 Ответить
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Зеля своих не бросает
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15.04.2021 21:33 Ответить
Сколько ников за все время,только честно😂🌷×××
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15.04.2021 21:55 Ответить
Ударник "комунестичегокуда " ,багатоверстатник !!!))))
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15.04.2021 21:56 Ответить
Спроси это у крэйды маккартни.
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15.04.2021 23:15 Ответить
З полегшенням ,недолуге !!!)))
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15.04.2021 21:55 Ответить
С возвращением, дурилка гибсокартонная.
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15.04.2021 22:30 Ответить
Это уже какой раз?
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15.04.2021 21:36 Ответить
Зелена пліснява , це імітація державної влади !!!))))
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15.04.2021 21:50 Ответить
Кто растаможил вчера тот спокойно ездит сегодня ,кто ложил на лягушачьи законы ,потому что кому то так хочется ,ездит на польских номерах и сегодня .
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15.04.2021 21:40 Ответить
Смысл платить налоги, если тем кто умышленно не платит налоги, зеленые гомодрилы у власти разрешают не платить?!
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15.04.2021 21:42 Ответить
Как практика показала что отсрочка это утопия,кто хочет пригнать для себя автомобиль тот его и растаможивает но 90% ввозят авто для перепродаж и отсрочка только им на руку и они никогда небудут эти автомобили разтомаживать.
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15.04.2021 21:42 Ответить
Машина завозится на год. Поэтому везется дешевый хлам, что бы не жалко потом на разборку скинуть и отбить пару сотень. Те кто поставил это на поток и привозит машины под ключ, типа Авто Евро Силы и качают права, потому что это их бизнес. Их клиенты это во сановном дауны из сел, которых они переодически сгоняют под Раду. Кто хочет хорошую машину тот пригоняет и растамаживает. А тут денег нет а БМВ хочу.
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15.04.2021 21:49 Ответить
Никак не пойму,страна в которой нету автопрома и стремится в ЕС практически запрещает обновлять парк автомобилей в стране несуразными налоговыми сборами вместо того чтоб стимулировать безпошлинный ввоз автомобилей до 5-10-ти лет.Ведь даже 10-ти летний Трабан даст фору даже кацапскому автопрому не говоря уже об украинском.
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15.04.2021 22:00 Ответить
Если Вы говорите об обновлении парка почему говорите про ввоз б/у авто а не про новые? Может поэтому не можете понять? И чего Вы вцепились в кацапский автопром? Судя по его кол-ву на дорогах даже это ему не сильно помогает. И не надо лишать некоторых граждан заниматься интимом с машиной, ну нравится им извращения это уже сугубо личные половые проблемы.
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15.04.2021 22:14 Ответить
Ну так ті ж поляки спокійно їздять на б.у автівках.
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15.04.2021 22:22 Ответить
Але не на 20 річних! Нормальна б/у - з пробігом НЕ БІЛЬШЕ 100 тис. км! Зараз уже не 90ті і машини не робляться на 20 років - типу як Мерс 124й з його легендарною надійністю. Автовиробники економлять і роблять машини на 5-10 років - а потім утилізація!
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15.04.2021 23:08 Ответить
Это я должен покупать машину каждые 3 года? (100 тыс.км).
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16.04.2021 07:35 Ответить
Ні, не купувати бу з пробігом більше 100 тис., свою машину ж можна доглядати, а бу - фіг його зна, що з нею робили...
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16.04.2021 08:56 Ответить
Люди покупают то,на что у них хватает денег. Они все осознают.
Дайте им право выбора. Этот вопрос поднимается теми,кто имеет интерес на продажах здесь. Деньги и только деньги. Вы думаете в Европе ни ездят на металлоломах? Просто там у большинства есть возможность купить что-то лучше.
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16.04.2021 09:05 Ответить
Та хай їздять і я за зниження вартості розтаможки - але для всіх нових і б/у машин, а не тільки для блях. От чомусь ж битки із США розмитнюють всі, у нас нема машин на американських бляхах.

Я ж не проти, давайте як в Європі, але тоді має бути і ТО як в Європі, а то у багатьох блях такий чорний дим із вихлопної валить!
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16.04.2021 09:21 Ответить
А что ,все селяни и дауны ездят на БМВ?
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16.04.2021 07:34 Ответить
P.S.У меня есть вопрос к автознатокам,сколько стоит разтаможка кацапских автомобилей даже не подержаных,что об этом говорит законодательство Украины?
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15.04.2021 21:50 Ответить
Нисколько, авто производства рашки невозможно растаможить...
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15.04.2021 22:31 Ответить
Поетому их ввозят безпошлинно и безникаких растаможок и в неограниченом количестве.Так так что нас грабят только за европейские автомобили?
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16.04.2021 06:29 Ответить
Ещё один ограбленный. Найдите себе хорошую работу и купите новое Авто из салона а не везите массово аварийные конструкторы Лего. Согласен, машины у нас дорогие, я когда покупал интересовался стоимостью у Европейских дилеров, там такая же машина стоила дешевле почти в 1.5 раза. Если Вас это не устраивает, объединяйте вокруг себя единомышленников и требуйте от тех за кого Вы голосовали изменить ситуацию а не нойте что Вас грабят и не превращайте Украину в Авто свалку.
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16.04.2021 08:47 Ответить
Вы ,видимо ,находитесь в "комфортной ситуации",..успешный человек.Люди разберуться сами ,что им покупать ,а что нет. Все остальное регулируется законом.
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16.04.2021 09:08 Ответить
Ради Бога, разбирайтесь. Только очень прошу избавьте меня от своего нытья что Вас кто то грабит и от хлама на дороге, половина этих машин из-за отсутствия денег на содержание у их счастливых обладателей, находятся в аварийном состоянии и представляют реальную угрозу на дорогах.
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16.04.2021 09:30 Ответить
И не надо путать понятия «закон» и «лазейки в законе» которыми Вы пользуетесь и создаёте себе зону комфорта, создавая этим проблемы людям, которые живут за границей и из-за таких как Вы имеют проблемы когда хотят воспользоваться именно законом!
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16.04.2021 09:39 Ответить
И о каком законе Вы вообще говорите? Та информация, которая подаётся при пересечении границы она соответствует действительности? Заявляется что машина заезжает от фирмы работать а по факту на продажу для личного пользования? Это Вы называете законом?
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16.04.2021 09:52 Ответить
И еще расскажите сколько Вы взяток на границе раздаете завозя такую машину. И когда после вас приезжаешь на границу никто с тобой без денег говорить не хочет. Это по закону? Хотим жить как в Европе но делать все будем как в Сомали и тешить себя мыслей что живем по закону?
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16.04.2021 10:05 Ответить
А че все додолбались токо к льготной "растаможке"? Че добрый призидент до сих пор не установит льготы по подоходному налогу для любимых выбарцев? И где обещанные 4000 евро зарплаты вчителям? Почему бляхерам все, а прочим зебилам кукиш с маслом?
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15.04.2021 21:44 Ответить
Льготы распространяются только для правительственных,министерских для их семей и детей да и то при том что стоимось авто будет от полмиллиона баксов и в салафане.
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15.04.2021 21:53 Ответить
Почему в принципе не сделать растаможку ниже для всех? Возьмите за основу законодательство Польши. К чему велосипед изобретать этими временными недорешениями?
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15.04.2021 21:46 Ответить
Щоб потім героїчно долати проблеми , імітувати державну діяльність !!)))
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15.04.2021 21:53 Ответить
Чому? Тому, що тоді автобізнес Васадзе та Порошенко накриється мідним тазом. Із за цього ніколи в Україні не буде нормальних ставок розтаможки авто.
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15.04.2021 22:23 Ответить
У Порошенка давним давно той автобізнес стоїть. Останні легкові автомобілі на Богдані в 2014 році зробили...
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15.04.2021 23:10 Ответить
Когда у нас все будут платить налоги и сборы как в Польше, тогда и растаможку авто можно будет сделать как в Польше...
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15.04.2021 22:35 Ответить
Тому що здирництва і штрафи - основні статті доходів бюджету країни, де усілякі карально-наглядові корупційні органи задавили усе підприємництво.
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16.04.2021 09:28 Ответить
А кловун розмитнив свою євробляху?Рада на полгода продлила льготное растаможивание "евроблях" - Цензор.НЕТ 3208
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15.04.2021 21:48 Ответить
👍🤣
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15.04.2021 22:08 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!!))
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15.04.2021 21:48 Ответить
а в европе тоже надо ипаться с вопросами растаможки?
а в европе тоже надо проходить ТО ?
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15.04.2021 21:50 Ответить
Саме актуальне питання сьогодення
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15.04.2021 21:58 Ответить
А тем кто по полной стоимости растаможил вернут переплаченное?
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15.04.2021 22:04 Ответить
Не раз видел автовозы с бляхами наверное пересичнi завозили.
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15.04.2021 22:15 Ответить
Потрібно розмитнення зменшити.Бо розмитнення більше коштує,ніж сама автівка закордоном.
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15.04.2021 22:21 Ответить
Это позорище пора прекращать.. Раз за разом и все по новой.. Получается ввели, указали сроки люди оплатили.. а другим закон не писан.. И власть трусливо и нерешительно опять прячет голову в песок. Опять таки ( как и карантин) вводите, вводите, принимаете закон обеспечьте его выполнение.. Не можете, не хотите, боитесь даже не дергайтесь. Потому что любое ваше последующее решение будет взято под сомнение и на него просто наплюют. Власть по сути теряет управление и над процессами в стране и над самой страной. Для власти это " непозволительная роскошь"
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15.04.2021 22:33 Ответить
Знаю одне - автівки в Україні повинні бути доступні і засобом до переміщення,

а не роскіщю. Рюкзакевич за все відповідь дасть, і за міліардні прибутки
від автошкіл після яких люди не знають ПДД але мають права і за афери з
розтаможками автівок і за багато ще чого ...
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15.04.2021 22:44 Ответить
Закон один для всех, слышали? К этим штопананым ган...м это никак не относится
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16.04.2021 07:44 Ответить
Рада на пів року продовжила пільгове розмитнення "євроблях" - Цензор.НЕТ 706
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16.04.2021 08:27 Ответить
Тимошонковцы поддержали привилегии тем, кто не законно катался
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16.04.2021 08:28 Ответить
Все остальные Лохи!
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16.04.2021 08:39 Ответить
А через полгода ещё на полгода)))))
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16.04.2021 08:59 Ответить
Совершенно очевидно, что в стране власти нет. Уже несколько лет длится эта бодяга с уговариванием бляхеров растаможить ихнее барахло. А те хер на всех ложат.
Или это кому то там надо???
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16.04.2021 10:02 Ответить
 
 