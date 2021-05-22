Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 166 млн осіб, - університет Гопкінса
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Кільлість зареєстрованих заражень коронавірусів COVID-19 в світі на ранок суботи склала 166 млн 148 тис. 856 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, такі дані наводить американський університет Джонса Гопкінса.
У світі від початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних з COVID-19 захворювань досягла 3 млн 443 тис. 197 осіб.
У країни з більш ніж 10 млн випадків зараження COVID-19 входять США, Індія і Бразилія.
Лідером за кількістю тих, що заразилися і померли, залишаються США, де виявили 33 млн 84 тис. 900 інфікованих COVID-19, а кількість померлих зросла до 589 тис. 222 осіб.
Друге місце за кількістю тих, що заразилися, посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 за добу збільшилася не менш ніж 257 тис. 299 випадків і досягла 26 млн 289 тис. 290. За добу померли понад 4 тис. інфікованих COVID-19, і загальна кількість померлих з вірусом в країні становить 295 тис. 525.
На третій позиції в світі - Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 15 млн 970 тис. 949 хворих, з них померли 446 тис. 309 людини.
Разом з тим в світі були зроблені понад 1 млрд 599 млн щеплень проти COVID-19.
За даними порталу Worldometers, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок суботи 443,6. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 814 осіб, Індії - 212, Бразилії - 2 тис. 088.
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https://censor.net/ua/news/3266865/92yi_letalnyyi_vypadok_vid_covid19_zareyestrovano_v_zsu_hvoriye_228_osib_komanduvannya_medsyl
як і твої постійні маніпуляції
Знов помер робітник, царство небесне, смерть - це завжди погано, та нам знов таки не кажуть, скіки було років померлому (-ій) і на шо хворів (-ла) хронічно.
Чисельність військовослужбовців - 194 276 чол;
Чисельність військових, які беруть участь в ООС - 40 104 чол;
Чисельність військових, які служать за кородоном - 356 чол;
Чисельність курсантів з числа цивільної молоді - 6 273 чол;
Чисельність військовослужбовців строкової служби - 18 335 чол;
Чисельність працівників на посадах військовослужбовців - 5 275 чол;
Чисельність держслужбовців та працівників (без зазначених вище) - 47 138 чол.
Робітники ЗСУ - це, наприклад, також
І їхня кількість вражає. А 92-й випадок на майже 250 тисячну ЗСУ - ніт.
2015 2016 2017 2018 2019 2020
594796 583631 574123 587665 581114 616835
це лохдауни
так саме ці неадекватні "карантинні обмеження" в купі з новими "протоколами лікування" і вбивають
Тебе це влаштовує? - 92-й летальний випадок від COVID-19 зареєстровано в ЗСУ, хворіє 228 осіб, - Командування Медсил.
Від початку вакцинації у Збройних силах України 52 296 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 3 289 військових медиків.Джерело: https://censor.net/ua/n3266932
Антиваксери та ковіддисиденти свєю пропагандою призводять до кількості смертей у ВСУ, співставимою з кількістю смертей від ворожих дій. Таким чином, антиваксери та ковіддисиденти такі ж вороги України, як і Росія.