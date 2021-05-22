УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13107 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Коронавірус і карантин
7 838 30
Індія (238) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Індія просить світові соцмережі видалити згадки про "індійський" штам COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Індія просить світові соцмережі видалити згадки про

Міністерство інформаційних технологій Індії направило лист в усі компанії соціальних мереж з проханням видалити контент, де згадується "індійський" штам коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан,про це пише Reuters, яке має у розпорядженні відповідний лист.

Цьому передувала заява ВООЗ від 11 травня, що штам недуги B.1.617, уперше виявлений в Індії у 2020 році, "викликає глобальну стурбованість".

Уряд Індії у відповідь запротестував, коли низка ЗМІ згадала про цей штам виключно як "індійський".

"ВООЗ не пов’язувала термін "індійський штам" з варіантом коронавірусу B.1.617 у жодному з повідомлень", – йдеться у розісланому Індією листі. Поширену інформацію у прив’язці до країни Індія назвала "брехнею".

Джерело Reuters пояснило, що це б’є по іміджу країни й викликає непорозуміння.

Також читайте: Індія не відновить експорт вакцин від коронавірусу щонайменше до жовтня поточного року, - Reuters
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
та чо...гордиться надо...свой штамм,своя вакцина.
у Украины ни того ни другого Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19 - Цензор.НЕТ 8559.зато зелень у власти,асфальтом ковид лечит.
показати весь коментар
22.05.2021 12:57
+9
абиделись индусы...
a трупаков своих на улицах сжигать - ето норм...
показати весь коментар
22.05.2021 12:58
+4
Ага. Тоді й "іспанку" треба перейменувати або знищити всі згадування про нього, як і про "британський" штамм...
Наче ж з ОПи туди останнім часом ніхто не їздив, а де ж вони таку "дурь" забористу взяли?
показати весь коментар
22.05.2021 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага. Тоді й "іспанку" треба перейменувати або знищити всі згадування про нього, як і про "британський" штамм...
Наче ж з ОПи туди останнім часом ніхто не їздив, а де ж вони таку "дурь" забористу взяли?
показати весь коментар
22.05.2021 12:55 Відповісти
нічого страшного в назві "індійський штам ковід" немає і ганебного немає теж
ганебно, що місцеві індійські популісти випустили своє населення з поліцейського жорсткого карантину одразу в релігійні святкування - і отримали те, чого не хочуть бачити по соцмережах

тут докладно про динаміку і штами ковіду - https://www.svoboda.org/a/maski-ot-covid19/31267941.html
показати весь коментар
22.05.2021 12:56 Відповісти
та чо...гордиться надо...свой штамм,своя вакцина.
у Украины ни того ни другого Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19 - Цензор.НЕТ 8559.зато зелень у власти,асфальтом ковид лечит.
показати весь коментар
22.05.2021 12:57 Відповісти
абиделись индусы...
a трупаков своих на улицах сжигать - ето норм...
показати весь коментар
22.05.2021 12:58 Відповісти
а покупаться с разлагающимся трупом то вообще мечта индуса, самый цинус в гное и чем сильнее благая вонь тем жирнее опарыш в теле.
показати весь коментар
22.05.2021 13:04 Відповісти
Індія просить світові соцмережі видалити згадки про "індійський" штам COVID-19 - Цензор.НЕТ 8438
показати весь коментар
22.05.2021 20:14 Відповісти
Это в Индии нормально было, когда ещё даже Александра Македонского небыло.

Я уж не говорю про США и Украину... -- ...не мы ихние народные традиции заводили, не нам и критиковать!

...а Цивилизация? -- их, всяких, Индия пережила много в прошлом... ... и переживёт ещё -- все оставшиеся впереди...*)
показати весь коментар
22.05.2021 13:06 Відповісти
Три - пятнадцать,Bigukrman я, вам сколько лет? Дело в том что в в 1984 году "оголтелые империалисты" сумели через фанатика убить борца за свободу Индии Индиру Ганди( дочь Джавахарлала Неру). Её сожгли на костре прилюдно, костёр поджёг Раджив Ганди. Всё это показывали в прямом эфире( для тех времён невиданное явление). КПСС потом популярно объяснила, что в разных разные обычаи. У католиков в церквях сидят( что не очень уважительно к Богу). У православных принято стоять и бить поклоны лбом о земь, что наиболее правильно.Но там и там уже есть "колумбарии". А вот у индусов принято сжигать на кострах и мы должны уважать их традиции. Вы со своими остротами(которыми можно брить некоторые места) выглядите просто не знающими ближайших событий. Вас легко выставить ...не хочу вас оскорбить..
Вы не кипятитесь , а сначала что то узнайте, а потом юморите.
показати весь коментар
22.05.2021 16:28 Відповісти
не учи старого воробья с крышши срать...
показати весь коментар
22.05.2021 16:54 Відповісти
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) заявило, что мимо Земли пролетят два больших астероида:
оба больше киевской Родины-Матери Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19 - Цензор.НЕТ 7978
https://www.rbc.ua/rus/styler/zemle-priblizhayutsya-dva-krupnyh-asteroida-1621616718.html
показати весь коментар
22.05.2021 12:59 Відповісти
варонижу приготовится, челябинску передать опыт Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19 - Цензор.НЕТ 1564
показати весь коментар
22.05.2021 13:05 Відповісти
Спокойно моржно переименовать в "южно-азиатский", потому что и Бангладеш и Шри-Ланка накрыты этой же заразой и другие.
показати весь коментар
22.05.2021 13:00 Відповісти
следуюющая на попросилово на удалить из соцсетей будет моника! Индия просит мировые соцсети удалить упоминания об "индийском" штамме COVID-19 - Цензор.НЕТ 4171
показати весь коментар
22.05.2021 13:06 Відповісти
всі штами китайського вірусу- китайські.
звідти вся зараза розвозиться і підсипається, де КПК скаже
показати весь коментар
22.05.2021 13:08 Відповісти
ВОЗ окончательно распоясалось. Волны и штаммы уже с правительствами не согласовывают. Гордые индусы офигели от наглости.
показати весь коментар
22.05.2021 13:09 Відповісти
Формально вони праві звичайно, не називають же папіломавіруси за країнами відкриття. Але пересічним піди розберися, що означають ті типи 31, 18, 16, 51, 39, 45, 59, 33, 58, 35, 52, 56, 68...
А так всі розуміють англійський чи індійський різновид.
показати весь коментар
22.05.2021 13:10 Відповісти
Вирус, не вирус -- индийский, китайский, южно-африканский... ? -- судя по демографическому курсу Земли -- следующая цивилизация будет Индо-Негро-Чайная...*)
показати весь коментар
22.05.2021 13:25 Відповісти
Як що вірус не знище
показати весь коментар
22.05.2021 21:25 Відповісти
Хорошо, шо мы этих страшных подробностей не узнаем...*)
показати весь коментар
22.05.2021 21:29 Відповісти
т.е. каждодневные рекорды (вернее антирекорды) по смертности и "сплав" умерших сотнями по Гангу... как-то совсем не наносят урон имиджу Индии????
показати весь коментар
22.05.2021 13:40 Відповісти
когда кацапы сказали, что ковид вытек из поломанного Уханьского холодильника -
я понял что он вытек из кремля !
показати весь коментар
22.05.2021 15:19 Відповісти
Дышите спиртом по 100 во внутрь и фсе будет пучком!
показати весь коментар
22.05.2021 15:58 Відповісти
Правильное название - Кремлёвский вирус.
показати весь коментар
22.05.2021 15:59 Відповісти
Слыхали, как наВОЗ начал обвинять страны? Звучит, будь то сосед заявил, что из твоей хаты смердит. Нашим давно пора послать в жопу этот наВОЗ, но тогда не будет условия вступления в ЕС через 20лет. Какая трагедия.
показати весь коментар
22.05.2021 16:10 Відповісти
теперь будем ждать,что негры Америки будут требовать запретить название "чёрный" и заменить его на "не-белый" ? ))
показати весь коментар
22.05.2021 20:08 Відповісти
так точно...уже давно афроамериканец...слово негр уголовно наказуемо и даже Марк твена хотят запретить
показати весь коментар
22.05.2021 20:13 Відповісти
А індійська камасутра їх влаштовує?
показати весь коментар
22.05.2021 20:19 Відповісти
Почему - индийская? Отечественная КАма с утрА
показати весь коментар
22.05.2021 21:37 Відповісти
}|{опа есть, а слова нет.
показати весь коментар
22.05.2021 20:53 Відповісти
 
 