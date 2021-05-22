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Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об

Министерство информационных технологий Индии направило письмо во все компании социальных сетей с просьбой удалить контент, где упоминается "индийский" штамм коронавируса COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан, об этом пишет Reuters, редакция которого располагает соответствующим письмом.

Этому предшествовало заявление ВОЗ от 11 мая, что штамм болезни B.1.617, впервые обнаруженный в Индии в 2020 году, "вызывает глобальную обеспокоенность".

Правительство Индии в ответ запротестовало, когда ряд СМИ вспомнила про этот штамм исключительно как "индийский".

"ВОЗ не связывала термин "индийский штамм" с вариантом коронавируса B.1.617 ни в одном из сообщений", – говорится в разосланном Индией письме. Сообщения о вирусе в привязке к стране Индия назвала "ложью".

Источник Reuters пояснил, что это бьет по имиджу страны и вызывает недоразумения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Индия не возобновит экспорт вакцин от коронавируса по меньшей мере до октября текущего года, - Reuters

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+9
та чо...гордиться надо...свой штамм,своя вакцина.
у Украины ни того ни другого Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19 - Цензор.НЕТ 8559.зато зелень у власти,асфальтом ковид лечит.
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22.05.2021 12:57
+9
абиделись индусы...
a трупаков своих на улицах сжигать - ето норм...
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22.05.2021 12:58
+4
Ага. Тоді й "іспанку" треба перейменувати або знищити всі згадування про нього, як і про "британський" штамм...
Наче ж з ОПи туди останнім часом ніхто не їздив, а де ж вони таку "дурь" забористу взяли?
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22.05.2021 12:55
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Ага. Тоді й "іспанку" треба перейменувати або знищити всі згадування про нього, як і про "британський" штамм...
Наче ж з ОПи туди останнім часом ніхто не їздив, а де ж вони таку "дурь" забористу взяли?
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22.05.2021 12:55 Ответить
нічого страшного в назві "індійський штам ковід" немає і ганебного немає теж
ганебно, що місцеві індійські популісти випустили своє населення з поліцейського жорсткого карантину одразу в релігійні святкування - і отримали те, чого не хочуть бачити по соцмережах

тут докладно про динаміку і штами ковіду - https://www.svoboda.org/a/maski-ot-covid19/31267941.html
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22.05.2021 12:56 Ответить
та чо...гордиться надо...свой штамм,своя вакцина.
у Украины ни того ни другого Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19 - Цензор.НЕТ 8559.зато зелень у власти,асфальтом ковид лечит.
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22.05.2021 12:57 Ответить
абиделись индусы...
a трупаков своих на улицах сжигать - ето норм...
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22.05.2021 12:58 Ответить
а покупаться с разлагающимся трупом то вообще мечта индуса, самый цинус в гное и чем сильнее благая вонь тем жирнее опарыш в теле.
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22.05.2021 13:04 Ответить
Індія просить світові соцмережі видалити згадки про "індійський" штам COVID-19 - Цензор.НЕТ 8438
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22.05.2021 20:14 Ответить
Это в Индии нормально было, когда ещё даже Александра Македонского небыло.

Я уж не говорю про США и Украину... -- ...не мы ихние народные традиции заводили, не нам и критиковать!

...а Цивилизация? -- их, всяких, Индия пережила много в прошлом... ... и переживёт ещё -- все оставшиеся впереди...*)
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22.05.2021 13:06 Ответить
Три - пятнадцать,Bigukrman я, вам сколько лет? Дело в том что в в 1984 году "оголтелые империалисты" сумели через фанатика убить борца за свободу Индии Индиру Ганди( дочь Джавахарлала Неру). Её сожгли на костре прилюдно, костёр поджёг Раджив Ганди. Всё это показывали в прямом эфире( для тех времён невиданное явление). КПСС потом популярно объяснила, что в разных разные обычаи. У католиков в церквях сидят( что не очень уважительно к Богу). У православных принято стоять и бить поклоны лбом о земь, что наиболее правильно.Но там и там уже есть "колумбарии". А вот у индусов принято сжигать на кострах и мы должны уважать их традиции. Вы со своими остротами(которыми можно брить некоторые места) выглядите просто не знающими ближайших событий. Вас легко выставить ...не хочу вас оскорбить..
Вы не кипятитесь , а сначала что то узнайте, а потом юморите.
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22.05.2021 16:28 Ответить
не учи старого воробья с крышши срать...
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22.05.2021 16:54 Ответить
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что мимо Земли пролетят два больших астероида:
оба больше киевской Родины-Матери Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19 - Цензор.НЕТ 7978
https://www.rbc.ua/rus/styler/zemle-priblizhayutsya-dva-krupnyh-asteroida-1621616718.html
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22.05.2021 12:59 Ответить
варонижу приготовится, челябинску передать опыт Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19 - Цензор.НЕТ 1564
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22.05.2021 13:05 Ответить
Спокойно моржно переименовать в "южно-азиатский", потому что и Бангладеш и Шри-Ланка накрыты этой же заразой и другие.
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22.05.2021 13:00 Ответить
следуюющая на попросилово на удалить из соцсетей будет моника! Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19 - Цензор.НЕТ 4171
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22.05.2021 13:06 Ответить
всі штами китайського вірусу- китайські.
звідти вся зараза розвозиться і підсипається, де КПК скаже
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22.05.2021 13:08 Ответить
ВОЗ окончательно распоясалось. Волны и штаммы уже с правительствами не согласовывают. Гордые индусы офигели от наглости.
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22.05.2021 13:09 Ответить
Формально вони праві звичайно, не називають же папіломавіруси за країнами відкриття. Але пересічним піди розберися, що означають ті типи 31, 18, 16, 51, 39, 45, 59, 33, 58, 35, 52, 56, 68...
А так всі розуміють англійський чи індійський різновид.
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22.05.2021 13:10 Ответить
Вирус, не вирус -- индийский, китайский, южно-африканский... ? -- судя по демографическому курсу Земли -- следующая цивилизация будет Индо-Негро-Чайная...*)
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22.05.2021 13:25 Ответить
Як що вірус не знище
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22.05.2021 21:25 Ответить
Хорошо, шо мы этих страшных подробностей не узнаем...*)
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22.05.2021 21:29 Ответить
т.е. каждодневные рекорды (вернее антирекорды) по смертности и "сплав" умерших сотнями по Гангу... как-то совсем не наносят урон имиджу Индии????
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22.05.2021 13:40 Ответить
когда кацапы сказали, что ковид вытек из поломанного Уханьского холодильника -
я понял что он вытек из кремля !
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22.05.2021 15:19 Ответить
Дышите спиртом по 100 во внутрь и фсе будет пучком!
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22.05.2021 15:58 Ответить
Правильное название - Кремлёвский вирус.
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22.05.2021 15:59 Ответить
Слыхали, как наВОЗ начал обвинять страны? Звучит, будь то сосед заявил, что из твоей хаты смердит. Нашим давно пора послать в жопу этот наВОЗ, но тогда не будет условия вступления в ЕС через 20лет. Какая трагедия.
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22.05.2021 16:10 Ответить
теперь будем ждать,что негры Америки будут требовать запретить название "чёрный" и заменить его на "не-белый" ? ))
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22.05.2021 20:08 Ответить
так точно...уже давно афроамериканец...слово негр уголовно наказуемо и даже Марк твена хотят запретить
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22.05.2021 20:13 Ответить
А індійська камасутра їх влаштовує?
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22.05.2021 20:19 Ответить
Почему - индийская? Отечественная КАма с утрА
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22.05.2021 21:37 Ответить
}|{опа есть, а слова нет.
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22.05.2021 20:53 Ответить
 
 