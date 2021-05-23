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К осужденному оккупантами за "госизмену" Яцкину в изоляторе "Лефортово" применяли бесчеловечное обращение, - адвокат Полозов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

К осужденному оккупантами за

Адвокат Ивана Яцкина, осужденного в Крыму по обвинению в "госизмене", сообщил о "бесчеловечном обращении" со своим подзащитным.

Об этом адвокат Николай Полозов рассказал в эфире Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"Сам по себе Иван не очень здоровый человек, у него есть ряд серьезных заболеваний. Кроме того, за время нахождения в условиях следственного изолятора к нему применяли в том числе бесчеловечное обращение: я имею в виду изолятор "Лефортово", где его в феврале этого года в мороз, в домашней одежде, в шлепанцах выставили на улицу. Впоследствии это было подтверждено, в том числе проверкой Генпрокуратуры по моему обращению. Сейчас состояние здоровье Ивана более-менее удовлетворительное, ему передали необходимые лекарства. Сам приговор он выдержал стоически. Все-таки у человека есть внутренний стержень, который позволяет ему держаться в таких условиях", - рассказал адвокат.

Полозов добавил, что Яцкину оказывают поддержку, в Украине он включен в список политзаключенных, семье крымчанина оказывают социальную помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суд" оккупантов приговорил крымского политзаключенного Яцкина к 11 годам тюрьмы, - Денисова

21 мая коллегия судей в Крыму во главе с председательствующей Аллой Хиневич приговорили Яцкина к 11 годам колонии строгого режима с ограничением в один год. Адвокат намерен обжаловать приговор.

Автор: Анна Судак
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К осужденному оккупантами за "госизмену" Яцкина в изоляторе "Лефортово" применяли бесчеловечное обращение, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 2957 К осужденному оккупантами за "госизмену" Яцкина в изоляторе "Лефортово" применяли бесчеловечное обращение, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 6198
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22.05.2021 22:12 Ответить
у нас за госизмену домашний арест с удобствами
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22.05.2021 22:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=wKb1eOjA5e4

К осужденному оккупантами за "госизмену" Яцкина в изоляторе "Лефортово" применяли бесчеловечное обращение, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 4238
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22.05.2021 22:18 Ответить
ЗеКраїна.... "какаяразніца"....
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23.05.2021 01:04 Ответить
и мусорские мрази " на Украине " в рридачу ...
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23.05.2021 06:55 Ответить
Потвори кацапські. БОГ все бачить.
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22.05.2021 22:30 Ответить
в киеве потворы похлеще, чего стоит ублюдок-нацгвардеец, который " на Украине ",
это всё, что надо понимать о ублюдочной аваковской " нацгвардии "
.....
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23.05.2021 06:54 Ответить
 
 