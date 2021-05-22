Неизвестный ранил двух граждан Израиля в Умани, - полиция
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Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства в Умани, где двое израильтян получили ранения и были госпитализированы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сектор коммуникации полиции Черкасской области, 22 мая около 15:00 поступило сообщение, что на улице Софьи Перовской в Умани произошла стрельба. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых.
Правоохранители проводят осмотр места происшествия, изымают вещественные доказательства, опрашивают свидетелей и отбирают объяснения у очевидцев, а также устанавливают личность злоумышленника, который сбежал до приезда правоохранителей.
Полученные сведения внесены в ЕРДР. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
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...хорошо, шо не на ул. Спинозы! -- там и такая есть...*)
а чего вы хотели встрявая в семито-семитскую войну ?
и что, да разве ж такое может быть ?
ищите следы копыт
Могли бы и взорвать.
а в опозиції Рабіновічь...