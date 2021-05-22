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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 166 млн человек, - университет Хопкинса

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 166 млн человек, - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 166 млн 148 тыс. 856 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 443 тыс. 197 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 3,4 млн человек, число инфицированных превысило 165,5 млн. ИНФОГРАФИКА

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 84 тыс. 900 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 589 тыс. 222 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки увеличилось не менее чем 257 тыс. 299 случаев и достигло 26 млн 289 тыс. 290. За сутки умерли более 4 тыс. инфицированных COVID-19, и общее число скончавшихся с вирусом в стране составило 295 тыс. 525.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕИБ выделит Украине 50 млн евро на проведение COVID-вакцинации, - Шмыгаль

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 970 тыс. 949 заболевших, из них умерли 446 тыс. 309 человека.

Вместе с тем в мире были сделаны более 1 млрд 599 млн прививок от COVID-19.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 443,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 814 человек, Индии - 212, Бразилии - 2 тыс. 088.
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Топ комментарии
+3
и общее число скончавшихся с вирусом в стране составило 295 тыс. 525.Источник: https://censor.net/ru/n3266860 СКОНЧАВШИХСЯ С ВИРУСОМ!!! .тобто людина помирає зовсім від іншої хвороби .але з коронавірусом і вуаля смерть записують у статистику .так робиться статистика для залякування бидла. Прокиньтеся! Отямтеся!
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22.05.2021 11:02
+3
идите в кал со своей мировой брехней
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22.05.2021 12:32
+3
ні, ця брехня, це списання смертей від інших, давно відомих хвороб на вигаданий ковід нікого не влаштовує
як і твої постійні маніпуляції
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22.05.2021 13:28
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А в нас скільки інфікованих ? - какая разніца ! (С)
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22.05.2021 10:29 Ответить
дякуемо вуйцю Си Цзиньпин Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 166 млн человек, - университет Хопкинса - Цензор.НЕТ 7526

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 166 млн человек, - университет Хопкинса - Цензор.НЕТ 989
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22.05.2021 10:38 Ответить
и общее число скончавшихся с вирусом в стране составило 295 тыс. 525.Источник: https://censor.net/ru/n3266860 СКОНЧАВШИХСЯ С ВИРУСОМ!!! .тобто людина помирає зовсім від іншої хвороби .але з коронавірусом і вуаля смерть записують у статистику .так робиться статистика для залякування бидла. Прокиньтеся! Отямтеся!
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22.05.2021 11:02 Ответить
Тебе це влаштовує? - 92-й летальний випадок від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ, хворіє 228 осіб, - Командування Медсил.
https://censor.net/ua/news/3266865/92yi_letalnyyi_vypadok_vid_covid19_zareyestrovano_v_zsu_hvoriye_228_osib_komanduvannya_medsyl
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22.05.2021 12:33 Ответить
ні, ця брехня, це списання смертей від інших, давно відомих хвороб на вигаданий ковід нікого не влаштовує
як і твої постійні маніпуляції
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22.05.2021 13:28 Ответить
Вони задрали вже ЗСУ спекулювати.
Знов помер робітник, царство небесне, смерть - це завжди погано, та нам знов таки не кажуть, скіки було років померлому (-ій) і на шо хворів (-ла) хронічно.

Чисельність військовослужбовців - 194 276 чол;
Чисельність військових, які беруть участь в ООС - 40 104 чол;
Чисельність військових, які служать за кородоном - 356 чол;
Чисельність курсантів з числа цивільної молоді - 6 273 чол;
Чисельність військовослужбовців строкової служби - 18 335 чол;
Чисельність працівників на посадах військовослужбовців - 5 275 чол;
Чисельність держслужбовців та працівників (без зазначених вище) - 47 138 чол.

Робітники ЗСУ - це, наприклад, також

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 166 млн осіб, - університет Гопкінса - Цензор.НЕТ 5431

І їхня кількість вражає. А 92-й випадок на майже 250 тисячну ЗСУ - ніт.
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22.05.2021 15:09 Ответить
Да-да, и все возрастом 65+...
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22.05.2021 16:12 Ответить
В мене стіки приятелів-друзів однолітків повмирало за життя, шо і віком не налякаєш.
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22.05.2021 17:17 Ответить
Я не лякаю, а вказую на ту обставину, що артисти оркестру ВСУ (а там переважна більшість оркестрів духові, тобто артисти оркестрів мають трновані легені) та артисти балету мали б переносити ковід набагато легше, за сердньостатистичне населення.
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22.05.2021 20:42 Ответить
И, как всегда, Вы привели аргументов чуть меньше, чем ни одного.
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22.05.2021 20:38 Ответить
а серед твоїх аргументів що? фальшиві тести? так тримати Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 166 млн осіб, - університет Гопкінса - Цензор.НЕТ 8751
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22.05.2021 20:49 Ответить
Фальшивість антиковидних тестов - брехня. А ще твою брехню добре видно при аналізі числа смертей в Україні за останні 5 років.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

594796 583631 574123 587665 581114 616835
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22.05.2021 21:40 Ответить
а тепер вмикаємо логіку: що було в 2020 році, чого не було в попередні? і це не вигаданий вірус, якого немає в жодній лабораторії
це лохдауни
так саме ці неадекватні "карантинні обмеження" в купі з новими "протоколами лікування" і вбивають
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22.05.2021 23:12 Ответить
"антиковідних тестів" Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 166 млн осіб, - університет Гопкінса - Цензор.НЕТ 2931 на очах деградуєш, антипко, чи просто не стараєшся, менше стали платити?
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22.05.2021 23:14 Ответить
Мене не влаштовує твоя постоянна свистьож .рано чи пізно ти та тобі подібні будуть висіти на стовпах .
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22.05.2021 22:05 Ответить
Мені твої хворі фантазії до лампади.
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22.05.2021 22:39 Ответить
Ти відповідай на питання -
Тебе це влаштовує? - 92-й летальний випадок від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ, хворіє 228 осіб, - Командування Медсил.
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22.05.2021 22:40 Ответить
ніхто не може вмирати від вигаданої неіснуючої хвороби
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22.05.2021 23:13 Ответить
Ти вважаєш, що майже сотні сімей віддали тіла з бойовими пораненнями, а в свідоцтві про смерть написана причиною смерті ковід і всі вони мовчать? Твої хворі фантазії вже переходять всі розумні межі.
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23.05.2021 09:32 Ответить
Чисельнысть ВСУ - Активні службовці 246,445 (лютий 2021)[4]

Від початку вакцинації у Збройних силах України 52 296 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 289 військових медиків.Джерело: https://censor.net/ua/n3266932

Антиваксери та ковіддисиденти свєю пропагандою призводять до кількості смертей у ВСУ, співставимою з кількістю смертей від ворожих дій. Таким чином, антиваксери та ковіддисиденти такі ж вороги України, як і Росія.
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23.05.2021 14:42 Ответить
Патентованные лжецы по которым аудит плачет.
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22.05.2021 11:50 Ответить
идите в кал со своей мировой брехней
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22.05.2021 12:32 Ответить
166 миллионов инфицированных это беда... но... если вычесть из них тех кто выздоровел 146.5 миллионов и 3.5 миллиона погибших... то на данный момент утро субботы в мире болеют короной 16 миллионов человек... Но об этом журналисты тактично умолчали, потому, что цифра в 166 миллионов пугает в десять раз больше, чем цифра в 16 миллионов...
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22.05.2021 16:37 Ответить
а якщо ще від 16 мільйонів відняти 15,9 тих, що мають легкий або безсимптомний перебіг? Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 166 млн осіб, - університет Гопкінса - Цензор.НЕТ 1320 Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 166 млн осіб, - університет Гопкінса - Цензор.НЕТ 9536
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22.05.2021 20:50 Ответить
Немного хороших (и нет?!) новостей... Общий прироста населения Земли за первые 4.5 месяца 2021 года составил 32 миллиона человек. К концу года на планете будет больше 7.9 миллиарда людей... А в 2022 году мы пробьём отметку в 8 миллиардов.
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22.05.2021 16:40 Ответить
 
 