Рада на полгода продлила льготное растаможивание "евроблях"
Верховная Рада на полгода продлила льготное растаможивание автомобилей с иностранной регистрацией, приняв в целом законопроекты 4643-д и 4644-д. За" указанные законопроекты во втором чтении проголосовали 235 и 237 народных депутатов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Законы предусматривают установление срока в 180 дней для льготного налогообложения налогом на добавленную стоимость и акцизным налогом транспортных средств личного пользователя, ввезенных в Украину с нарушениями таможенного законодательства. Также на этот срок устанавливается льготное таможенное оформление автомобилей, включая освобождение от пошлины.
При этом устанавливается отдельный срок - 270 дней для участников боевых действий при условии документального подтверждения их пребывания на территории ООС более чем 90 дней.
Законы конкретизируют требования к транспортным средствам, которые будут подлежать льготному таможенному оформлению или могут быть вывезены из Украины на льготных условиях. Это должны быть автомобили личного пользования, которые были в использовании, и с года выпуска которых прошло больше пяти лет. Также они должны классифицироваться по товарным позициям 8703, 8704 (общей массой до 3,5 тонн).
Законы распространяются на автомобили, завезенные в Украину до 1 января 2021 года.
Под действие законов будут попадать все транспортные средства с европейской регистрацией с датой производства после 1995 года и стандартами не ниже Евро-2. Разрешается растаможить одно транспортное средство одной категории на одного человека.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дайте им право выбора. Этот вопрос поднимается теми,кто имеет интерес на продажах здесь. Деньги и только деньги. Вы думаете в Европе ни ездят на металлоломах? Просто там у большинства есть возможность купить что-то лучше.
Я ж не проти, давайте як в Європі, але тоді має бути і ТО як в Європі, а то у багатьох блях такий чорний дим із вихлопної валить!
а в европе тоже надо проходить ТО ?
а не роскіщю. Рюкзакевич за все відповідь дасть, і за міліардні прибутки
від автошкіл після яких люди не знають ПДД але мають права і за афери з
розтаможками автівок і за багато ще чого ...
Или это кому то там надо???