НАТО готове допомогти Україні забезпечити власну безпеку, - заступниця генсека Браже
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Усі держави-члени НАТО готові допомогти Україні підтримувати власну безпеку.
Про це заявила заступниця генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Байба Браже під час виступу на онлайн-конференції, організованій Інститутом Гадсона у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Відданість спільному стримуванню та обороні для допомоги Україні й партнерам - величезна. Приємно бачити, наскільки об’єднаний Альянс з цього приводу", - сказала Браже.
Вона додала, що НАТО багато навчилося та вдосконалило у своїй роботі з часу початку російської агресії проти України у 2014-му році.
"Отриманий досвід й те, що НАТО зробило з 2014-го року, допомогло у плані оцінки загроз та досягнення більш об’єднаного розуміння серед союзників, а це служить основою для спільних дій", - розповіла Браже.
За її словами, "ідеальних організацій не буває, але Альянс почувається добре". "Завдання нині - підготуватися до майбутнього. Якщо подумати про зміни, які штучний інтелект та великі дані несуть не лише для військової складової, але й для розвідувальної, комунікаційної та інших, - це велика мета, яке потребує підготовки", - зазначила Браже.
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Портя́нки - куски ткани для обматывания ног перед их одеванием в сапоги или в ботинки. Портянки изготавливаются из байки, фланели и других видов хлопчатобумажной и шерстяной ткани. Размер портянок примерно 35 × 90 сантиметров.
Ону́чи - часть обуви, обвертка на ногу, замена чулок, под сапоги и лапти, длинная, широкая полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета для обмотки ноги до колена. Элемент традиционной русской и финской одежды. Тёплые, ******** онучи именуются скуты. Такими полосами ткани оборачивали всю ступню и голень.
К вопросу о косоворотке: Исконно русской одежде. Тут про онучи
З багряниць онучі драти,. Люльки з кадил закуряти,. Явленними піч топити,. А кропилом будем, брате,. Нову хату вимітати!