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Новости Шоу-бизнес Евровидение
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Евровидение (765) Go_A (6)

Сегодня в Роттердаме состоится финал Евровидения-2021

Новости Цензор.НЕТ Шоу-бизнес

В субботу, 22 мая, в нидерландском городе Роттердам состоится большой финал Евровидения-2021.

Украину на нем представит группа Go_A. Всего в гранд-финале можно будет увидеть выступления 26 стран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Трансляцию финала конкурса Евровидение-2021 покажут на телеканалах "СТБ" и "UA: Первый", начало в 22:00.

Представители Украины, группа Go_A с песней "Шум", будут выступать во второй части финала конкурса под номером 19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа Go_A подписала договор с "Суспільним", на Евровидении-2020 песня прозвучит по-украински

Как сообщалось, во втором полуфинале 20 мая приняли участие представители 17 стран. По итогам голосования в финал вышли десять исполнителей, представляющих Исландию, Албанию, Грецию, Швейцарию, Финляндию, Молдову, Сербию, Болгарию, Сан-Марино и Португалию.

Кроме того, в финал шоу автоматически проходят пять стран - основательниц конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. А также государство, принимающее конкурс, то есть Нидерланды.

18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, в котором выступили 16 участников, среди них украинская группа Go_A. Тогда, кроме Украины, в финал прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+17
Побажаємо нашому гурту вдалого виступу та кар'єри.
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22.05.2021 11:05
+14
в Роттердаме финал
и делу по Роттердаму+... тоже вроде финал ))))
везде знаки )))))))
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22.05.2021 10:59
+11
Вокал у солістки ШИКАРНИЙ.
Це відзначають ВСІ. Найкращий на цьому конкурсі. Вона взагалі рок співачка, та і виконувати етно пісні дуже складно.
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22.05.2021 11:45
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в Роттердаме финал
и делу по Роттердаму+... тоже вроде финал ))))
везде знаки )))))))
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22.05.2021 10:59 Ответить
Побажаємо нашому гурту вдалого виступу та кар'єри.
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22.05.2021 11:05 Ответить
про Культурні коди "Шуму" #Go_A #Eurovision2021 (English Subtitles) - https://www.youtube.com/watch?v=r9hT-YoKCvM
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22.05.2021 11:16 Ответить
Ци коды наши украинськи ридненьки що цим двуличным эвропейцям до нашых кодив мы им тилькы для розвагы. Тилькы мы розумиэмо видчуваэмо це все з намы навики як бы нас не зныщувалы
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22.05.2021 13:53 Ответить
Пісня, яку вони презентували на Євробачення минулого року про Ванюшу і Катюшу отримала шквал критики. Цього року вони представили нову, про зелені конопелечки. Актуально для Роттердаму і любителя айкосів на Банковій. Пісня, як на мене ніяка, виграє за рахунок сопілки і ритму. Вокал у солістки так собі.

На сайті Євробачення іде голосування хто переможе. Лідирують Франція, Італія, Мальта. Україна на 7-му місці, а паРаша десь позаду плентається.
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22.05.2021 11:32 Ответить
Шикарна пісня.
Конопелечки рулять.
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22.05.2021 11:36 Ответить
перш ніж ляпать свою неосвічену тупізну, ознайомся із прихованими сенсами пісні, щоб не виглядати рогульом чи кугутом. У тебе виходить, що предки були наркоші і тупі як ти. https://www.youtube.com/watch?v=r9hT-YoKCvM&t=47s
Рашкі там і місце зі її "встала с калєна і пашла, церковную скрєпу пріхватіла".
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22.05.2021 11:37 Ответить
Тупі наркоші, неосвічені рогулі і кугути привели до влади наркомана, а тепер кукурікають про приховані сенси.
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22.05.2021 11:54 Ответить
ну, по тому, що ти мелеш, я із свого досвіду можу сказати, що мелеш ти як раз як 73%номозглий.
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22.05.2021 13:05 Ответить
Вокал у солістки ШИКАРНИЙ.
Це відзначають ВСІ. Найкращий на цьому конкурсі. Вона взагалі рок співачка, та і виконувати етно пісні дуже складно.
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22.05.2021 11:45 Ответить
Це ж не етно фестиваль. Визначають всі, це хто? Все залежить від того що брати за основу. Якщо шансон, то так. А якщо оперний, академічний спів, то виглядає не дуже.
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22.05.2021 11:59 Ответить
Це ви рогуль. І нічого не розумієте у мистецтві.
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22.05.2021 12:00 Ответить
Ви нагадуєте мені персонажа з байки Глібова Осел і соловей, там осел послухавши соловейка каже йому: "Коли б ти нашого наслухавсь півня, Тоді б ще краще заспівав". Слухайте куряче кудкудахкання і насолоджуйтесь ним. Сьогодні в Роттердамі відбудеться фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 5670
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22.05.2021 12:12 Ответить
чого ти розкудахтвся? Сьогожні побачимо, як спрацювала пісня. Багатьом вона подобається, якщо ти не можеш пережити цей стиль співання, то це не означає, що він поганий. Багато взагалі не знають, що там про коноплю. І якщо тебе колбасить від ******** сенсу коноплі ті ти не можеш стриматись, щоб його не тикати скрізь, то може вже пора йти лікуватись? бо у пісні вона тче із коноплі, а не курить її.
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22.05.2021 13:11 Ответить
а при чом тут етно чи не етно? перший раз Україна не мусить перекладати свою пісню англійською! ізвічне бажання виконано. Тобі дико, що у пісні є сенс? як на мене, там половина пісень на Євробаченні без сенсу, ну просто співають, файно оформлено і все.
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22.05.2021 13:08 Ответить
1. хто хоче для себе взнати сенси, закладені у пісні ШУМ, то може тут ознайомитись
https://www.youtube.com/watch?v=r9hT-YoKCvM&t=47s

офіційний кліп для Євробачення https://www.youtube.com/watch?v=U7-dxzp6Jvs

2. коротко поданий сенс пісні ШУМ, харківські аграрії зробили собі пародію, але вона класна і все по темі ))) https://www.youtube.com/watch?v=bAvsMi73X4o

3. квартал 95 (це те шо Зе казав "не обіжайте вакцину) https://www.youtube.com/watch?v=MUaY7_tQH2A
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22.05.2021 11:16 Ответить
Порошенко: фігню привезли, - паганий Порошенко. а коли 95й співає - узяли воду для вакцини з Гангу - то це норм.
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22.05.2021 11:18 Ответить
Вы видали какая параша песня у парашки? Как может такое Г нравиться кому-то.... Все кто им даст балы предатели
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22.05.2021 12:10 Ответить
Вата-какая разніца проголосує. Я не здивують, коли український мудрий нарід дасть паРаші 12 балів.
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22.05.2021 12:14 Ответить
так вата якщо і дасть параші бали, то не за пісню, а за любов до параші уцілому, бо скрєпа бринить. не тупи, ще раз кажу.
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22.05.2021 13:22 Ответить
В мене немає навіть сумнівів, що наші проголосують за це лайно. Адже ж "ета палітікі нас пасорілі".
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22.05.2021 13:49 Ответить
наше страхіття сьогоді знову закудахче
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22.05.2021 12:57 Ответить
Прапор поміняй на російський , тоді все стане зрозуміло
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22.05.2021 15:46 Ответить
а может участницу?
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22.05.2021 16:51 Ответить
Бажаю призового місця, але не перемоги. Сьогодні в Роттердамі відбудеться фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 7899
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22.05.2021 13:22 Ответить
Та одне призове місце - перше.
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22.05.2021 13:47 Ответить
Не дай Бог виграти Україні Евробачення,ми ще за минуле не розрахувались а ще не розрахувались за Евро 2012.
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22.05.2021 14:04 Ответить
Потому конопелечку и послали
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22.05.2021 16:39 Ответить
Сьогодні в Роттердамі відбудеться фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 6873
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22.05.2021 15:41 Ответить
 
 