Сьогодні в Роттердамі відбудеться фінал Євробачення-2021
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У суботу, 22 травня, в нідерландському місті Роттердам відбудеться великий фінал Євробачення-2021.
Україну на ньому представить група Go_A. Всього в гранд-фіналі можна буде побачити виступи 26 країн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Трансляцію фіналу конкурсу Євробачення-2021 в Україні покажуть на телеканалах СТБ і UA: Перший о 22.00.
Представники України, група Go_A с піснею "Шум", виступатимуть у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.
Як повідомлялося, у другому півфіналі 20 травня взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.
Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. А також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.
18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A. Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.
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и делу по Роттердаму+... тоже вроде финал ))))
везде знаки )))))))
На сайті Євробачення іде голосування хто переможе. Лідирують Франція, Італія, Мальта. Україна на 7-му місці, а паРаша десь позаду плентається.
Конопелечки рулять.
Рашкі там і місце зі її "встала с калєна і пашла, церковную скрєпу пріхватіла".
Це відзначають ВСІ. Найкращий на цьому конкурсі. Вона взагалі рок співачка, та і виконувати етно пісні дуже складно.
https://www.youtube.com/watch?v=r9hT-YoKCvM&t=47s
офіційний кліп для Євробачення https://www.youtube.com/watch?v=U7-dxzp6Jvs
2. коротко поданий сенс пісні ШУМ, харківські аграрії зробили собі пародію, але вона класна і все по темі ))) https://www.youtube.com/watch?v=bAvsMi73X4o
3. квартал 95 (це те шо Зе казав "не обіжайте вакцину) https://www.youtube.com/watch?v=MUaY7_tQH2A