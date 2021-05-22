Індія просить світові соцмережі видалити згадки про "індійський" штам COVID-19
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство інформаційних технологій Індії направило лист в усі компанії соціальних мереж з проханням видалити контент, де згадується "індійський" штам коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Уніан,про це пише Reuters, яке має у розпорядженні відповідний лист.
Цьому передувала заява ВООЗ від 11 травня, що штам недуги B.1.617, уперше виявлений в Індії у 2020 році, "викликає глобальну стурбованість".
Уряд Індії у відповідь запротестував, коли низка ЗМІ згадала про цей штам виключно як "індійський".
"ВООЗ не пов’язувала термін "індійський штам" з варіантом коронавірусу B.1.617 у жодному з повідомлень", – йдеться у розісланому Індією листі. Поширену інформацію у прив’язці до країни Індія назвала "брехнею".
Джерело Reuters пояснило, що це б’є по іміджу країни й викликає непорозуміння.
Будь ласка, зачекайте...
Наче ж з ОПи туди останнім часом ніхто не їздив, а де ж вони таку "дурь" забористу взяли?
ганебно, що місцеві індійські популісти випустили своє населення з поліцейського жорсткого карантину одразу в релігійні святкування - і отримали те, чого не хочуть бачити по соцмережах
тут докладно про динаміку і штами ковіду - https://www.svoboda.org/a/maski-ot-covid19/31267941.html
у Украины ни того ни другого .зато зелень у власти,асфальтом ковид лечит.
a трупаков своих на улицах сжигать - ето норм...
Я уж не говорю про США и Украину... -- ...не мы ихние народные традиции заводили, не нам и критиковать!
...а Цивилизация? -- их, всяких, Индия пережила много в прошлом... ... и переживёт ещё -- все оставшиеся впереди...*)
Вы не кипятитесь , а сначала что то узнайте, а потом юморите.
оба больше киевской Родины-Матери
https://www.rbc.ua/rus/styler/zemle-priblizhayutsya-dva-krupnyh-asteroida-1621616718.html
звідти вся зараза розвозиться і підсипається, де КПК скаже
А так всі розуміють англійський чи індійський різновид.
я понял что он вытек из кремля !