Рада на пів року продовжила пільгове розмитнення "євроблях"
Верховна Рада на пів року продовжила пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, прийняла в цілому законопроєкти 4643-д і 4644-д. "За" зазначені законопроєкти в другому читанні проголосували 235 і 237 народних депутатів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Закони передбачають встановлення терміну у 180 днів для пільгового оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) і акцизним податком транспортних засобів особистого користувача, ввезених в Україну з порушеннями митного законодавства. Також на цей термін встановлюється пільгове митне оформлення автомобілів, включно зі звільненням від мита.
При цьому встановлюється окремий термін - 270 днів для учасників бойових дій за умови документального підтвердження їх перебування на території ООС більш ніж 90 днів.
Закони конкретизують вимоги до транспортних засобів, які будуть підлягати пільговому митному оформленню або можуть бути вивезені з України на пільгових умовах. Це повинні бути автомобілі особистого користування, які були у використанні, і з року випуску яких пройшло понад п'яти років. Також вони повинні класифікуватися за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонн).
Закони поширюються на автомобілі, завезені в Україну до 1 січня 2021 року.
Під дію законів потраплятимуть усі транспортні засоби з європейською реєстрацією з датою виробництва після 1995 року і стандартами не нижче Євро-2. Дозволяється розмитнити один транспортний засіб однієї категорії на одну людину.
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Дайте им право выбора. Этот вопрос поднимается теми,кто имеет интерес на продажах здесь. Деньги и только деньги. Вы думаете в Европе ни ездят на металлоломах? Просто там у большинства есть возможность купить что-то лучше.
Я ж не проти, давайте як в Європі, але тоді має бути і ТО як в Європі, а то у багатьох блях такий чорний дим із вихлопної валить!
а в европе тоже надо проходить ТО ?
а не роскіщю. Рюкзакевич за все відповідь дасть, і за міліардні прибутки
від автошкіл після яких люди не знають ПДД але мають права і за афери з
розтаможками автівок і за багато ще чого ...
Или это кому то там надо???