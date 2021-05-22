Сегодня в Роттердаме состоится финал Евровидения-2021
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В субботу, 22 мая, в нидерландском городе Роттердам состоится большой финал Евровидения-2021.
Украину на нем представит группа Go_A. Всего в гранд-финале можно будет увидеть выступления 26 стран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Трансляцию финала конкурса Евровидение-2021 покажут на телеканалах "СТБ" и "UA: Первый", начало в 22:00.
Представители Украины, группа Go_A с песней "Шум", будут выступать во второй части финала конкурса под номером 19.
Как сообщалось, во втором полуфинале 20 мая приняли участие представители 17 стран. По итогам голосования в финал вышли десять исполнителей, представляющих Исландию, Албанию, Грецию, Швейцарию, Финляндию, Молдову, Сербию, Болгарию, Сан-Марино и Португалию.
Кроме того, в финал шоу автоматически проходят пять стран - основательниц конкурса: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия. А также государство, принимающее конкурс, то есть Нидерланды.
18 мая в Роттердаме состоялся первый полуфинал Евровидения-2021, в котором выступили 16 участников, среди них украинская группа Go_A. Тогда, кроме Украины, в финал прошли Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия.
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и делу по Роттердаму+... тоже вроде финал ))))
везде знаки )))))))
На сайті Євробачення іде голосування хто переможе. Лідирують Франція, Італія, Мальта. Україна на 7-му місці, а паРаша десь позаду плентається.
Конопелечки рулять.
Рашкі там і місце зі її "встала с калєна і пашла, церковную скрєпу пріхватіла".
Це відзначають ВСІ. Найкращий на цьому конкурсі. Вона взагалі рок співачка, та і виконувати етно пісні дуже складно.
https://www.youtube.com/watch?v=r9hT-YoKCvM&t=47s
офіційний кліп для Євробачення https://www.youtube.com/watch?v=U7-dxzp6Jvs
2. коротко поданий сенс пісні ШУМ, харківські аграрії зробили собі пародію, але вона класна і все по темі ))) https://www.youtube.com/watch?v=bAvsMi73X4o
3. квартал 95 (це те шо Зе казав "не обіжайте вакцину) https://www.youtube.com/watch?v=MUaY7_tQH2A