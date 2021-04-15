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Рада на пів року продовжила пільгове розмитнення "євроблях"

Рада на пів року продовжила пільгове розмитнення

Верховна Рада на пів року продовжила пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, прийняла в цілому законопроєкти 4643-д і 4644-д. "За" зазначені законопроєкти в другому читанні проголосували 235 і 237 народних депутатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Закони передбачають встановлення терміну у 180 днів для пільгового оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) і акцизним податком транспортних засобів особистого користувача, ввезених в Україну з порушеннями митного законодавства. Також на цей термін встановлюється пільгове митне оформлення автомобілів, включно зі звільненням від мита.

При цьому встановлюється окремий термін - 270 днів для учасників бойових дій за умови документального підтвердження їх перебування на території ООС більш ніж 90 днів.

Читайте також: Продовження пільгового періоду розмитнення "євроблях" стосується автомобілів, придбаних до початку 2021 року, - "слуга народу" Кравчук

Закони конкретизують вимоги до транспортних засобів, які будуть підлягати пільговому митному оформленню або можуть бути вивезені з України на пільгових умовах. Це повинні бути автомобілі особистого користування, які були у використанні, і з року випуску яких пройшло понад п'яти років. Також вони повинні класифікуватися за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонн).

Закони поширюються на автомобілі, завезені в Україну до 1 січня 2021 року.

Під дію законів потраплятимуть усі транспортні засоби з європейською реєстрацією з датою виробництва після 1995 року і стандартами не нижче Євро-2. Дозволяється розмитнити один транспортний засіб однієї категорії на одну людину.

Автор: 

авто (6234) ВР (15045) розмитнення (192) євробляхи (303)


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Топ коментарі
+22
Смысл платить налоги, если тем кто умышленно не платит налоги, зеленые гомодрилы у власти разрешают не платить?!
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15.04.2021 21:42 Відповісти
+12
Это уже какой раз?
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15.04.2021 21:36 Відповісти
+11
Зелена пліснява , це імітація державної влади !!!))))
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15.04.2021 21:50 Відповісти
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Зеля своих не бросает
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15.04.2021 21:33 Відповісти
Сколько ников за все время,только честно😂🌷×××
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15.04.2021 21:55 Відповісти
Ударник "комунестичегокуда " ,багатоверстатник !!!))))
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15.04.2021 21:56 Відповісти
Спроси это у крэйды маккартни.
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15.04.2021 23:15 Відповісти
З полегшенням ,недолуге !!!)))
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15.04.2021 21:55 Відповісти
С возвращением, дурилка гибсокартонная.
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15.04.2021 22:30 Відповісти
Это уже какой раз?
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15.04.2021 21:36 Відповісти
Зелена пліснява , це імітація державної влади !!!))))
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15.04.2021 21:50 Відповісти
Кто растаможил вчера тот спокойно ездит сегодня ,кто ложил на лягушачьи законы ,потому что кому то так хочется ,ездит на польских номерах и сегодня .
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15.04.2021 21:40 Відповісти
Смысл платить налоги, если тем кто умышленно не платит налоги, зеленые гомодрилы у власти разрешают не платить?!
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15.04.2021 21:42 Відповісти
Как практика показала что отсрочка это утопия,кто хочет пригнать для себя автомобиль тот его и растаможивает но 90% ввозят авто для перепродаж и отсрочка только им на руку и они никогда небудут эти автомобили разтомаживать.
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15.04.2021 21:42 Відповісти
Машина завозится на год. Поэтому везется дешевый хлам, что бы не жалко потом на разборку скинуть и отбить пару сотень. Те кто поставил это на поток и привозит машины под ключ, типа Авто Евро Силы и качают права, потому что это их бизнес. Их клиенты это во сановном дауны из сел, которых они переодически сгоняют под Раду. Кто хочет хорошую машину тот пригоняет и растамаживает. А тут денег нет а БМВ хочу.
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15.04.2021 21:49 Відповісти
Никак не пойму,страна в которой нету автопрома и стремится в ЕС практически запрещает обновлять парк автомобилей в стране несуразными налоговыми сборами вместо того чтоб стимулировать безпошлинный ввоз автомобилей до 5-10-ти лет.Ведь даже 10-ти летний Трабан даст фору даже кацапскому автопрому не говоря уже об украинском.
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15.04.2021 22:00 Відповісти
Если Вы говорите об обновлении парка почему говорите про ввоз б/у авто а не про новые? Может поэтому не можете понять? И чего Вы вцепились в кацапский автопром? Судя по его кол-ву на дорогах даже это ему не сильно помогает. И не надо лишать некоторых граждан заниматься интимом с машиной, ну нравится им извращения это уже сугубо личные половые проблемы.
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15.04.2021 22:14 Відповісти
Ну так ті ж поляки спокійно їздять на б.у автівках.
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15.04.2021 22:22 Відповісти
Але не на 20 річних! Нормальна б/у - з пробігом НЕ БІЛЬШЕ 100 тис. км! Зараз уже не 90ті і машини не робляться на 20 років - типу як Мерс 124й з його легендарною надійністю. Автовиробники економлять і роблять машини на 5-10 років - а потім утилізація!
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15.04.2021 23:08 Відповісти
Это я должен покупать машину каждые 3 года? (100 тыс.км).
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16.04.2021 07:35 Відповісти
Ні, не купувати бу з пробігом більше 100 тис., свою машину ж можна доглядати, а бу - фіг його зна, що з нею робили...
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16.04.2021 08:56 Відповісти
Люди покупают то,на что у них хватает денег. Они все осознают.
Дайте им право выбора. Этот вопрос поднимается теми,кто имеет интерес на продажах здесь. Деньги и только деньги. Вы думаете в Европе ни ездят на металлоломах? Просто там у большинства есть возможность купить что-то лучше.
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16.04.2021 09:05 Відповісти
Та хай їздять і я за зниження вартості розтаможки - але для всіх нових і б/у машин, а не тільки для блях. От чомусь ж битки із США розмитнюють всі, у нас нема машин на американських бляхах.

Я ж не проти, давайте як в Європі, але тоді має бути і ТО як в Європі, а то у багатьох блях такий чорний дим із вихлопної валить!
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16.04.2021 09:21 Відповісти
А что ,все селяни и дауны ездят на БМВ?
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16.04.2021 07:34 Відповісти
P.S.У меня есть вопрос к автознатокам,сколько стоит разтаможка кацапских автомобилей даже не подержаных,что об этом говорит законодательство Украины?
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15.04.2021 21:50 Відповісти
Нисколько, авто производства рашки невозможно растаможить...
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15.04.2021 22:31 Відповісти
Поетому их ввозят безпошлинно и безникаких растаможок и в неограниченом количестве.Так так что нас грабят только за европейские автомобили?
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16.04.2021 06:29 Відповісти
Ещё один ограбленный. Найдите себе хорошую работу и купите новое Авто из салона а не везите массово аварийные конструкторы Лего. Согласен, машины у нас дорогие, я когда покупал интересовался стоимостью у Европейских дилеров, там такая же машина стоила дешевле почти в 1.5 раза. Если Вас это не устраивает, объединяйте вокруг себя единомышленников и требуйте от тех за кого Вы голосовали изменить ситуацию а не нойте что Вас грабят и не превращайте Украину в Авто свалку.
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16.04.2021 08:47 Відповісти
Вы ,видимо ,находитесь в "комфортной ситуации",..успешный человек.Люди разберуться сами ,что им покупать ,а что нет. Все остальное регулируется законом.
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16.04.2021 09:08 Відповісти
Ради Бога, разбирайтесь. Только очень прошу избавьте меня от своего нытья что Вас кто то грабит и от хлама на дороге, половина этих машин из-за отсутствия денег на содержание у их счастливых обладателей, находятся в аварийном состоянии и представляют реальную угрозу на дорогах.
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16.04.2021 09:30 Відповісти
И не надо путать понятия «закон» и «лазейки в законе» которыми Вы пользуетесь и создаёте себе зону комфорта, создавая этим проблемы людям, которые живут за границей и из-за таких как Вы имеют проблемы когда хотят воспользоваться именно законом!
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16.04.2021 09:39 Відповісти
И о каком законе Вы вообще говорите? Та информация, которая подаётся при пересечении границы она соответствует действительности? Заявляется что машина заезжает от фирмы работать а по факту на продажу для личного пользования? Это Вы называете законом?
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16.04.2021 09:52 Відповісти
И еще расскажите сколько Вы взяток на границе раздаете завозя такую машину. И когда после вас приезжаешь на границу никто с тобой без денег говорить не хочет. Это по закону? Хотим жить как в Европе но делать все будем как в Сомали и тешить себя мыслей что живем по закону?
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16.04.2021 10:05 Відповісти
А че все додолбались токо к льготной "растаможке"? Че добрый призидент до сих пор не установит льготы по подоходному налогу для любимых выбарцев? И где обещанные 4000 евро зарплаты вчителям? Почему бляхерам все, а прочим зебилам кукиш с маслом?
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15.04.2021 21:44 Відповісти
Льготы распространяются только для правительственных,министерских для их семей и детей да и то при том что стоимось авто будет от полмиллиона баксов и в салафане.
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15.04.2021 21:53 Відповісти
Почему в принципе не сделать растаможку ниже для всех? Возьмите за основу законодательство Польши. К чему велосипед изобретать этими временными недорешениями?
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15.04.2021 21:46 Відповісти
Щоб потім героїчно долати проблеми , імітувати державну діяльність !!)))
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15.04.2021 21:53 Відповісти
Чому? Тому, що тоді автобізнес Васадзе та Порошенко накриється мідним тазом. Із за цього ніколи в Україні не буде нормальних ставок розтаможки авто.
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15.04.2021 22:23 Відповісти
У Порошенка давним давно той автобізнес стоїть. Останні легкові автомобілі на Богдані в 2014 році зробили...
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15.04.2021 23:10 Відповісти
Когда у нас все будут платить налоги и сборы как в Польше, тогда и растаможку авто можно будет сделать как в Польше...
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15.04.2021 22:35 Відповісти
Тому що здирництва і штрафи - основні статті доходів бюджету країни, де усілякі карально-наглядові корупційні органи задавили усе підприємництво.
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16.04.2021 09:28 Відповісти
А кловун розмитнив свою євробляху?Рада на полгода продлила льготное растаможивание "евроблях" - Цензор.НЕТ 3208
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15.04.2021 21:48 Відповісти
👍🤣
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15.04.2021 22:08 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності триває !!!))
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15.04.2021 21:48 Відповісти
а в европе тоже надо ипаться с вопросами растаможки?
а в европе тоже надо проходить ТО ?
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15.04.2021 21:50 Відповісти
Саме актуальне питання сьогодення
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15.04.2021 21:58 Відповісти
А тем кто по полной стоимости растаможил вернут переплаченное?
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15.04.2021 22:04 Відповісти
Не раз видел автовозы с бляхами наверное пересичнi завозили.
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15.04.2021 22:15 Відповісти
Потрібно розмитнення зменшити.Бо розмитнення більше коштує,ніж сама автівка закордоном.
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15.04.2021 22:21 Відповісти
Это позорище пора прекращать.. Раз за разом и все по новой.. Получается ввели, указали сроки люди оплатили.. а другим закон не писан.. И власть трусливо и нерешительно опять прячет голову в песок. Опять таки ( как и карантин) вводите, вводите, принимаете закон обеспечьте его выполнение.. Не можете, не хотите, боитесь даже не дергайтесь. Потому что любое ваше последующее решение будет взято под сомнение и на него просто наплюют. Власть по сути теряет управление и над процессами в стране и над самой страной. Для власти это " непозволительная роскошь"
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15.04.2021 22:33 Відповісти
Знаю одне - автівки в Україні повинні бути доступні і засобом до переміщення,

а не роскіщю. Рюкзакевич за все відповідь дасть, і за міліардні прибутки
від автошкіл після яких люди не знають ПДД але мають права і за афери з
розтаможками автівок і за багато ще чого ...
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15.04.2021 22:44 Відповісти
Закон один для всех, слышали? К этим штопананым ган...м это никак не относится
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16.04.2021 07:44 Відповісти
Рада на пів року продовжила пільгове розмитнення "євроблях" - Цензор.НЕТ 706
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16.04.2021 08:27 Відповісти
Тимошонковцы поддержали привилегии тем, кто не законно катался
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16.04.2021 08:28 Відповісти
Все остальные Лохи!
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16.04.2021 08:39 Відповісти
А через полгода ещё на полгода)))))
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16.04.2021 08:59 Відповісти
Совершенно очевидно, что в стране власти нет. Уже несколько лет длится эта бодяга с уговариванием бляхеров растаможить ихнее барахло. А те хер на всех ложат.
Или это кому то там надо???
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16.04.2021 10:02 Відповісти
 
 