НАТО готове допомогти Україні забезпечити власну безпеку, - заступниця генсека Браже

Усі держави-члени НАТО готові допомогти Україні підтримувати власну безпеку.

Про це заявила заступниця генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Байба Браже під час виступу на онлайн-конференції, організованій Інститутом Гадсона у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відданість спільному стримуванню та обороні для допомоги Україні й партнерам - величезна. Приємно бачити, наскільки об’єднаний Альянс з цього приводу", - сказала Браже.

Вона додала, що НАТО багато навчилося та вдосконалило у своїй роботі з часу початку російської агресії проти України у 2014-му році.

"Отриманий досвід й те, що НАТО зробило з 2014-го року, допомогло у плані оцінки загроз та досягнення більш об’єднаного розуміння серед союзників, а це служить основою для спільних дій", - розповіла Браже.

За її словами, "ідеальних організацій не буває, але Альянс почувається добре". "Завдання нині - підготуватися до майбутнього. Якщо подумати про зміни, які штучний інтелект та великі дані несуть не лише для військової складової, але й для розвідувальної, комунікаційної та інших, - це велика мета, яке потребує підготовки", - зазначила Браже.

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