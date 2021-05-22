Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министерство информационных технологий Индии направило письмо во все компании социальных сетей с просьбой удалить контент, где упоминается "индийский" штамм коронавируса COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Униан, об этом пишет Reuters, редакция которого располагает соответствующим письмом.
Этому предшествовало заявление ВОЗ от 11 мая, что штамм болезни B.1.617, впервые обнаруженный в Индии в 2020 году, "вызывает глобальную обеспокоенность".
Правительство Индии в ответ запротестовало, когда ряд СМИ вспомнила про этот штамм исключительно как "индийский".
"ВОЗ не связывала термин "индийский штамм" с вариантом коронавируса B.1.617 ни в одном из сообщений", – говорится в разосланном Индией письме. Сообщения о вирусе в привязке к стране Индия назвала "ложью".
Источник Reuters пояснил, что это бьет по имиджу страны и вызывает недоразумения.
Пожалуйста, подождите...
Наче ж з ОПи туди останнім часом ніхто не їздив, а де ж вони таку "дурь" забористу взяли?
ганебно, що місцеві індійські популісти випустили своє населення з поліцейського жорсткого карантину одразу в релігійні святкування - і отримали те, чого не хочуть бачити по соцмережах
тут докладно про динаміку і штами ковіду - https://www.svoboda.org/a/maski-ot-covid19/31267941.html
у Украины ни того ни другого .зато зелень у власти,асфальтом ковид лечит.
a трупаков своих на улицах сжигать - ето норм...
Я уж не говорю про США и Украину... -- ...не мы ихние народные традиции заводили, не нам и критиковать!
...а Цивилизация? -- их, всяких, Индия пережила много в прошлом... ... и переживёт ещё -- все оставшиеся впереди...*)
Вы не кипятитесь , а сначала что то узнайте, а потом юморите.
оба больше киевской Родины-Матери
https://www.rbc.ua/rus/styler/zemle-priblizhayutsya-dva-krupnyh-asteroida-1621616718.html
звідти вся зараза розвозиться і підсипається, де КПК скаже
А так всі розуміють англійський чи індійський різновид.
я понял что он вытек из кремля !