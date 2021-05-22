Невідомий поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, - поліція
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Слідчі Уманського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства в Умані, де двоє ізраїльтян зазнали поранень і були госпіталізовані.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Черкаської області, 22 травня близько 15:00 надійшло повідомлення, що на вулиці Софії Перовської в Умані сталася стрілянина, унаслідок якої постраждало двоє людей, громадян Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених.
Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази, опитують свідків і беруть пояснення у очевидців, а також встановлюють особу зловмисника, який втік до приїзду правоохоронців.
Отримані відомості внесено до ЄРДР. У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події.
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...хорошо, шо не на ул. Спинозы! -- там и такая есть...*)
а чего вы хотели встрявая в семито-семитскую войну ?
и что, да разве ж такое может быть ?
ищите следы копыт
Могли бы и взорвать.
а в опозиції Рабіновічь...