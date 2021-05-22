Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 166 млн человек, - университет Хопкинса
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Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 166 млн 148 тыс. 856 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.
В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 443 тыс. 197 человек.
В число стран с более чем 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявили 33 млн 84 тыс. 900 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 589 тыс. 222 человек.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 за сутки увеличилось не менее чем 257 тыс. 299 случаев и достигло 26 млн 289 тыс. 290. За сутки умерли более 4 тыс. инфицированных COVID-19, и общее число скончавшихся с вирусом в стране составило 295 тыс. 525.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 15 млн 970 тыс. 949 заболевших, из них умерли 446 тыс. 309 человека.
Вместе с тем в мире были сделаны более 1 млрд 599 млн прививок от COVID-19.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 443,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 814 человек, Индии - 212, Бразилии - 2 тыс. 088.
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https://censor.net/ua/news/3266865/92yi_letalnyyi_vypadok_vid_covid19_zareyestrovano_v_zsu_hvoriye_228_osib_komanduvannya_medsyl
як і твої постійні маніпуляції
Знов помер робітник, царство небесне, смерть - це завжди погано, та нам знов таки не кажуть, скіки було років померлому (-ій) і на шо хворів (-ла) хронічно.
Чисельність військовослужбовців - 194 276 чол;
Чисельність військових, які беруть участь в ООС - 40 104 чол;
Чисельність військових, які служать за кородоном - 356 чол;
Чисельність курсантів з числа цивільної молоді - 6 273 чол;
Чисельність військовослужбовців строкової служби - 18 335 чол;
Чисельність працівників на посадах військовослужбовців - 5 275 чол;
Чисельність держслужбовців та працівників (без зазначених вище) - 47 138 чол.
Робітники ЗСУ - це, наприклад, також
І їхня кількість вражає. А 92-й випадок на майже 250 тисячну ЗСУ - ніт.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
594796 583631 574123 587665 581114 616835
це лохдауни
так саме ці неадекватні "карантинні обмеження" в купі з новими "протоколами лікування" і вбивають
Тебе це влаштовує? - 92-й летальний випадок від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ, хворіє 228 осіб, - Командування Медсил.
Від початку вакцинації у Збройних силах України 52 296 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 289 військових медиків.Джерело: https://censor.net/ua/n3266932
Антиваксери та ковіддисиденти свєю пропагандою призводять до кількості смертей у ВСУ, співставимою з кількістю смертей від ворожих дій. Таким чином, антиваксери та ковіддисиденти такі ж вороги України, як і Росія.