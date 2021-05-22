Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 166 млн человек, - университет Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 166 млн 148 тыс. 856 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 443 тыс. 197 человек.

В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемия COVID-19 унесла жизни 3,4 млн человек, число инфицированных превысило 165,5 млн. ИНФОГРАФИКА

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 84 тыс. 900 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 589 тыс. 222 человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки увеличилось не менее чем 257 тыс. 299 случаев и достигло 26 млн 289 тыс. 290. За сутки умерли более 4 тыс. инфицированных COVID-19, и общее число скончавшихся с вирусом в стране составило 295 тыс. 525.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕИБ выделит Украине 50 млн евро на проведение COVID-вакцинации, - Шмыгаль

На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 970 тыс. 949 заболевших, из них умерли 446 тыс. 309 человека.

Вместе с тем в мире были сделаны более 1 млрд 599 млн прививок от COVID-19.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 443,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 814 человек, Индии - 212, Бразилии - 2 тыс. 088.