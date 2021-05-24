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В оккупированном Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В оккупированном Крыму два летчика катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ

Накануне на военном аэродроме в оккупированных Саках произошло ЧП, из-за которого два летчика были вынуждены катапультироваться из стоящего на земле Су-30СМ.

По данным российской информагентство ТАСС, оба члена экипажа живы, пострадал технический работник, передает Цензор.НЕТ.

"В пятницу в 18:50 на аэродроме Саки в Крыму при подготовке к вылету с земли произошло катапультирование летчиков из Су-30СМ. Оба летчика живы. Техник самолета получил ожоги", – сообщил изданию источник в силовых структурах.

Информацию о нештатном срабатывании системы катапультирования на самолете подтвердили российскому Интерфаксу в Южном военном округе Минобороны РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три члена экипажа погибли при срабатывании катапульты на военном самолете Ту-22 на аэродроме под Калугой, - Минобороны РФ

"21 мая в ходе подготовки к плановому полету самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал. Оба летчика живы", - сообщили в пресс-службе округа.

Су-30 - российский двухместный многоцелевой тяжелый истребитель, его модификацией является Су-30СМ.

В ТАСС отметили, что с 2012 года по май 2018 года в Воздушно-космические силы России было передано 84 экземпляра Су-30СМ, морской авиации ВМФ России - 20 экземпляров. Су-30СМ был принят на вооружение ВС России распоряжением президента России от 12 января 2018 года.

Учебно-тренировочный комплекс "Нитка" в оккупированных Саках сейчас используется для подготовки летного состава палубной авиации РФ. Аэродромом распоряжается Минобороны России. С 2014 года там дислоцируется российский 43-й отдельный морской штурмовой авиационный полк.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+51
"Оба летчика живы" - Вы так пишете будто это что-то хорошего!
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22.05.2021 19:42
+33
Система катапультирования нештатно сработала у Су-30СМ, стоящего на военном аэродроме в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 6218
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22.05.2021 19:47
+32
дохлые кацапы.. это им за Чечню и за Украину..
Сергей Фундамент - участник операций на Северном Кавказе, был награжден двумя орденами Мужества, медалями «За заслуги перед Отечеством» и «За отвагу». Виталий Лиханов также был награжден медалью «За отвагу».

Система катапультування нештатно спрацювала у Су-30СМ, що стоїть на військовому аеродромі в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 7828
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22.05.2021 20:01
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кацапультированные покаещеживые скорей всего уже малопригодны для дальнейших полетов.
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23.05.2021 11:48 Ответить
почему же еще на разок в цинке в родньіе сранірізані Два російські пілоти катапультувалися з винищувача Су-30 на землі в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 2391
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23.05.2021 15:45 Ответить
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