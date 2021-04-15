Рада на пів року продовжила пільгове розмитнення "євроблях"

Верховна Рада на пів року продовжила пільгове розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією, прийняла в цілому законопроєкти 4643-д і 4644-д. "За" зазначені законопроєкти в другому читанні проголосували 235 і 237 народних депутатів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Закони передбачають встановлення терміну у 180 днів для пільгового оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) і акцизним податком транспортних засобів особистого користувача, ввезених в Україну з порушеннями митного законодавства. Також на цей термін встановлюється пільгове митне оформлення автомобілів, включно зі звільненням від мита.

При цьому встановлюється окремий термін - 270 днів для учасників бойових дій за умови документального підтвердження їх перебування на території ООС більш ніж 90 днів.

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Закони конкретизують вимоги до транспортних засобів, які будуть підлягати пільговому митному оформленню або можуть бути вивезені з України на пільгових умовах. Це повинні бути автомобілі особистого користування, які були у використанні, і з року випуску яких пройшло понад п'яти років. Також вони повинні класифікуватися за товарними позиціями 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонн).

Закони поширюються на автомобілі, завезені в Україну до 1 січня 2021 року.

Під дію законів потраплятимуть усі транспортні засоби з європейською реєстрацією з датою виробництва після 1995 року і стандартами не нижче Євро-2. Дозволяється розмитнити один транспортний засіб однієї категорії на одну людину.