УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12418 відвідувачів онлайн
Новини Шоу-бізнес Євробачення
5 966 32
Євробачення (513) Go_A (7)

Сьогодні в Роттердамі відбудеться фінал Євробачення-2021

Новини Цензор.НЕТ Шоу-бізнес

У суботу, 22 травня, в нідерландському місті Роттердам відбудеться великий фінал Євробачення-2021.

Україну на ньому представить група Go_A. Всього в гранд-фіналі можна буде побачити виступи 26 країн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Трансляцію фіналу конкурсу Євробачення-2021 в Україні покажуть на телеканалах СТБ і UA: Перший о 22.00.

Представники України, група Go_A с піснею "Шум", виступатимуть у другій частині фіналу конкурсу під номером 19.

Як повідомлялося, у другому півфіналі 20 травня взяли участь представники 17 країн. За підсумками голосування у фінал вийшли десять виконавців, які представляють Ісландію, Албанію, Грецію, Швейцарію, Фінляндію, Молдову, Сербію, Болгарію, Сан-Марино і Португалію.

Окрім того, до фіналу шоу автоматично проходять п'ять країн - засновниць конкурсу: Велика Британія, Франція, Німеччина, Іспанія та Італія. А також держава, яка приймає конкурс, тобто Нідерланди.

Також читайте: Україну на Євробаченні-2021 представить група Go_A з піснею "Шум". ВIДЕО

18 травня у Роттердамі відбувся перший півфінал Євробачення-2021, у якому виступили 16 учасників, серед них український гурт Go_A. Тоді, окрім України, до фіналу пройшли Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
Побажаємо нашому гурту вдалого виступу та кар'єри.
показати весь коментар
22.05.2021 11:05
+14
в Роттердаме финал
и делу по Роттердаму+... тоже вроде финал ))))
везде знаки )))))))
показати весь коментар
22.05.2021 10:59
+11
Вокал у солістки ШИКАРНИЙ.
Це відзначають ВСІ. Найкращий на цьому конкурсі. Вона взагалі рок співачка, та і виконувати етно пісні дуже складно.
показати весь коментар
22.05.2021 11:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в Роттердаме финал
и делу по Роттердаму+... тоже вроде финал ))))
везде знаки )))))))
показати весь коментар
22.05.2021 10:59 Відповісти
Побажаємо нашому гурту вдалого виступу та кар'єри.
показати весь коментар
22.05.2021 11:05 Відповісти
про Культурні коди "Шуму" #Go_A #Eurovision2021 (English Subtitles) - https://www.youtube.com/watch?v=r9hT-YoKCvM
показати весь коментар
22.05.2021 11:16 Відповісти
Ци коды наши украинськи ридненьки що цим двуличным эвропейцям до нашых кодив мы им тилькы для розвагы. Тилькы мы розумиэмо видчуваэмо це все з намы навики як бы нас не зныщувалы
показати весь коментар
22.05.2021 13:53 Відповісти
Пісня, яку вони презентували на Євробачення минулого року про Ванюшу і Катюшу отримала шквал критики. Цього року вони представили нову, про зелені конопелечки. Актуально для Роттердаму і любителя айкосів на Банковій. Пісня, як на мене ніяка, виграє за рахунок сопілки і ритму. Вокал у солістки так собі.

На сайті Євробачення іде голосування хто переможе. Лідирують Франція, Італія, Мальта. Україна на 7-му місці, а паРаша десь позаду плентається.
показати весь коментар
22.05.2021 11:32 Відповісти
Шикарна пісня.
Конопелечки рулять.
показати весь коментар
22.05.2021 11:36 Відповісти
перш ніж ляпать свою неосвічену тупізну, ознайомся із прихованими сенсами пісні, щоб не виглядати рогульом чи кугутом. У тебе виходить, що предки були наркоші і тупі як ти. https://www.youtube.com/watch?v=r9hT-YoKCvM&t=47s
Рашкі там і місце зі її "встала с калєна і пашла, церковную скрєпу пріхватіла".
показати весь коментар
22.05.2021 11:37 Відповісти
Тупі наркоші, неосвічені рогулі і кугути привели до влади наркомана, а тепер кукурікають про приховані сенси.
показати весь коментар
22.05.2021 11:54 Відповісти
ну, по тому, що ти мелеш, я із свого досвіду можу сказати, що мелеш ти як раз як 73%номозглий.
показати весь коментар
22.05.2021 13:05 Відповісти
Вокал у солістки ШИКАРНИЙ.
Це відзначають ВСІ. Найкращий на цьому конкурсі. Вона взагалі рок співачка, та і виконувати етно пісні дуже складно.
показати весь коментар
22.05.2021 11:45 Відповісти
Це ж не етно фестиваль. Визначають всі, це хто? Все залежить від того що брати за основу. Якщо шансон, то так. А якщо оперний, академічний спів, то виглядає не дуже.
показати весь коментар
22.05.2021 11:59 Відповісти
Це ви рогуль. І нічого не розумієте у мистецтві.
показати весь коментар
22.05.2021 12:00 Відповісти
Ви нагадуєте мені персонажа з байки Глібова Осел і соловей, там осел послухавши соловейка каже йому: "Коли б ти нашого наслухавсь півня, Тоді б ще краще заспівав". Слухайте куряче кудкудахкання і насолоджуйтесь ним. Сьогодні в Роттердамі відбудеться фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 5670
показати весь коментар
22.05.2021 12:12 Відповісти
чого ти розкудахтвся? Сьогожні побачимо, як спрацювала пісня. Багатьом вона подобається, якщо ти не можеш пережити цей стиль співання, то це не означає, що він поганий. Багато взагалі не знають, що там про коноплю. І якщо тебе колбасить від ******** сенсу коноплі ті ти не можеш стриматись, щоб його не тикати скрізь, то може вже пора йти лікуватись? бо у пісні вона тче із коноплі, а не курить її.
показати весь коментар
22.05.2021 13:11 Відповісти
а при чом тут етно чи не етно? перший раз Україна не мусить перекладати свою пісню англійською! ізвічне бажання виконано. Тобі дико, що у пісні є сенс? як на мене, там половина пісень на Євробаченні без сенсу, ну просто співають, файно оформлено і все.
показати весь коментар
22.05.2021 13:08 Відповісти
1. хто хоче для себе взнати сенси, закладені у пісні ШУМ, то може тут ознайомитись
https://www.youtube.com/watch?v=r9hT-YoKCvM&t=47s

офіційний кліп для Євробачення https://www.youtube.com/watch?v=U7-dxzp6Jvs

2. коротко поданий сенс пісні ШУМ, харківські аграрії зробили собі пародію, але вона класна і все по темі ))) https://www.youtube.com/watch?v=bAvsMi73X4o

3. квартал 95 (це те шо Зе казав "не обіжайте вакцину) https://www.youtube.com/watch?v=MUaY7_tQH2A
показати весь коментар
22.05.2021 11:16 Відповісти
Порошенко: фігню привезли, - паганий Порошенко. а коли 95й співає - узяли воду для вакцини з Гангу - то це норм.
показати весь коментар
22.05.2021 11:18 Відповісти
Вы видали какая параша песня у парашки? Как может такое Г нравиться кому-то.... Все кто им даст балы предатели
показати весь коментар
22.05.2021 12:10 Відповісти
Вата-какая разніца проголосує. Я не здивують, коли український мудрий нарід дасть паРаші 12 балів.
показати весь коментар
22.05.2021 12:14 Відповісти
так вата якщо і дасть параші бали, то не за пісню, а за любов до параші уцілому, бо скрєпа бринить. не тупи, ще раз кажу.
показати весь коментар
22.05.2021 13:22 Відповісти
В мене немає навіть сумнівів, що наші проголосують за це лайно. Адже ж "ета палітікі нас пасорілі".
показати весь коментар
22.05.2021 13:49 Відповісти
наше страхіття сьогоді знову закудахче
показати весь коментар
22.05.2021 12:57 Відповісти
Прапор поміняй на російський , тоді все стане зрозуміло
показати весь коментар
22.05.2021 15:46 Відповісти
а может участницу?
показати весь коментар
22.05.2021 16:51 Відповісти
Бажаю призового місця, але не перемоги. Сьогодні в Роттердамі відбудеться фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 7899
показати весь коментар
22.05.2021 13:22 Відповісти
Та одне призове місце - перше.
показати весь коментар
22.05.2021 13:47 Відповісти
Не дай Бог виграти Україні Евробачення,ми ще за минуле не розрахувались а ще не розрахувались за Евро 2012.
показати весь коментар
22.05.2021 14:04 Відповісти
Потому конопелечку и послали
показати весь коментар
22.05.2021 16:39 Відповісти
Сьогодні в Роттердамі відбудеться фінал Євробачення-2021 - Цензор.НЕТ 6873
показати весь коментар
22.05.2021 15:41 Відповісти
 
 