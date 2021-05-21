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НАТО готово помочь Украине обеспечить собственную безопасность, - замгенсека Браже

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

НАТО готово помочь Украине обеспечить собственную безопасность, - замгенсека Браже

Все государства-члены НАТО готовы помочь Украине поддерживать безопасность.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже во время выступления на онлайн-конференции, организованной Институтом Гадсона в Вашингтоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Преданность совместному сдерживанию и обороне для помощи Украине и партнерам - огромная. Приятно видеть, насколько объединен Альянс по этому поводу", - сказала Браже.

Она добавила, что НАТО многому научилось и усовершенствовало в своей работе с момента начала российской агрессии против Украины в 2014 году.

"Полученный опыт и то, что НАТО сделало с 2014 года, помогло в плане оценки угроз и достижения более объединенного понимания среди союзников, а это служит основой для совместных действий", - рассказала Браже.

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По её словам, "идеальных организаций не бывает, но Альянс чувствует себя хорошо". "Задача сейчас - подготовиться к будущему. Если подумать об изменениях, которые искусственный интеллект и большие данные несут не только для военной составляющей, но и для разведывательной, коммуникационной и других, - это большая цель, требующая подготовки", - отметила Браже.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
А НАТО не насторожил внешний вид нашего главнокомандующего? В косоворотке, будёновке и лаптях поверх портянок....
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21.05.2021 23:41
+8
"... НАТО сделало с 2014 года, помогло в плане оценки угроз..." - Резкие вы. Стремительны как домкрат... Тормоза всратые!
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21.05.2021 23:33
+6
Пока КГБэшная подстилка Меркель не сдохнет, кина не будет!
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21.05.2021 23:30
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Пока КГБэшная подстилка Меркель не сдохнет, кина не будет!
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21.05.2021 23:30 Ответить
"... НАТО сделало с 2014 года, помогло в плане оценки угроз..." - Резкие вы. Стремительны как домкрат... Тормоза всратые!
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21.05.2021 23:33 Ответить
таки умница она, горжусь что мы одного народа.
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21.05.2021 23:34 Ответить
НАТО, введи войска в Украину, и кацапы разбегутся.
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21.05.2021 23:38 Ответить
как именно и чем?
конкретно и по пунктам, хотелось бы...
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21.05.2021 23:38 Ответить
А НАТО не насторожил внешний вид нашего главнокомандующего? В косоворотке, будёновке и лаптях поверх портянок....
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21.05.2021 23:41 Ответить
и лаптях поверх портянок....

Портя́нки - куски ткани для обматывания ног перед их одеванием в сапоги или в ботинки. Портянки изготавливаются из байки, фланели и других видов хлопчатобумажной и шерстяной ткани. Размер портянок примерно 35 × 90 сантиметров.
Ону́чи - часть обуви, обвертка на ногу, замена чулок, под сапоги и лапти, длинная, широкая полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета для обмотки ноги до колена. Элемент традиционной русской и финской одежды. Тёплые, ******** онучи именуются скуты. Такими полосами ткани оборачивали всю ступню и голень.
К вопросу о косоворотке: Исконно русской одежде. Тут про онучи
З багряниць онучі драти,. Люльки з кадил закуряти,. Явленними піч топити,. А кропилом будем, брате,. Нову хату вимітати!
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22.05.2021 08:58 Ответить
Ну, якщо ця Байба не допоможе нашому косоворотому Зе, то хто тоді з того НАТО допоможе.
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21.05.2021 23:56 Ответить
Чем поможет она, добрым словом? Меркель уже дает оружие?
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21.05.2021 23:58 Ответить
допомога щоб зберегти морду лиця для Заходу та США , це вступ України до НАТО , до завершення будови Потоку -2 ! і все , мир ,дружба народів та геополітична всесвітня радість !))
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21.05.2021 23:58 Ответить
Дякую! У нас поки що - Президент - зеленський їбанат і просто клоун, зрадник української нації. Шапіто. Мародер. Вор. На цю зелену падлу не звертаємо уваги, окрім рахунків, на які його господарство керує кошти, які краде з бюджету України!
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22.05.2021 00:22 Ответить
Коломойський, Єрмак, Зеленський - це виродки з одного яйця. Жалю до загибелі жодного з цих мерзот - не матиму!
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22.05.2021 00:24 Ответить
чем? обеспокоенностью ситуации? идите в хер с такой помощью, с такими помощниками и врагов не надо
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22.05.2021 07:06 Ответить
Сколько можно обещать жениться?
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22.05.2021 08:02 Ответить
 
 