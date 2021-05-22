Сьогодні в Роттердамі відбудеться фінал Євробачення-2021

У суботу, 22 травня, в нідерландському місті Роттердам відбудеться великий фінал Євробачення-2021.

Україну на ньому представить група Go_A. Всього в гранд-фіналі можна буде побачити виступи 26 країн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Трансляцію фіналу конкурсу Євробачення-2021 в Україні покажуть на телеканалах СТБ і UA: Перший о 22.00.

Представники України, група Go_A с піснею "Шум", виступатимуть у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.

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Як повідомлялося, у другому півфіналі 20 травня взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. А також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.

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18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A. Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.