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Невідомий поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, - поліція

Новини Цензор.НЕТ Події

Невідомий поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, - поліція

Слідчі Уманського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства в Умані, де двоє ізраїльтян зазнали поранень і були госпіталізовані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сектор комунікації поліції Черкаської області, 22 травня близько 15:00 надійшло повідомлення, що на вулиці Софії Перовської в Умані сталася стрілянина, унаслідок якої постраждало двоє людей, громадян Ізраїлю. Медики швидкої допомоги госпіталізували поранених.

Правоохоронці проводять огляд місця події, вилучають речові докази, опитують свідків і беруть пояснення у очевидців, а також встановлюють особу зловмисника, який втік до приїзду правоохоронців.

Отримані відомості внесено до ЄРДР. У межах досудового розслідування правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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Топ коментарі
+11
холокост мля
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22.05.2021 21:35
+11
Да там целый анклав пейсатых артодоксов на постоянной основе и ведут они себя как хозяева жизни. Их выселять по хорошему надо но если это произойдет то только не при этой маланской власти.
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22.05.2021 21:58
+8
Украина- проходной двор для всех. Маланцы к себе не пускают- зато в Украину шастают все кому не лень.
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22.05.2021 22:31
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обычная бытовуха, в чем ужас?
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22.05.2021 21:25 Відповісти
Ужос в гражданах Израиля...
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22.05.2021 21:27 Відповісти
холокост мля
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22.05.2021 21:35 Відповісти
путаю и путают Украину с каком то Храюлем нет слов просто... а Умань у них вообще походу пригород Хайфы стал.. маланцы достали.. и думаешь почему и зачем мы так рано победили еще чуть чуть.. и не было бы сегодня шута Вавки из за отсутствия такой серии или номенклатурного изделия двуногих приматов...со шнобелем... Невідомий поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, - поліція - Цензор.НЕТ 618
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22.05.2021 22:02 Відповісти
о да, давай -минутка не политкорректности на цензор нет Невідомий поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, - поліція - Цензор.НЕТ 7597
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22.05.2021 22:35 Відповісти
гіацинт
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22.05.2021 22:10 Відповісти
что на улице Софьи Перовской в Умани произошла стрельба.
...хорошо, шо не на ул. Спинозы! -- там и такая есть...*)
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22.05.2021 21:26 Відповісти
Варіантів два. Або д*л*ой*б або кремлівський провокатор.
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22.05.2021 22:15 Відповісти
так, дуже схоже на провокацію проте України.Якщо встиг утекти, то схоже, що шляхи відступу були приготовлені завчасно.
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22.05.2021 22:55 Відповісти
ХАМАС акбар ?

а чего вы хотели встрявая в семито-семитскую войну ? Невідомий поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, - поліція - Цензор.НЕТ 9975
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23.05.2021 00:46 Відповісти
только два!?..
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22.05.2021 21:29 Відповісти
Новость не из приятных , так как нападение на иностранных граждан не есть хорошо для нашей страны !
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22.05.2021 21:30 Відповісти
главное что все боятся наших граждан в самолётах сбивать
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22.05.2021 21:36 Відповісти
И произошло нападение аккурат после неудачной атаки российскими ракетами по Израилю из сектора Газа. После чего пришла яркая ответка ВС Израиля.
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22.05.2021 22:30 Відповісти
нападавший, надо полагать, не вывешивал израильский прапор и не водил хороводы по израильским посольством, а скорее совсем даже наоборот.

и что, да разве ж такое может быть ? Невідомий поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, - поліція - Цензор.НЕТ 8538
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23.05.2021 00:50 Відповісти
Ничего, они - космополиты.
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23.05.2021 07:20 Відповісти
Жителям Цумані приготуватися... Відразу після Сектору Гази. А "купола" то Невідомий поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, - поліція - Цензор.НЕТ 7826 нема ...
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22.05.2021 21:39 Відповісти
Беженцы
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22.05.2021 21:44 Відповісти
Безобразие. Шо, москали уже все закончились?
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22.05.2021 21:47 Відповісти
а граждане Израиля с празднования прошлого прошлого нового года у могилы цадика остались... или уже на этот новый год слетаются в Умань....или таки прижились там неплохо... (до этого негостеприимного))) случая)
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22.05.2021 21:50 Відповісти
...няню им Зеля обещал -- ждут!
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22.05.2021 21:55 Відповісти
Да там целый анклав пейсатых артодоксов на постоянной основе и ведут они себя как хозяева жизни. Их выселять по хорошему надо но если это произойдет то только не при этой маланской власти.
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22.05.2021 21:58 Відповісти
нон-стоп Новый год у цадика ? Невідомий поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, - поліція - Цензор.НЕТ 9710
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23.05.2021 00:51 Відповісти
Вони заблукали.
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23.05.2021 07:16 Відповісти
это- каЦапы!
ищите следы копыт
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22.05.2021 21:58 Відповісти
Надо было в школе прилежно учиться, тогда б их не занесло на улицу Перовской.
Могли бы и взорвать.
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22.05.2021 21:59 Відповісти
У ХАМАСа длинные длинные руки
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22.05.2021 22:22 Відповісти
Кива?
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22.05.2021 22:23 Відповісти
Украина- проходной двор для всех. Маланцы к себе не пускают- зато в Украину шастают все кому не лень.
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22.05.2021 22:31 Відповісти
Добре, але мало
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22.05.2021 22:40 Відповісти
Ай вей-вей-вей. Халакост! Юдофобійа!!!
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22.05.2021 22:54 Відповісти
Правильный заголовок: "Неизвестный кацап ранил двух граждан Израиля в Умани" Невідомий поранив двох громадян Ізраїлю в Умані, - поліція - Цензор.НЕТ 2516
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23.05.2021 00:42 Відповісти
Украинские евреи гневно требовали от евреев израильских показательную расправу с арабами : пока последний ******** ХАМАСА-араб не перевернётся вверх кишками./На одного "шлёпнутого" еврея будет "прихлопнуто" не меньше 100 арабов/ Каток Цахала прокатится по Палестине и за ним будет оставаться только территория Израиля./ Но израильские евреи это требование не выполнили: Израиль согласился на прекращение огня в секторе Газа. Не исключено что трагедия в Умани того результат.
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23.05.2021 01:15 Відповісти
"Не исключено что трагедия МИРОВОГО МАСШТАБА в Умани того результат".
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23.05.2021 06:38 Відповісти
Коли почались події в Ізраілі, запросили якогось жидка в студію Ранок з 1+1. Ну і питає ведучий: ви ж мабудь поїдете захищати свою країну? Відповідь: ні звичайно, я залишусь тут в Україні, але я буду ДУЖЕ преживати ! На .... з України!
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23.05.2021 08:05 Відповісти
Український антисемітизм - це коли президент єврей, прем'єр єврей,
а в опозиції Рабіновічь...
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23.05.2021 09:35 Відповісти
Український антисемітизм вигаданий і штучно насаджений кацапами в процессі де-укранізації і русіфікації України кацапстаном.
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23.05.2021 09:45 Відповісти
Имя этому неизвестному - патриот! Нам не нужна эта нечисть с пейсами
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23.05.2021 10:46 Відповісти
ой.
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23.05.2021 14:03 Відповісти
 
 