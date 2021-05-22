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НАТО готове допомогти Україні забезпечити власну безпеку, - заступниця генсека Браже

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

НАТО готове допомогти Україні забезпечити власну безпеку, - заступниця генсека Браже

Усі держави-члени НАТО готові допомогти Україні підтримувати власну безпеку.

Про це заявила заступниця генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Байба Браже під час виступу на онлайн-конференції, організованій Інститутом Гадсона у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Відданість спільному стримуванню та обороні для допомоги Україні й партнерам - величезна. Приємно бачити, наскільки об’єднаний Альянс з цього приводу", - сказала Браже.

Вона додала, що НАТО багато навчилося та вдосконалило у своїй роботі з часу початку російської агресії проти України у 2014-му році.

"Отриманий досвід й те, що НАТО зробило з 2014-го року, допомогло у плані оцінки загроз та досягнення більш об’єднаного розуміння серед союзників, а це служить основою для спільних дій", - розповіла Браже.

За її словами, "ідеальних організацій не буває, але Альянс почувається добре". "Завдання нині - підготуватися до майбутнього. Якщо подумати про зміни, які штучний інтелект та великі дані несуть не лише для військової складової, але й для розвідувальної, комунікаційної та інших, - це велика мета, яке потребує підготовки", - зазначила Браже.

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Топ коментарі
+9
А НАТО не насторожил внешний вид нашего главнокомандующего? В косоворотке, будёновке и лаптях поверх портянок....
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21.05.2021 23:41
+8
"... НАТО сделало с 2014 года, помогло в плане оценки угроз..." - Резкие вы. Стремительны как домкрат... Тормоза всратые!
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21.05.2021 23:33
+6
Пока КГБэшная подстилка Меркель не сдохнет, кина не будет!
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21.05.2021 23:30
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Пока КГБэшная подстилка Меркель не сдохнет, кина не будет!
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21.05.2021 23:30 Відповісти
"... НАТО сделало с 2014 года, помогло в плане оценки угроз..." - Резкие вы. Стремительны как домкрат... Тормоза всратые!
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21.05.2021 23:33 Відповісти
таки умница она, горжусь что мы одного народа.
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21.05.2021 23:34 Відповісти
НАТО, введи войска в Украину, и кацапы разбегутся.
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21.05.2021 23:38 Відповісти
как именно и чем?
конкретно и по пунктам, хотелось бы...
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21.05.2021 23:38 Відповісти
А НАТО не насторожил внешний вид нашего главнокомандующего? В косоворотке, будёновке и лаптях поверх портянок....
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21.05.2021 23:41 Відповісти
и лаптях поверх портянок....

Портя́нки - куски ткани для обматывания ног перед их одеванием в сапоги или в ботинки. Портянки изготавливаются из байки, фланели и других видов хлопчатобумажной и шерстяной ткани. Размер портянок примерно 35 × 90 сантиметров.
Ону́чи - часть обуви, обвертка на ногу, замена чулок, под сапоги и лапти, длинная, широкая полоса ткани белого, чёрного или коричневого цвета для обмотки ноги до колена. Элемент традиционной русской и финской одежды. Тёплые, ******** онучи именуются скуты. Такими полосами ткани оборачивали всю ступню и голень.
К вопросу о косоворотке: Исконно русской одежде. Тут про онучи
З багряниць онучі драти,. Люльки з кадил закуряти,. Явленними піч топити,. А кропилом будем, брате,. Нову хату вимітати!
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22.05.2021 08:58 Відповісти
Ну, якщо ця Байба не допоможе нашому косоворотому Зе, то хто тоді з того НАТО допоможе.
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21.05.2021 23:56 Відповісти
Чем поможет она, добрым словом? Меркель уже дает оружие?
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21.05.2021 23:58 Відповісти
допомога щоб зберегти морду лиця для Заходу та США , це вступ України до НАТО , до завершення будови Потоку -2 ! і все , мир ,дружба народів та геополітична всесвітня радість !))
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21.05.2021 23:58 Відповісти
Дякую! У нас поки що - Президент - зеленський їбанат і просто клоун, зрадник української нації. Шапіто. Мародер. Вор. На цю зелену падлу не звертаємо уваги, окрім рахунків, на які його господарство керує кошти, які краде з бюджету України!
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22.05.2021 00:22 Відповісти
Коломойський, Єрмак, Зеленський - це виродки з одного яйця. Жалю до загибелі жодного з цих мерзот - не матиму!
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22.05.2021 00:24 Відповісти
чем? обеспокоенностью ситуации? идите в хер с такой помощью, с такими помощниками и врагов не надо
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22.05.2021 07:06 Відповісти
Сколько можно обещать жениться?
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22.05.2021 08:02 Відповісти
 
 